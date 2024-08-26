إجراءات وشروط تأشيرات الإقامة للعائلة في أبوظبي
هل انتقلت إلى أبوظبي للعمل وترغب في إحضار عائلتك؟ بإمكان المقيمين في الإمارات التكفل بتأشيرات الإقامة لأفراد عائلاتهم. إذا كنت تعمل في القطاع الخاص أو في إحدى المناطق الحرة في أبوظبي، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرات عائلتك عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
يمكنك تقديم الطلب من خلال موقع "تم" الإلكتروني أو عبر تطبيق الهاتف المحمول. فيما يلي المستندات المطلوبة والنقاط الواجب مراعاتها والرسوم.
المستندات المطلوبة
جواز سفر الكفيل والمكفول
صورة شخصية ملونة حديثة للمكفول
الهوية الإماراتية للكفيل
عقد ايجار باسم الكفيل
الرسوم
رسوم الخدمة الإلكترونية، 28 درهماً
رسوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، 22 درهماً
رسوم الإصدار 100 درهم
رسوم الطلب 100 درهم
ودائع الضمان 5025 درهماً
نقاط يجب ملاحظتها
عند التقدم بطلب للحصول على تصريح الدخول، يجب أن يكون جواز السفر سارياً لمدة لا تقل عن 6 أشهر. قد تطلب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تقديم مستندات إثبات القرابة ومستندات إضافية مثل وثيقة الضمان المالي.
لا يشترط أن يكون الشخص المكفول داخل الدولة لإصدار تأشيرة الإقامة، ولكن إذا دخل المكفول البلاد بتصريح دخول، فيمكنه البقاء لمدة 60 يوماً حتى يتم إصدار الإقامة.
لا يُسمح للزوج بكفالة زوجته إذا كانت أقل من 18 عاماً.
لكفالة الزوج/الزوجة يشترط وجود عقد زواج مصدق من سفارة دولة الإمارات أو وزارة الخارجية الإماراتية.
يجب تقديم إثبات العلاقة بين الكفيل والمكفول، مثل شهادة الميلاد أو عقد الزواج.
إذا كانت الوثيقة صادرة عن جهة أجنبية، فيجب ترجمة الوثيقة إلى اللغة العربية وتوثيقها من قبل وزارة الخارجية الإماراتية.
إذا كان العقد باسم الزوج، وكانت الزوجة هي الكفيل، فيجب إرفاق شهادة عدم ممانعة من الزوج.