إرشادات للتعامل مع الثعابين والعقارب في صحراء الإمارات
يقدم التخييم في صحراء الإمارات تجربة سحرية. فالمناظر الطبيعية عبارة عن مزيج مذهل من التناقضات - الحار والبارد، والجميل والقاحل. المناظر الطبيعية التي لا مثيل لها، والحياة البرية الفريدة، والسماء الليلية الخلابة يمكن أن تكون ساحرة. ومع ذلك، يمكن أن تقدم الصحراء أيضاً مجموعة فريدة من المخاطر للمتنزهين والمخيمين.
أثناء الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الهادئة، من المهم أن تتذكر احتمال مواجهة الثعابين السامة أو العقارب أو العناكب. لا تقتصر هذه المخلوقات على البرية، بل يمكنها أيضاً أن تجد طريقها إلى الحدائق والباحات الخلفية، وغالباً ما تختبئ في أماكن مظللة مثل أكوام الأوراق والنباتات الكثيفة.
في حين أنه من الطبيعي أن تكون حذراً من الثعابين، فلا داعي للخوف المفرط. الثعابين منعزلة بشكل عام وتفضل تجنب التفاعل البشري.
ماذا يجب أن تفعل إذا صادفت هذه المخلوقات، وخاصة الثعابين؟ إليك دليل سريع للحفاظ على سلامتك:
حافظ على هدوئك: لا داعي للذعر. فمعظم الثعابين تفضل تجنب البشر ولا تهاجم إلا إذا تم استفزازها. ومن المهم أن تحافظ على هدوئك وتبتعد ببطء عن الثعبان.
ابتعد ببطء: إذا رأيت ثعباناً، ابتعد ببطء وامنحه مساحة للهروب. لا تحاول لمسه أو الإمساك به.
حافظ على مسافة آمنة: إذا أمكنك، راقب الثعبان من مسافة آمنة لتحديد ما إذا كان ساماً أم غير سام. أفضل طريقة للتصرف هي السماح للثعبان بالابتعاد من تلقاء نفسه. إذا كان الثعبان في خطر أو يشكل خطراً على الأشخاص، فيجب عليك الاتصال بالبلدية لنقله إلى منطقة أكثر أماناً.
إبعاد الحيوانات الأليفة: تأكد من ربط الحيوانات الأليفة وإبقائها على مسافة آمنة.
الإجراءات الوقائية: حافظ على نظافة موقع التخييم الخاص بك. كما أن التأكد من خلو المنازل والحدائق من الحطام ونفايات الطعام يمكن أن يساعد أيضاً في ردع الثعابين.
تقليم الشجيرات والحشائش الطويلة.
تخلص من القوارض وبقايا الطعام والقمامة المكشوفة التي قد تجذب الثعابين.
سد أي شقوق أو فتحات في الجدران والأبواب.
تحقق من المناطق المظللة قبل الاقتراب.
استخدم مصائد الثعابين إذا كنت تعيش في مناطق عالية الخطورة.
لتقليل خطر التعرض للثعابين، يجب على أفراد المجتمع تجنب المشي عبر الأعشاب الطويلة أو المناطق الصخرية دون ارتداء أحذية مناسبة، والبقاء في حالة تأهب عند التواجد في الهواء الطلق، والامتناع عن إزعاج الثعابين إذا رأوها.
تعتبر حوادث لدغات الثعابين نادرة نسبياً في الإمارات العربية المتحدة.
إذا لدغك ثعبان:
في حالة التعرض للدغة ثعبان، فإن الأولوية هي طلب العناية الطبية الفورية.
حافظ على هدوئك وحدد من حركتك.
تجنب وضع الثلج أو العاصبات أو مص/قطع الجرح، لأن هذه الإجراءات يمكن أن تسبب المزيد من الضرر.
إن التقاط صورة واضحة للثعبان من مسافة آمنة سيساعد الفرق الطبية في تحديد نوع الثعبان واختيار العلاج المناسب لهذا النوع المحدد.
أنواع الثعابين في الامارات
إن تعلم كيفية التعرف على أنواع الثعابين المحلية، وفهم سلوكها، ومعرفة ما يجب فعله في حالة المواجهة يمكن أن يقلل المخاطر بشكل كبير.
الثعابين السامة
الأفعى الرملية العربية: شائعة في المناطق الصحراوية، ومعروفة بأنماطها المميزة.
الأفعى القرناء العربية: يمكن التعرف عليها من خلال قرونها البارزة، وتوجد أيضاً في المناطق الجبلية.
الأفعى المنشارية: توجد في المناطق ذات الأمطار الغزيرة في الإمارات العربية المتحدة، وعادة في المناطق الرملية والحصوية. ويمتد موطنها من شمال أبوظبي حتى رأس الخيمة وعلى طول شريط ضيق على الساحل الشرقي، مما يجعلها أكثر شيوعاً في المناطق ذات التضاريس المناسبة والرطوبة.
كوبرا الصحراء السوداء : ثعبان شديد السمية يمكن العثور عليه في مختلف المناطق.
الثعابين غير السامة
ثعبان الجرذان: يوجد عادة في المناطق الحضارية، وهو غير ضار ويساعد في السيطرة على أعداد القوارض.
ثعبان القط: غالباً ما يُرى في المناطق الصخرية، ويُعرف بجسمه النحيل وعاداته الليلية.
الثعبان الرملي الشائع: يوجد في المناطق الرملية، وهو غير سام ويتغذى على القوارض الصغيرة والسحالي.
العقارب السامة
توجد عدة أنواع من العقارب في الإمارات العربية المتحدة، ويتنافس العقرب العربي ذو الذيل الدهني مع نوعين من العقارب الهندية على لقب أخطر العقارب.
العقرب الأسود ذو الذيل الدهني: يعد هذا العقرب من أكثر العقارب سمية في العالم، ويتميز بجسم قوي وذيل دهني سميك مميز. يوجد في بيئات مختلفة، بما في ذلك المناطق الحضرية، ولكنه يفضل المناطق الرملية والصخرية. وهو مخلوق ليلي.
العقارب القاتلة: صغيرة الحجم، صفراء اللون، شديدة السمية. ومع ذلك، وعلى الرغم من اسمها، فإن هذه العقارب ليست قاتلة مثل نظيراتها ذات الذيل السمين. يمكن أن تسبب لدغتها ألماً شديداً، لكن الوفيات نادرة نسبياً. ومع ذلك، يُنصح باستشارة الطبيب إذا تعرضت للدغة.
الصحراء مليئة بالطبيعة، ومعظمها ليلية، تنتظر غروب الشمس قبل أن تغامر بالخروج.يمكن أن تحدث لسعات العقارب، أثناء التواجد في الصحراء، خاصة إذا لم يلاحظها أحد أثناء الزحف أو الاختباء في الأحذية أو تحت المواد الموجودة على الأرض.
بالنسبة لمعظم الأفراد ذوي البنية القوية، لا تؤدي هذه اللدغات عادة إلى مضاعفات خطيرة، ما لم يحدث رد فعل تحسسي، على غرار ما يمكن أن يحدث مع لسعات النحل أو الدبابير.
ارتدِ دائماً أحذية مغطاة، مثل أحذية الصحراء التي تصل إلى الكاحل. في الصحراء، يمكن للأحذية أن تحميك من الرمال الساخنة وكذلك من المخلوقات غير المرغوب فيها مثل الثعابين والعقارب.
قد تجد أيضاً عنكبوت الجمل، الذي على الرغم من مظهره الغريب، إلا أنه ليس ساماً. إذا تعرضت للدغة، نظف الجرح بمطهر وراقبه لبضعة أيام - فكي عنكبوت الجمل محملة بالبكتيريا. بالمناسبة، لن ترى عنكبوت الجمل والعقارب في نفس البيئة أبداً، حيث أن الأول يأكل الثاني.
أثناء النوم، احرص على تخبئة حذائك وتخزينه بعيداً لمنع الحشرات والزواحف من الزحف إلى الداخل بحثاً عن الدفء.