إغلاق مفاجئ لسينما "نوفو" في "ابن بطوطة مول"
توصلت صحيفة "خليج تايمز" إلى أخبار مفادها أن دار السينما في "ابن بطوطة مول" في دبي قد أغلقت أبوابها بشكل دائم، حيث لاحظت إحدى زائرات المول يوم الجمعة لوحات كبيرة تغطي موقع السينما.
وأعربت الوافدة المقيمة بمنطقة الغدير عن تعجبها قائلةً: "لقد تساءلت عن سبب إغلاقها. لطالما كانت هذه السينما هي المفضلة لدينا لأنها الأقل ازدحاماً من غيرها، وكان ابني يجد دائماً الأفلام التي يحبها هناك".
وأكد مسؤول تنفيذي في مركز الاتصال من شركة "نخيل"، التي تدير ابن بطوطة مول، أن فرع "نوفو للسينما" في المول قد تم إغلاقه بشكل دائم منذ 31 يوليو.
ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت سلسلة أخرى من دور السينما ستتولى إدارة المشروع. وقال موظفو مركز الاتصال إنهم لا يملكون أي معلومات أخرى بشأن الإغلاق.
فيما أظهر بحث سريع على جوجل إشعاراً بـ "إغلاق دائم" لدور سينما "نوفو" في ابن بطوطة مول. كما لم يعد المول يظهر في قائمة مواقع سلسلة دور السينما على موقعها الرسمي.
يحظى هذا الصرح السينمائي بشعبية كبيرة بين السكان الذين يعيشون في الأحياء الجنوبية في دبي، وخاصة ديسكفري جاردنز وجبل علي والفرجان.