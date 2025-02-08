إصدار وتجديد الهوية وجواز السفر الإماراتي عبر "تم"
هل أنت مواطن إماراتي وترغب في التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية إماراتية؟ أو ترغب في تجديدها؟ يمكن لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة إصدار وتجديد بطاقة الهوية الإماراتية من خلال "تم"، المنصة الشاملة لخدمات حكومة أبوظبي.
تتم عملية الإصدار أو التجديد عن طريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، وفيما يلي خطوات التقديم والمستندات المطلوبة والرسوم وبعض النقاط التي يجب مراعاتها.
إصدار أو تجديد الهوية
خطوات التقديم
انتقل إلى موقع "تم"الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول
تحت "الخدمات"، انقر على "الهوية والمواطنة"، ثم اختر "المواطنة"
اضغط على خدمة إصدار بطاقة هوية مواطن الإمارات أو خدمة تجديد بطاقة هوية مواطن الإمارات
قم بتسجيل الدخول باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة لبدء الخدمة
قم بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة وتقديم المستندات (الصورة، متطلبات بصمات الأصابع)
ثم ادفع الرسوم
سيتم تسليم بطاقة الهوية الإماراتية إليك على العنوان الذي حددته خلال ما يصل إلى 5 أيام عمل
سوف تحتاج إلى تحميل صورة واضحة وحديثة لإصدار وتجديد بطاقة الهوية الإماراتية.
رسوم إصدار الهوية
إصدار البطاقة لمدة 5 سنوات – 100 درهم
إصدار البطاقة لمدة 10 سنوات – 200 درهم
رسوم الخدمة الرقمية 50 درهمًا
رسوم تجديد الهوية
إصدار البطاقة لمدة 5 سنوات – 100 درهم
إصدار البطاقة لمدة 10 سنوات – 200 درهم
رسوم الخدمة الرقمية 40 درهمًا
نقاط يجب ملاحظتها
لتجديد أو إصدار بطاقة الهوية الإماراتية عبر تم، يجب على العملاء استكمال متطلبات مختلفة خلال فترة زمنية محددة لتجنب إلغاء الطلب
أثناء تقديم الطلب، يجب على مقدم الطلب أيضًا تقديم أي معلومات إضافية مطلوبة من قبل السلطات
إصدار أو تجديد جواز السفر
خطوات التقديم
انتقل إلى موقع تم Tamm الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول
تحت "الخدمات"، انقر على "الهوية والمواطنة"، ثم اختر "المواطنة"
انقر على إصدار أو تجديد جوازات السفر للمواطنين
قم بتسجيل الدخول باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة لبدء الخدمة
قم بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة وتقديم المستندات (الصورة)
ثم ادفع الرسوم
سيتم تسليم جواز السفر إليك على العنوان الذي حددته خلال ما يصل إلى يومي عمل
رسوم
رسوم التوصيل – 15 درهم
رسوم الإصدار – 40 درهمًا
رسوم الطلب – 10 درهم
نقاط يجب ملاحظتها
يجب على مقدم الطلب تقديم رقم الهوية الإماراتية
يجب إضافة المواطن الإماراتي إلى دفتر العائلة.
إذا كانت ICP تتطلب أي مستندات أو عمليات أخرى، فيجب على مقدم الطلب استكمالها حتى يكتمل طلب تم Tamm