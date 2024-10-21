إصدار تصاريح الألعاب النارية في دبي والشارقة
إذا كنت ترغب في الاحتفال بفعالية باستخدام الألعاب النارية في الإمارات العربية المتحدة، يجب عليك الحصول على تصريح رسمي من جهة مرخصة. إذ أنّ إشعال الألعاب النارية دون تصريح من السلطات المختصة يعد مخالفة قانونية، وقد يترتب عن ذلك غرامة لا تقل عن 50,000 درهم بالإضافة إلى عقوبة السجن، وفقاً لما ينص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 17.
فيما يلي دليل للحصول على تصريح رسمي للألعاب النارية في دبي والشارقة. وفي كلتا الإمارتين، يمكن الحصول على موافقة على هذه الفعاليات من هيئة الطيران المدني المعنية.
دبي
يتطلب تنظيم عرض ليزر أو ألعاب نارية في الإمارة الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني في دبي.
ويمكن للمؤسسات العاملة في قطاع الترفيه التقدم بطلب للحصول على شهادة عدم ممانعة (NOC) عبر موقع الهيئة.
للوصول إلى خدمة طلب "شهادة عدم ممانعة"، افتح موقع هيئة دبي للطيران المدني، انقر على "الخدمات" في أعلى الصفحة، ثم اختر "إصدار تصاريح لعمليات سلامة الطيران"، وبعد الانتهاء يمكنك اختيار "طلب شهادة عدم ممانعة لإجراء عرض ليزر أو ألعاب نارية"، ثم انقر على "بدء الخدمة" وسجل الدخول من خلال حسابك على الموقع أو باستخدام الهوية الرقمية أو حساب الفيسبوك أو جوجل.
بعد التقديم عبر الإنترنت ودفع الرسوم، سيتم إصدار التصريح على الفور.
الرسوم
2000 درهم لكل معاملة
10 دراهم - رسوم درهم المعرفة (KDF)
10 درهم - رسوم الابتكار
الشارقة
لتنظيم عرض للألعاب النارية في الشارقة، يجب الحصول على موافقة دائرة الطيران المدني في الإمارة. ويمكنك تقديم الطلب بزيارة الموقع الرسمي للدائرة والنقر على "الخدمات".
ثم انتقل إلى قسم "وثيقة عدم الممانعة"، واختر "الألعاب النارية". ستجد نموذج الطلب متاحاً للتنزيل في هذا القسم. ولإتمام طلبك، سيتوجب عليك تقديم المستندات التالية:
رخصة تجارية للشركة
خطاب طلب رسمي يتضمن تفاصيل الحدث
موافقة أمنية من الهيئة العامة للطيران المدني
بعد تجهيز جميع المستندات المطلوبة واستكمال نموذج الطلب، يمكنك تقديم طلبك للحصول على الخدمة عبر إرساله إلى البريد الإلكتروني لدائرة الطيران المدني في الشارقة.
الرسوم
3000 درهم لكل معاملة
10 درهم رسوم حكومية