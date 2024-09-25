إجراءات وشروط تراخيص صيد الأسماك في الإمارات
من الغوص في أعماق البحر إلى بناء ناطحات السحاب في السماء، ازدهر اقتصاد الإمارات وتطور بوتيرة سريعة على مدى العقود القليلة الماضية. ومع ذلك، فإن البداية كانت من المحيط، حيث كان الغوص بحثاً عن اللؤلؤ وصيد الأسماك مصدراً رئيسياً للدخل في الأيام الأولى.
لا يُعد الصيد مجرد نشاط اقتصادي في الإمارات، بل هو أيضاً نشاط يمارسه الكثيرون كنوع من الترفيه. ولحماية التنوع البحري في المنطقة، وضعت الإمارات قوانين وحددت مواسم محددة بالإضافة إلى قيود تهدف إلى تنظيم الصيد في البلاد.
وتركز هذه القوانين على الحد من الصيد الجائر وممارسات الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة والمدمرة، كما تسعى إلى تنفيذ خطط إدارية قائمة على أسس علمية من أجل استعادة مخزون الأسماك في أقصر وقت ممكن.
ومن الضروري أيضاً الحصول على ترخيص قبل ممارسة الصيد، حتى ولو كان كهواية.
إليكم كل ما تحتاجون معرفته عن صيد الأسماك في الإمارات.
الحصول على الترخيص
الحصول على ترخيص للمشاركة في صيد الأسماك الترفيهي أمر إلزامي في الإمارات. وتختلف الإجراءات والسلطات المخولة حسب كل إمارة. وفيما يلي دليل للحصول على ترخيص في الدولة.
دبي
بلدية دبي هي الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص الصيد في المدينة. تتيح هذه الخدمة للمقيمين الحصول على ترخيص لاستخدام الخيط والصنارة فقط، مما يسمح بالصيد في المناطق الساحلية بدبي المذكورة في الترخيص.
يسمح هذا الترخيص للأفراد بالصيد في شواطئ خور الممزر وآل مكتوم (جانب بر دبي فقط) وحديقة الخور، وجسور القرهود (جانب ديرة فقط) في خور دبي وجميرا وأم سقيم والصفوح.
تتوقف خدمة الصيد هذه من يونيو إلى أكتوبر من كل عام للحفاظ على الاستهلاك المستدام لموارد الأسماك المحلية.
يُسمح فقط للمقيمين في دبي بالتقدم للحصول على "ترخيص الصيد الترفيهي".
يكون الترخيص سارياً لمدة عام واحد وقابل للتجديد.
الإجراءات
يمكن للراغبين في الحصول على الترخيص التقديم عبر موقع بلدية دبي الإلكتروني أو تطبيق "دبي الآن". لا تتطلب العملية أي رسوم.
يتعين على المقيمين تقديم المستندات التالية:
إثبات الإقامة في دبي (عقد الإيجار/ملكية العقار السكني) أو فاتورة المياه والكهرباء.
نسخة من جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية.
صورة شخصية.
رخصة القارب (لطلب الصيد الترفيهي باستخدام القوارب).
بطاقة العمل/تصريح العمل (لطلب الصيد الترفيهي باستخدام الخيوط والصنارات).
وبموجب القانون الاتحادي رقم 23 بشأن استغلال وحماية وتنمية الموارد المائية الحية في دبي، يُسمح للأطفال دون سن 18 عاماً بصيد الأسماك دون ترخيص.
يمكن للمتقدمين أن يتوقعوا الرد خلال ثلاثة أيام.
أبوظبي
يمكن لسكان أبوظبي التقدم بطلب للحصول على نوعين من تراخيص الصيد الترفيهي، أسبوعية وسنوية.
كلا الترخيصين متاحان للمواطنين والمقيمين والسياح، ويسمح لهم بالصيد على شواطئ الإمارة. يمكن لحاملي الترخيص الاستمتاع بالصيد باستخدام الخيوط والصنارات وبنادق الصيد أثناء الغوص الحر على سواحل أبوظبي.
الإجراءات
تخضع تراخيص الصيد لسلطة هيئة البيئة في أبوظبي. وللتقدم بطلب الحصول على تصريح، يتعين على المتقدمين التوجه إلى منصة "تم".
للتقديم، على الأفراد تسجيل الدخول باستخدام "الهوية الرقمية" (UAE PASS). يمكنهم بعد ذلك تقديم الطلب ودفع الرسوم المقررة، وسيتم استلام الترخيص إلكترونياً.
للحصول على تصريح سنوي، يمكن للأفراد التقديم من خلال خدمة "إصدار ترخيص الصيد الترفيهي السنوي" عبر تطبيق "تم".
تكلفة الترخيص السنوي هي 120 درهماً، ويمكن دفع الرسوم عبر الإنترنت.
للحصول على تصريح أسبوعي، يمكن للأفراد التقديم من خلال خدمة "ترخيص الصيد الترفيهي الأسبوعي" عبر تطبيق "تم".
يجب تقديم نسخة من جواز السفر عند التقدم بطلب للحصول على الترخيص.
تبلغ تكلفة الطلب 30 درهماً.
رأس الخيمة
هيئة حماية البيئة والتنمية هي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص الترفيهية في رأس الخيمة.
تبلغ تكلفة الحصول على ترخيص في الإمارة 110 دراهم.
الشارقة
يمكن للمقيمين في الشارقة الحصول على تصريح صيد عبر الموقع الإلكتروني للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
يمكن الوصول إلى هذه الخدمة من خلال قسم طلب تصاريح الصيد الترفيهي.
تختلف الرسوم على حسب المدة وعدد الأشخاص المتقدمين.
تصريح أسبوعي فردي: 30 درهماً.
تصريح شهري فردي: 100 درهم.
تصريح سنوي فردي: 250 درهماً.
تصريح أسبوعي عائلي: 50 درهماً.
تصريح شهري عائلي: 150 درهماً.
تصريح سنوي عائلي: 400 درهم.
المستندات المطلوبة
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية.
صورة شخصية.
نسخة من بطاقات الهوية لأفراد العائلة (للحصول على تصريح عائلي).
جواز سفر ساري المفعول.
تأشيرة إقامة صالحة.
الفجيرة
للحصول على رخصة صيد ترفيهي في الفجيرة، سيتعين عليك التوجه إلى هيئة البيئة في الفجيرة.
للحصول على الترخيص، يجب على المتقدمين تقديم المستندات التالية:
رخصة القارب معتمدة من وزارة البنية التحتية.
رخصة صيد سابقة معتمدة من الوزارة أو هيئة البيئة بالفجيرة.
وثيقة عدم ممانعة من جمعية الصيادين بالمنطقة.
بطاقة الهوية الإماراتية.
شهادة حسن السيرة والسلوك.
يجب أن يكون المتقدم فوق سن 18 عامًا.
خريطة تفاعلية
بالنسبة لعشاق الصيد الذين يبحثون عن بعض الإرشادات أثناء الصيد، تُعد خريطة "حداق" (Hadaq) خريطة جغرافية تفاعلية تقدم دليلاً لفهم الإطار التنظيمي الذي يحكم قطاع صيد الأسماك في البلاد.
تحدد هذه الخريطة مواقع قوارب الصيد ضمن حدود ومناطق الصيد المسموح بها، كما تعرض المناطق المحمية على طول سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يُحظر فيها الصيد، فضلاً عن تقديم معلومات عن المواسم، كما تسلط الضوء على مواصفات الأدوات المسموح بها، بناءً على الموقع الجغرافي لقارب الصيد.
متى يجوز الصيد؟
خصصت دولة الإمارات أشهراً مختلفة من السنة لصيد أنواع مختلفة من الأسماك. وقد تم تخصيص هذه الفترات مع مراعاة مواسم التكاثر لبعض الأنواع، وتم تصنيفها على أنها "موسم مفتوح" و"موسم حظر".
يُحظر صيد أنواع أسماك القرش المدرجة في القوائم (1) و(2) و(3) من القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019، كما يُحظر حمل واستخدام الشباك الدائرية (حلق) في مياه الصيد في أبوظبي ودبي، وحمل واستخدام القراقير في مياه الصيد في أبوظبي طوال العام.
يُحظر صيد الأسماك الأنشوجة والسردين فقط في شهر يوليو.
يُحظر استخدام الشباك الدائرية (حلق) في مياه الصيد في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة خلال الفترة من شهري يونيو إلى أكتوبر.
يُحظر صيد وتجارة سمك البدح في جميع مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي خلال شهري أبريل ومايو.
يُحظر صيد أنواع أسماك القرش غير المدرجة في القوائم (1)، (2)، و(3) من القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو.
كما سمحت الهيئة بصيد وبيع بعض الأنواع ضمن مسافة معينة وهي كالتالي:
العقوبات
هناك العديد من اللوائح والعقوبات التي وُضعت لضمان حماية الحياة البحرية. إليك قائمة بالغرامات التي تنطبق على الصيادين الترفيهيين وكذلك الذين يمارسون الصيد لأغراض تجارية: