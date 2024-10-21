إصدار تصاريح الألعاب النارية في دبي والشارقة

إذا كنت ترغب في الاحتفال بفعالية باستخدام الألعاب النارية في الإمارات العربية المتحدة، يجب عليك الحصول على تصريح رسمي من جهة مرخصة. إذ أنّ إشعال الألعاب النارية دون تصريح من السلطات المختصة يعد مخالفة قانونية، وقد يترتب عن ذلك غرامة لا تقل عن 50,000 درهم بالإضافة إلى عقوبة السجن، وفقاً لما ينص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 17.