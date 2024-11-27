إجراءات ومتطلبات ترخيص شاحنات الطعام في الإمارات

قبل التقدم بطلب الترخيص، يجب على المتقدمين الحصول على موافقة من دائرة البلديات والنقل، أو من شركة بترول أبوظبي الوطنية، أو من الشركات المالكة للموقع المعتمد من قبل البلدية بشأن مكان وقوف عربة الطعام المتنقلة.

يحق لكل ترخيص تجاري إصدار ثلاث مركبات متنقلة فقط.

يجب أن يُكتب الاسم التجاري باللغة العربية تماماً كما هو مكتوب في الترخيص التجاري، ويجب ألا يكون حجمه أصغر من حجمه باللغة الإنجليزية.

يجب على المتقدمين تعبئة نموذج السيارة أو مواصفات السيارة.

يجب أن تكون العربة أو المركبة المختارة مصممة خصيصاً لاستخدامها في بيع المواد الغذائية.

في حال وجود علامة تجارية، يجب أن تتم الموافقة عليها من وزارة الاقتصاد قبل وضعها على العربة.

يجب على المتقدمين تقديم خطاب من الشركة المصنعة يوضح كافة المعلومات والمواصفات الواردة في الجدول.

يجب ألا تحتوي الإعلانات على المركبات المتنقلة على أي محتوى يضر بالشعائر الدينية أو العادات والقيم الاجتماعية، كما يجب أن تكون خالية من أي مقارنة صريحة مع منتجات مشابهة أو الإساءة إليها.