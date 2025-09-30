إقامة دبي: التكلفة ومتطلبات الحصول على تأشيرة إنسانية

يمكن إصدار التأشيرات الإنسانية لعدد كبير من الأسباب، بما في ذلك رعاية الوالدين أو التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عندما تكون بلدك تعاني من الاضطرابات والصراعات.
يجوز منح المواطنين الأجانب إقامة قابلة للتجديد لمدة عام واحد، بشرط أن يكون لديهم كفيل أو مضيف قادر على تلبية احتياجاتهم الإنسانية.
هنا كل ما تحتاج إلى معرفته حول التأشيرة:
1. الوالدين الراعين (الأم والأب)
1. صورة من جواز سفر الشخص المكفول.
٢. شهادة راتب (للقطاع الحكومي) أو عقد عمل (للقطاع الخاص) بحد أدنى للراتب ١٠,٠٠٠ درهم. في حال كان الكفيل شريكًا أو مستثمرًا، يُشترط تقديم اتفاقية الشراكة، والرخصة التجارية، وملحق الشركاء.
3. صورة من عقد الإيجار الموثق بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة
4. كشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الماضية.
2. كفالة الوالدين (حمو/حماة)
1. صورة من جواز سفر الشخص المكفول.
٢. شهادة راتب (للقطاع الحكومي) أو عقد عمل (للقطاع الخاص) بحد أدنى للراتب ١٠,٠٠٠ درهم. في حال كان الكفيل شريكًا أو مستثمرًا، يُشترط تقديم اتفاقية الشراكة، والرخصة التجارية، وملحق الشركاء.
3. صورة من عقد الإيجار الموثق بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة.
4. كشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الماضية.
3. كفالة الزوجة والأبناء (إذا كان الراتب أقل من 4000 درهم، مع انتهاء صلاحية أو إلغاء تصاريح الإقامة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة)
1. صورة من جواز سفر الشخص المكفول.
2. شهادة زواج موثقة حسب الأصول.
3. شهادات ميلاد الأطفال موثقة حسب الأصول.
4. كشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الماضية.
5. صورة من عقد الإيجار الموثق بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة
4. كفالة الأبناء (إذا كان مجموع راتب الزوج والزوجة أقل من 4000 درهم)
1. صورة من جوازات سفر الكفيل (الزوج والزوجة).
2. صورة من جواز سفر الشخص المكفول.
3. شهادة راتب (القطاع الحكومي) أو عقد عمل (القطاع الخاص).
4. شهادة زواج موثقة حسب الأصول (مترجمة إلى اللغة العربية).
5. شهادات ميلاد الأطفال موثقة حسب الأصول.
6. كشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الماضية لكل من الزوج والزوجة.
7. صورة من عقد الإيجار الموثق بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة.
5. كفالة الأشقاء (الذين لديهم تصاريح إقامة ملغاة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا)
1. صورة من جواز سفر الشخص المكفول.
٢. صورة من الإقامة السابقة للمكفول (إن وجدت). ٣. شهادة راتب (للقطاع الحكومي) أو عقد عمل (للقطاع الخاص). في حال كان الكفيل شريكًا أو مستثمرًا، يُطلب عقد الشراكة، والرخصة التجارية، وملحق الشركاء.
4. صورة من عقد الإيجار الموثق بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة.
5. يشترط كفالة الوالدين أولاً، إلا في حالات الوفاة أو الطلاق.
6. رعاية أبناء الزوج/الزوجة
1. صورة من جواز سفر الشخص المكفول.
2. صورة من إقامة الأم أو الأب.
٣. شهادة راتب (للقطاع الحكومي) أو عقد عمل (للقطاع الخاص). في حال كان الكفيل شريكًا أو مستثمرًا، يُشترط تقديم عقد الشراكة، والرخصة التجارية، وملحق الشركاء.
4. شهادات ميلاد الأطفال موثقة حسب الأصول.
5. كشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الماضية لكل من الزوج والزوجة.
6. صورة من عقد الإيجار الموثق بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة.
7. شهادة عدم ممانعة موثقة من الأب، إذا صدرت خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
8. في حالة وفاة والد الطفل المكفول، يلزم تقديم وثيقة وصاية موثقة حسب الأصول إذا كانت صادرة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
7. رعاية الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 25 عامًا فأكثر
1. صورة من جواز سفر الشخص المكفول.
٢. شهادة راتب (إذا كان الكفيل يعمل في القطاع الحكومي) أو عقد عمل (إذا كان الكفيل يعمل في القطاع الخاص). في حال كان الكفيل شريكًا أو مستثمرًا، يُشترط تقديم اتفاقية الشراكة، والرخصة التجارية، وملحق الشركاء.
3. إثبات موثق لمواصلة الدراسة (داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة) أو شهادة التخرج الجامعية مصدقة (في حال صدورها من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن تكون موثقة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية في دبي).
8. الوصاية
1. صورة من جواز سفر الشخص المكفول.
٢. شهادة راتب (للقطاع الحكومي) أو عقد عمل (للقطاع الخاص). في حال كان الكفيل شريكًا أو مستثمرًا، يُشترط تقديم عقد الشراكة، والرخصة التجارية، وملحق الشركاء.
3. صورة من عقد الإيجار الموثق بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة.
4. شهادة ميلاد موثقة للقاصر (القاصرين).
5. كشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الماضية.
6. صورة من عقد الإيجار الموثق بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة.
7. شهادة الوصاية صادرة من المحكمة في البلد الذي صدرت فيها مصدق عليها حسب الأصول.
9. قضية الحضانة (الأسرة الحاضنة)
1. صورة من جواز سفر الشخص المكفول.
٢. شهادة راتب (للقطاع الحكومي) أو عقد عمل (للقطاع الخاص). في حال كان الكفيل شريكًا أو مستثمرًا، يُشترط تقديم عقد الشراكة، والرخصة التجارية، وملحق الشركاء.
3. صورة من عقد الإيجار الموثق بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة.
4. شهادة ميلاد الأطفال موثقة حسب الأصول.
5. كشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الماضية.
6. صورة من عقد الإيجار الموثق بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة.
7. شهادة التبني الصادرة من المحكمة في نفس الدولة، والتي يجب أن تتضمن تفاصيل دار الأيتام التي تم تبني الطفل منها، بالإضافة إلى بيان عدم ممانعة من الدولة المعنية لسفر الطفل إلى الإمارات العربية المتحدة، موثقة حسب الأصول.
10. كفالة المطلقات أو الأرامل
للمواطنين الإماراتيين:
· يجوز إصدار تصريح إقامة للأرملة الأجنبية أو المطلقة بدون أطفال خلال ستة (6) أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
للمقيمين:
· يجوز إصدار إقامة للأرملة أو المطلقة وأبنائها خلال ستة (6) أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة، مع مراعاة الشروط التالية:
-يجب أن تكون الأرملة أو المطلقة متواجدة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
-يجب أن يكون الضامن هو الزوج عند الطلاق أو الوفاة.
-يجب أن تكون الأرملة أو المطلقة هي الحاضنة الشرعية في حال رغبتها في كفالة أبنائها.
-يجب عليها أن تكون ضامنة.
11. كفالة أبناء المطلقات والأرامل
للمواطنين الإماراتيين؛
يجوز إصدار تصريح إقامة للأرملة الأجنبية أو المطلقة بدون أطفال خلال ستة (6) أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
للمقيمين
· يجوز إصدار إقامة للأرملة أو المطلقة وأبنائها خلال ستة (6) أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة، مع مراعاة الشروط التالية:
- صورة من جواز سفر الشخص المكفول.
-الفحص الطبي لمن يبلغ عمرهم 18 سنة فما فوق.
-صورة من الإقامة السابقة للأب المتوفى.
ملحوظة:
· تكون صلاحية تصريح الإقامة لمدة سنة (1) واحدة.
· للتجديد يجب إحالة الأمر إلى اللجنة المختصة.
14. كفالة زوجة الابن (الكفيل المقيم)
1. صورة من جواز سفر الشخص المكفول.
2. صورة جواز سفر الابن وصورة إقامته، على أن تكون إقامة الابن على نفس الكفيل (مقدم الطلب).
3. شهادة زواج موثقة حسب الأصول في حال صدورها من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
٤. شهادة راتب (للقطاع الحكومي) أو عقد عمل (للقطاع الخاص). في حال كان الكفيل شريكًا أو مستثمرًا، يُشترط تقديم عقد الشراكة، والرخصة التجارية، وملحق الشركاء.
5. صورة من عقد الإيجار الموثق بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة.
6. خطاب يوضح أسباب الكفالة مثل: أن يكون الابن على نفس الكفيل، أو أن يكون الابن قد صدر ضده حكم قضائي، أو أن يكون الابن عاطلاً عن العمل أو فقد وظيفته، أو أن يكون الابن متوفى، أو أن يتم ترحيل الابن من دولة الإمارات العربية المتحدة، أو أن يكون الابن في الخارج للعلاج أو الدراسة.
15. كفالة الأحفاد من جهة الابن (الكفيل المقيم)
1. صورة من جواز سفر الشخص المكفول.
2. صورة جواز سفر الابن وصورة إقامته، بشرط أن تكون إقامة الابن على نفس الكفيل.
3. شهادة ميلاد موثقة حسب الأصول.
4. صورة من عقد الإيجار الموثق بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة.
٥. شهادة راتب (للقطاع الحكومي) أو عقد عمل (للقطاع الخاص). في حال كان الكفيل شريكًا أو مستثمرًا، يُشترط تقديم عقد الشراكة، والرخصة التجارية، وملحق الشركاء.
6. خطاب يوضح أسباب الكفالة مثل: أن يكون الابن على نفس الكفيل، أو أن يكون الابن قد صدر ضده حكم قضائي، أو أن يكون الابن عاطلاً عن العمل أو فقد وظيفته، أو أن يكون الابن متوفى، أو أن يتم ترحيل الابن من دولة الإمارات العربية المتحدة، أو أن يكون الابن في الخارج للعلاج أو الدراسة.
16. كفالة الأحفاد من جهة الابنة (الكفيل المقيم)
1. صورة من جواز سفر الشخص المكفول.
2. صورة من جواز سفر الابنة وصورة من إقامتها، بشرط أن تكون إقامة الابنة على نفس الكفيل.
3. شهادة ميلاد موثقة حسب الأصول.
4. صورة من عقد الإيجار الموثق بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة.
٥. شهادة راتب (للقطاع الحكومي) أو عقد عمل (للقطاع الخاص). في حال كان الكفيل شريكًا أو مستثمرًا، يُشترط تقديم عقد الشراكة، والرخصة التجارية، وملحق الشركاء.
6. خطاب يوضح أسباب الكفالة، مثل: طلاق الأم ووجود الأب في الخارج وحائزاً على حضانة الأطفال؛ وجود حكم قضائي بحق الأب؛ كون الأب عاطلاً عن العمل أو فقد وظيفته؛ وفاة الأب مع منح الحضانة للأم أو الجد؛ ترحيل الأب من الإمارات العربية المتحدة ووجود الأم حاصلاً على حكم حضانة؛ أو وجود الأب في الخارج للعلاج أو الدراسة.
17. كفالة الأحفاد (كفيل إماراتي، ذكر أو أنثى):
1. صورة من جواز سفر الشخص المكفول.
2. صورة من جواز سفر الابن أو الابنة وإقامتهما، بشرط أن تكون إقامتهما على نفس الكفيل.
3. شهادة ميلاد موثقة حسب الأصول.
4. خطاب يوضح أسباب الكفالة مثل: أن يكون الابن على نفس الكفيل، أو أن يكون الابن قد صدر ضده حكم قضائي، أو أن يكون الابن عاطلاً عن العمل أو فقد وظيفته، أو أن يكون الابن متوفى، أو أن يتم ترحيل الابن من دولة الإمارات العربية المتحدة، أو أن يكون الابن في الخارج للعلاج أو الدراسة.
18. الرعاية في حالات البلدان المتضررة من الحروب والكوارث
وتحدد المتطلبات وفقاً للقرار الوزاري.
رسوم الإقامة: 200 درهم
رسوم إضافية:
درهم المعرفة: 10 دراهم
درهم الابتكار: 10 دراهم
الرسوم داخل الدولة: 500 درهم
التوصيل: 20 درهمًا
ملحوظة: تزداد رسوم الإصدار بمقدار 100 درهم سنويًا عندما تكون مدة الإقامة أكثر من عامين.
من شروط إصدار تصريح الإقامة للأجنبي ما يلي:
أ. إذا كان الأجنبي قريبًا لمواطن دولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب إثبات صلة القرابة، بغض النظر عن درجة القرابة.
ب. إذا كان الأجنبي قريبًا لمقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة أو لزوجه، فيشترط توفر درجات القرابة التالية:
- أقارب الأجنبي: الأب، الأم، الإخوة والأخوات القصر، بشرط توافر شرط الإعالة.
- أقارب زوج الأجنبي: والد الزوج، ووالدة الزوج، وأولاد الزوج القصر، بشرط توافر شرط الحضانة.