إجراءات طلب نسخة مصدقة من شهادة الميلاد في الإمارات
يعد الحصول على شهادة ميلاد موثقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أمراً مهماً لأنه يساعد في تحديد هويتك، والتأكد من أنك تتمتع بجميع الحقوق والفوائد التي تأتي مع العيش هنا.
من المهم أن يتم توثيق شهادة ميلادك، حيث أن هذا يؤكد شرعية الوثيقة ضمن النظام المحلي. ويضمن هذا التصديق أن شهادة ميلادك معترف بها من قبل السلطات والمؤسسات الحكومية في البلد.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع مساعدتك في طلبك للحصول على نسخة موثقة من شهادة ميلادك. إذا كنت أحد الوالدين وتبحث عن نسخة موثقة من شهادة ميلاد طفلك، فيمكنك أيضًا التعامل مع ذلك من خلال مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.
إذا كنت خارج الإمارات العربية المتحدة حاليًا وتحتاج إلى تصديق شهادة ميلادك أو شهادة ميلاد طفلك، فيمكنك أن تطلب من شخص تثق به أن يتولى هذا الطلب نيابة عنك. وإذا كنت مقيماً، فيمكنك أيضاً أن تطلب من سفارتك أن تتولى هذه العملية نيابة عنك.
إليك دليل حول كيفية طلب نسخة موثقة من شهادة ميلادك أو شهادة ميلاد طفلك:
الأهلية
هذه الخدمة متاحة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها.
كيفية التقديم
يمكنك تقديم الطلب عبر موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع (mohap.gov.ae)
تسجيل الدخول باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بك
انقر فوق "الخدمات"
حدد "شهادة الميلاد"
انقر فوق "إصدار نسخة مصدقة من شهادة الميلاد"
قم بإدخال المعلومات المطلوبة مثل تاريخ ميلادك ورقم القيد الخاص بك.
تطبيق وزارة الصحة ووقاية المجتمع
يمكنك أيضًا تقديم الطلب عبر تطبيق Mohap، فقط قم بما يلي:
تسجيل الدخول باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بك
اضغط على "الخدمات"
حدد "إصدار نسخة موثقة من شهادة الميلاد"
اضغط على "تطبيق"
اختر "إصدار نسخة مصدقة من شهادة الميلاد"
اضغط على "بدء الخدمة"
قم بإدخال المعلومات المطلوبة مثل تاريخ ميلادك ورقم القيد الخاص بك.
رقم القيد هو رقم فريد مكون من 10 أرقام تصدره دولة الإمارات العربية المتحدة لإدارة عملية تسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد. يتم تخصيص هذا الرقم للطفل بمجرد إبلاغ المنشأة الطبية التي ولد فيها الطفل الحكومة بميلاد الطفل.
بالإضافة إلى استخدام موقع وتطبيق وزارة الصحة، يمكنك أيضًا طلب نسخة من شهادة ميلادك الموثقة من خلال زيارة مراكز الصحة العامة والمستشفيات الحكومية التي تديرها وزارة الصحة والبيئة، حيث سيساعدونك في هذه العملية. تأكد من أن لديك جميع المستندات المطلوبة لضمان سير العملية بسلاسة.
متطلبات
نسخة من شهادة الميلاد الأصلية
بطاقة هوية إماراتية صالحة
المدة
يستغرق الأمر يوم عمل واحد فقط لمعالجة طلبك.
الرسوم
كل ما عليك فعله هو دفع 10 دنانير مقابل الخدمة.
مواعيد الخدمة
يمكنك طلب نسخة من شهادة ميلادك المصدقة عبر موقع وتطبيق وزارة الصحة ووقاية المجتمع في أي وقت. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في زيارة المراكز الصحية العامة والمستشفيات الحكومية التي تديرها هيئة الصحة بدبي، فتأكد من الزيارة بين الساعة 7:30 صباحًا و3:30 مساءً من الاثنين إلى الخميس. وفي يوم الجمعة، تأكد من الزيارة بين الساعة 7:30 صباحًا و12 ظهرًا.
يمكنك أيضًا الاتصال بالرقم 800-8877 لمزيد من التوضيح.