إجراءات وشروط تأشيرات الإقامة للعائلة في أبوظبي

هل انتقلت إلى أبوظبي للعمل وترغب في إحضار عائلتك؟ بإمكان المقيمين في الإمارات التكفل بتأشيرات الإقامة لأفراد عائلاتهم. إذا كنت تعمل في القطاع الخاص أو في إحدى المناطق الحرة في أبوظبي، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرات عائلتك عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

يمكنك تقديم الطلب من خلال موقع "تم" الإلكتروني أو عبر تطبيق الهاتف المحمول. فيما يلي المستندات المطلوبة والنقاط الواجب مراعاتها والرسوم.