إجراءات وشروط تراخيص صيد الأسماك في الإمارات

من الغوص في أعماق البحر إلى بناء ناطحات السحاب في السماء، ازدهر اقتصاد الإمارات وتطور بوتيرة سريعة على مدى العقود القليلة الماضية. ومع ذلك، فإن البداية كانت من المحيط، حيث كان الغوص بحثاً عن اللؤلؤ وصيد الأسماك مصدراً رئيسياً للدخل في الأيام الأولى.