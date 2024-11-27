إجراءات ومتطلبات ترخيص شاحنات الطعام في الإمارات
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة متنامية لرواد الأعمال لإطلاق أفكارهم التجارية في مختلف المجالات. وتتميز صناعة الأغذية بتقديم مجموعة متنوعة من المأكولات، بفضل تنوع الجنسيات التي تعيش في الدولة.
بجانب افتتاح المطاعم، الذي قد يكون تحدياً كبيراً، يختار العديد من رجال الأعمال الحصول على شاحنة طعام. سواء كان الأمر يتعلق ببيع الآيس كريم، أوطعام الشارع، أو البرجر اللذيذ، فقد أصبحت هذه المركبات المتنقلة شائعة بشكل متزايد في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
ومع تحسن الأحوال الجوية، تفتح العديد من أسواق المواد الغذائية أيضاً أبوابها في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن أسواق الشتاء حيث يمكن لأصحاب المشاريع الناشئة إقامة أكشاكهم.
يمكن تشغيل شاحنة طعام من أي مكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، طالما يلتزم المتقدمون بقواعد وأنظمة الإمارة المعنية ويحصلون على التراخيص الخاصة بها، بما في ذلك متطلبات الصحة والسلامة التي تحددها كل إمارة.
إليكم دليلاً مبسطاً لمن يرغبون في الحصول على تصريح شاحنة طعام في دبي وأبو ظبي والشارقة.
دبي
تنظيم وإصدار تصاريح عربات الطعام في دبي يقع ضمن اختصاص بلدية دبي.
تصدر تصاريح شاحنات الطعام الثابتة سنوياً للشاحنات التي تظل في نفس الموقع طوال العام. إليك عملية الحصول على تصريح لشاحنة طعام في هذه المدينة النابضة بالحياة.
متطلبات
يجب تقديم طلب قبل بدء الحدث بثلاثة أيام عمل على الأقل.
بالنسبة لشاحنات الطعام غير المتنقلة، يجب أن تكون التراخيص التجارية صادرة في دبي، ويجب أن تكون المنشآت موجودة ضمن حدود المدينة أيضاً.
لمن يرغب في التقديم لشاحنة طعام ثابتة، يجب أن يكون هناك عقد رسمي مع مالك الموقع المعتمد، ويجب رفعه عند تقديم الطلب للحصول على التصريح.
في حالة شاحنات الأطعمة المتنقلة، حيث يكون التصريح لحدث ما، يجب استيفاء المتطلبات التالية:
يجب أن يكون لدى منشأة الغذاء والموردين مرافق كافية ومرخصة للحصول على الغذاء ونقله وتخزينه وإعداده وعرضه بشكل آمن وفقاً لقانون الغذاء في دبي.
يجب أن يكون تخطيط وتصميم مساحة إعداد الطعام مناسباً لمنع تلوث الطعام.
اعتماداً على طبيعة النشاط، يجب أن تتوفر مرافق كافية لإعداد وتخزين وعرض الطعام.
يمكن فقط للمؤسسات الغذائية المرخصة والحاصلة على درجة فحص الأغذية A أو B أو C دون وجود مخالفات حرجة أو كبيرة الحصول على التصريح.
يجب على المؤسسات الغذائية من الإمارات الأخرى غير دبي تقديم نسخة من الرخصة التجارية بالإضافة إلى شهادة عدم الممانعة من هيئة الرقابة على الأغذية المعنية في مدينتهم.
المستندات المطلوبة
يجب على المتقدمين تقديم شهادة عدم ممانعة (NOC) من المالك.
الموافقة من إدارة التخطيط ببلدية دبي وكذلك إدارة الصرف الصحي. وبناءً على ذلك، سيقوم موظفو التصاريح بإجراء تقييم للتصميم للحصول على الموافقة المطلوبة قبل البناء والتشغيل.
يتعين على المتقدمين للحصول على تصريح لا يعتمد على تنظيم الفعاليات الحصول على ترخيص تجاري مسجل للموقع والنشاط المحددين. وفي حالة وجود ترخيص قائم وضرورة الحصول على شاحنة طعام، فيجب إصدار ترخيص فرعي.
كيفية التسجيل
يجب أن تكون عربة الطعام مسجلة على منصة (فود وتش) FoodWatch، وهي منصة بلدية دبي لسلامة الغذاء والتغذية، ويجب على المسجلين التأكد من أن الأمور التالية تتوافق مع قواعد الهيئة.
إذا تم توريد الطعام من قبل شركة تجارية مختلفة ، فيجب تسجيل الشاحنة والشركة التي تورد الطعام بشكل منفصل.
يجب أن تحتوي شاحنة الطعام على مرافق مرخصة وكافية لإعداد و/أو تقديم الطعام بطريقة آمنة وفقاً للقوانين الغذائية في دبي.
يجب أن تكون قائمة الطعام، ومقدمو الطعام، ومنطقة التحضير، والمعدات، وبيانات التخطيط متاحة في قاعدة بيانات المنصة.
لا يمكن إصدار تصريح لإدارة أو توريد شاحنة طعام إلا للمؤسسات الغذائية المرخصة في دبي والتي حصلت على درجة فحص غذائي A أو B أو C، دون وجود مخالفات خطيرة أو رئيسية.
من يمكنه التقدم بطلب للحصول على ترخيص شاحنة طعام؟
يمكن لممثلي القطاع الخاص أو الخبراء الفنيين من الشركات الغذائية المسجلة في منصة (فود وتش) FoodWatch التقديم من خلال واجهة التصاريح الذكية.
ما الذي قد يؤدي إلى الرفض؟
إذا لم يتم تسجيل الموقع أو لا يمكن تعقبه على (فود وتش) FoodWatch، فقد يؤدي ذلك إلى الرفض.
يمكن رفض الطلب إذا كانت درجة فحص الأغذية الخاصة بالمورد هي D أو F، أو كانت بها مخالفات جسيمة أو حرجة.
قد يتم رفض الطلب إذا لم يكن عقد المساحة متاحاً.
قد يتم رفض الطلب إذا لم يكن تصريح الحدث من دائرة السياحة والتسويق التجاري متوفراً.
كم تكلفة الحصول على تصريح شاحنة طعام في دبي؟
تبلغ تكلفة الحصول على التصريح في دبي 160 درهماً إماراتياً.
كم من الوقت يستغرق الحصول على تصريح شاحنة طعام في دبي؟
يستغرق الحصول على التصريح في دبي حوالي يوم واحد.
تعتمد صلاحية التصريح على عقد الإيجار. فعلى سبيل المثال، في حال كان الموقع دائماً، قد يتم منح التصريح لمدة لا تتجاوز العام الواحد. أما إذا كان التصريح مخصصاً لحدث معين، فسيظل سارياً طوال فترة الحدث.
الشارقة
في الشارقة، يمكن للراغبين في الحصول على تصريح لعربة طعام متنقلة التقديم عبر موقع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، حيث تُسمى الخدمة "تصريح المركبات والشاحنات المتنقلة".
من هو المؤهل؟
الأفراد.
الشركات الخاصة.
الشركات المحلية.
المنظمات الحكومية الاتحادية.
ومن المهم أن نتذكر أن المتقدم يجب أن يكون مواطناً إماراتياً.
المستندات المطلوبة
يتوجب على المتقدمين تعبئة نموذج تصريح بيع المواد الغذائية من خلال المركبات والشاحنات المتنقلة.
ويجب عليهم أيضاً تقديم خطاب يطلب الحصول على تصريح لبيع المواد الغذائية في المركبات والشاحنات المتنقلة.
يجب على المتقدمين تقديم خطاب عدم ممانعة أو خطاب موافقة باللغة العربية من المالك.
يجب أن يكون هناك نموذج تصريح موافقة من الجهات المعنية مثل بلدية مدينة الشارقة، ودائرة الصحة، وقسم الرقابة التجارية، وإدارة مواقف السيارات العامة، وشرطة الشارقة.
يتعين على المتقدمين تقديم صورة للمركبة وخريطة توضح موقعها.
تبلغ تكلفة الحصول على تصريح المركبات والشاحنات المتنقلة 3000 درهم، ويستغرق الحصول على التصريح ما يصل إلى يوم واحد.
أبوظبي
وفي مدينة أبوظبي، يستطيع المتقدمون الحصول على تصريح عربة الطعام المتنقلة عبر منصة تم، حيث يمكن من خلال الخدمة الحصول على تصريح للمركبات المتنقلة أو الشاحنات التي تقدم خدمة بيع الطعام في الأماكن العامة أو خلال المهرجانات والفعاليات.
المستندات المطلوبة
يجب على المتقدمين تقديم خطاب مفصل من شركتهم.
يجب على المتقدمين تقديم صور لمركبتهم من جميع الجهات.
كم تكلفة الحصول على تصريح شاحنة طعام في أبو ظبي؟
تبلغ تكلفة تصريح شاحنة الطعام الشهرية لكل فعالية 500 درهم.
تبلغ تكلفة الحصول على تصريح شاحنة طعام سنوي 3000 درهم.
أشياء مهمة يجب وضعها في الاعتبار
من المهم جداً تذكر ما يلي عند التقدم بطلب للحصول على تصريح سنوي.
قبل التقدم بطلب الترخيص، يجب على المتقدمين الحصول على موافقة من دائرة البلديات والنقل، أو من شركة بترول أبوظبي الوطنية، أو من الشركات المالكة للموقع المعتمد من قبل البلدية بشأن مكان وقوف عربة الطعام المتنقلة.
يحق لكل ترخيص تجاري إصدار ثلاث مركبات متنقلة فقط.
يجب أن يُكتب الاسم التجاري باللغة العربية تماماً كما هو مكتوب في الترخيص التجاري، ويجب ألا يكون حجمه أصغر من حجمه باللغة الإنجليزية.
يجب على المتقدمين تعبئة نموذج السيارة أو مواصفات السيارة.
يجب أن تكون العربة أو المركبة المختارة مصممة خصيصاً لاستخدامها في بيع المواد الغذائية.
في حال وجود علامة تجارية، يجب أن تتم الموافقة عليها من وزارة الاقتصاد قبل وضعها على العربة.
يجب على المتقدمين تقديم خطاب من الشركة المصنعة يوضح كافة المعلومات والمواصفات الواردة في الجدول.
يجب ألا تحتوي الإعلانات على المركبات المتنقلة على أي محتوى يضر بالشعائر الدينية أو العادات والقيم الاجتماعية، كما يجب أن تكون خالية من أي مقارنة صريحة مع منتجات مشابهة أو الإساءة إليها.
كما يُمنع استخدام الإعلانات التي تحتوي على عبارات مبالغ فيها لا يمكن إثباتها، مثل "حصرياً"، "جديد"، و"لأول مرة".
ما هي الأشياء المحظورة عند التقدم بطلب الحصول على تصريح الخدمة السنوي؟
لا يجوز لأصحاب تصاريح الشاحنات إغلاق أي طريق عام.
gا يجوز ممارسة النشاط من خلال المركبات أو السيارات المتنقلة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي من دائرة التنمية الاقتصادية.
لا يجوز لحاملي التصاريح دفع أو تشجيع السائقين الآخرين على عرقلة حركة المرور.
لا يجوز لأصحاب مركبات الأغذية عرقلة حركة المرور أو وضع حواجز تعيق حركة المركبات على الطريق العام.
لا يجوز وضع كراسي أو طاولات خارجية للجمهور.
يمنع إيقاف المركبة وممارسة أي نشاط خارج الأماكن المحددة مسبقاً.
للمشاركة في فعاليات منفصلة، يتعين على المتقدمين الحصول على تصريح خاص بالحدث.
من المهم الحفاظ على نظافة المكان الذي تتواجد فيه المركبة المتنقلة.
شروط التقدم بطلب تصريح فعالية خدمية
للمشاركة في فعاليات محددة، يجب على كل مركبة متنقلة الحصول على تصريح سنوي صادر عن إدارة التنمية الاقتصادية.
يُسمح للشركات الموجودة خارج أبوظبي والتي تمتلك شاحنات طعام متنقلة بالمشاركة في الفعاليات.
يجب أن تكون العربات المتنقلة التي تبيع المواد الغذائية من خارج أبوظبي مملوكة لصاحبها.
المحظورات عند التقدم بطلب تصريح حدث الخدمة
لا يجوز المشاركة في أي فعالية بالمركبة أو السيارة المتنقلة إلا بعد الحصول على تصريح من دائرة التنمية الاقتصادية.
من الضروري الحفاظ على نظافة المكان الذي تتواجد فيه المركبة المتنقلة.