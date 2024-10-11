إقبال الإماراتيين على السفر للنرويج لتجربة الشفق القطبي

"تجمع السياحة الفلكية بين مغامرة استكشاف الأحداث السماوية والرؤى الخفية لعلم التنجيم. يُعتبر علم التنجيم من الأشياء التي يستمتع بها المسافرون في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة بين جيل إكس، الذين يسعون إلى الشعور بالاتصال بالكون. يقول 61٪ من المسافرين في الإمارات العربية المتحدة إن النشاط الكوكبي والقمري، مثل البدر وعطارد المتراجع، يمكن أن يزيد من شعورهم بالعاطفة ويعطل خطط سفرهم،" وفقاً لتقرير اتجاهات السفر لعام 2025 الذي أصدرته شركة سكاي سكانر يوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن رائدة الفضاء كيلي جيراردي قولها في التقرير: "أصبحت المغامرات الفلكية أكثر شعبية من أي وقت مضى. وأفضل نصيحة أقدمها هي التخطيط المبكر. وإذا لم تتوافق أوقاتك مع ظاهرة سماوية كبرى، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بالمناظر الرائعة على مدار العام في أماكن مثل ماونا كيا في هاواي أو الحدائق ذات السماء المظلمة مثل منتزه غابة جالواي في اسكتلندا".