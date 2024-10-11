إقبال الإماراتيين على السفر للنرويج لتجربة الشفق القطبي
تشهد السياحة الفلكية نمواً هائلاً في الإمارات العربية المتحدة، ويتجلى ذلك في العدد الكبير من المسافرين الذين يتطلعون إلى السفر إلى النرويج لرؤية مشهد الشفق القطبي المذهل.
كشف تقرير حول اتجاهات السفر في عام 2025الصادر من شركة "سكاي سكانر" عن زيادة بنسبة 92% على أساس سنوي في عمليات البحث من الإمارات عن مدينة "ترومسو" في النرويج، وهي وجهة مشهورة بتجارب الشفق القطبي.
ويقول 53% من المسافرين من دولة الإمارات أنهم يرغبون في تجربة السياحة الفلكية لتصوير السماء الليلية، و51% للنوم تحت النجوم، و43% لمشاهدة الأضواء الشمالية.
"تجمع السياحة الفلكية بين مغامرة استكشاف الأحداث السماوية والرؤى الخفية لعلم التنجيم. يُعتبر علم التنجيم من الأشياء التي يستمتع بها المسافرون في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة بين جيل إكس، الذين يسعون إلى الشعور بالاتصال بالكون. يقول 61٪ من المسافرين في الإمارات العربية المتحدة إن النشاط الكوكبي والقمري، مثل البدر وعطارد المتراجع، يمكن أن يزيد من شعورهم بالعاطفة ويعطل خطط سفرهم،" وفقاً لتقرير اتجاهات السفر لعام 2025 الذي أصدرته شركة سكاي سكانر يوم الجمعة.
ونقلت الصحيفة عن رائدة الفضاء كيلي جيراردي قولها في التقرير: "أصبحت المغامرات الفلكية أكثر شعبية من أي وقت مضى. وأفضل نصيحة أقدمها هي التخطيط المبكر. وإذا لم تتوافق أوقاتك مع ظاهرة سماوية كبرى، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بالمناظر الرائعة على مدار العام في أماكن مثل ماونا كيا في هاواي أو الحدائق ذات السماء المظلمة مثل منتزه غابة جالواي في اسكتلندا".
تجارب سفر جديدة
وفقاً لدراسة سكاي سكانر، سيكون عام 2025 هو عام تجارب السفر الجماعية، مثل السفر المدمج مع الألعاب، والمغامرات الفنية، والسياحة الصحية والعلاجية، وتجارب السفر المرتكزة على الطبيعة، ورياضات المغامرة.
وتوصلت الدراسة إلى أن 81% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة من المتوقع أن يقوموا برحلة إلى الخارج استناداً إلى المواقع الموجودة في ألعاب الفيديو المفضلة لديهم.
ويعتقد حوالي 91% من المسافرين في الإمارات العربية المتحدة أن العطلات يمكن أن تساعد في بناء المرونة والقوة بحيث يصبحون أكثر قدرة على التعامل مع ضغوط الحياة اليومية.
وقال أيوب المأمون، خبير السفر في "سكاي سكانر": "نحن متحمسون لرؤية المسافرين يتبنون مفهوم المجتمع والاستكشاف، مما يجعل كل رحلة قصة لا تُنسى من الترابط. سواء أكان الأمر يتعلق باستكشاف وجهات جديدة، أو تجربة الإثارة التي توفرها الأحداث الرياضية، أو التواصل مع زملائنا من اللاعبين وعشاق الفلك، فإن قوة الاستكشاف الجماعي تغير الطريقة التي نسافر بها".
وتظهر أحدث التوجهات أيضاً أن المسافرين من دولة الإمارات يبدون اهتماماً متزايداً بمجموعة متنوعة من الوجهات التي توفر تجارب فريدة، تجمع بين الثقافة والمغامرة، وتقدم قيمة عالية بأسعار معقولة.
الوجهات الأكثر شعبية للمسافرين من دولة الإمارات والتي شهدت أكبر زيادة في عمليات البحث على أساس سنوي هي سيام ريب (كمبوديا)، وناساو (جزر الباهاما)، ولانكاوي (ماليزيا)، وبيشكيك (قيرغيزستان)، وأبيدجان (ساحل العاج).