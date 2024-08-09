إغلاق مفاجئ لسينما "نوفو" في "ابن بطوطة مول"

وأكد مسؤول تنفيذي في مركز الاتصال من شركة "نخيل"، التي تدير ابن بطوطة مول، أن فرع "نوفو للسينما" في المول قد تم إغلاقه بشكل دائم منذ 31 يوليو.

ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت سلسلة أخرى من دور السينما ستتولى إدارة المشروع. وقال موظفو مركز الاتصال إنهم لا يملكون أي معلومات أخرى بشأن الإغلاق.