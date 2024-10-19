إجراءات طلب نسخة مصدقة من شهادة الميلاد في الإمارات

يعد الحصول على شهادة ميلاد موثقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أمراً مهماً لأنه يساعد في تحديد هويتك، والتأكد من أنك تتمتع بجميع الحقوق والفوائد التي تأتي مع العيش هنا.

من المهم أن يتم توثيق شهادة ميلادك، حيث أن هذا يؤكد شرعية الوثيقة ضمن النظام المحلي. ويضمن هذا التصديق أن شهادة ميلادك معترف بها من قبل السلطات والمؤسسات الحكومية في البلد.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع مساعدتك في طلبك للحصول على نسخة موثقة من شهادة ميلادك. إذا كنت أحد الوالدين وتبحث عن نسخة موثقة من شهادة ميلاد طفلك، فيمكنك أيضًا التعامل مع ذلك من خلال مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

إذا كنت خارج الإمارات العربية المتحدة حاليًا وتحتاج إلى تصديق شهادة ميلادك أو شهادة ميلاد طفلك، فيمكنك أن تطلب من شخص تثق به أن يتولى هذا الطلب نيابة عنك. وإذا كنت مقيماً، فيمكنك أيضاً أن تطلب من سفارتك أن تتولى هذه العملية نيابة عنك.