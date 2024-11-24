إجراءات رعاية الأم العزباء لأطفالها في الإمارات
يسمح قانون الإقامة في الإمارات العربية المتحدة لكل من الأب والأم برعاية تأشيرات الأسرة، مما يمنح أي من الوالدين الفرصة المتساوية لدعم وضع إقامة أطفالهما. وفي حالة حدوث تغيير في الحالة الزوجية، يمكن للأم المطلقة أو العزباء أيضاً رعاية تأشيرات أطفالها، بشرط استيفائها لمعايير أهلية معينة، بما في ذلك وجود عمل صالح وتأشيرة إقامة.
تستطيع الأم العزباء رعاية أطفالها إذا كانوا موظفين ويحملون تأشيرة إقامة سارية المفعول. ويجب أن تستوفي الحد الأدنى من الراتب الذي حددته حكومة الإمارات العربية المتحدة بـ 4000 درهم شهريًا أو 3500 درهم إذا كان صاحب العمل يوفر السكن.
هناك بعض المستندات الأساسية المطلوبة إذا كنت أمًا عزباء ترغب في رعاية طفلك. ستعمل هذه المقالة كدليل لك للتنقل بين المستندات واجتياز العملية. لمعرفة كيفية رعاية الوالدين، انقر هنا .
المستندات المطلوبة
نموذج الطلب: قم بملء النموذج عبر الإنترنت أو من خلال أحد مكاتب الطباعة المعتمدة. لكل فرد من أفراد الأسرة، يجب تقديم نموذج طلب الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية مع طلب الحصول على تأشيرة الإقامة.
نسخ جوازات السفر: قم بإرسال نسخ من جوازات سفر الجميع، بما في ذلك جواز سفرك وجواز سفر أطفالك.
هوية الإمارات: يجب على الأم تقديم نسخة من بطاقة هويتها الإماراتية (الهوية الإماراتية).
الموافقة الطبية: شهادة الموافقة الطبية للأطفال فوق 18 سنة.
- بيان الراتب: شهادة راتب من جهة العمل موضح فيها راتب الأم الشهري.
كشف حساب البنك: إذا كان لديك كشوف حسابات بنكية، فمن الجيد تضمينها.
عقد الإيجار: من المستحسن إرفاق إثبات السكن مع عقد الإيجار، ويجب التصديق عليه من خلال نظام إيجاري الإلكتروني التابع لهيئة تنظيم العقارات (ريرا).
عندما تسعى الأم لرعاية طفلها في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الطلاق، هناك المستندات التالية المطلوبة:
حكم حضانة الطفل: يجب تقديم قرار المحكمة الرسمي بشأن حضانة الطفل، ويجب أن ينص هذا القرار بوضوح على أن الأم هي صاحبة حضانة الطفل، ويجب أن يكون صادرًا عن المحكمة المختصة في البلد الذي تم فيه الطلاق.
التصديق من سفارة دولة الإمارات: يجب على سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة أو قنصليتها في البلد الذي تم فيه الانتهاء من الطلاق أن تصدق على حكم الحضانة. تؤكد هذه الخطوة أن الوثيقة أصلية وتم الاعتراف بها قانونيًا.
التصديق من وزارة الخارجية في دولة الإمارات : بعد التصديق من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب التصديق على الوثيقة من قبل وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان الاعتراف بها رسميًا داخل الدولة.
الترجمة إلى اللغة العربية: يجب ترجمة حكم الحضانة وجميع المستندات المؤيدة له إلى اللغة العربية، ويجب أن تتم الترجمة بواسطة مترجم معتمد، حيث تشترط السلطات الإماراتية تقديم المستندات باللغة العربية.
من المستحسن أن تحصل الأم على شهادة عدم ممانعة من زوجها السابق تفيد بموافقته على رعاية أطفالك في الإمارات العربية المتحدة لتكون في الجانب الآمن. في حالة عدم موافقة زوجك السابق، فقد يتقدم بطلب حظر سفر للأطفال.
فيما يلي تفصيل للمستندات التي قد تحتاجين إلى تقديمها كأم عزباء:
حكم الحضانة من المحكمة: إذا منحك أحد المحاكم حضانة طفلك، يمكنك تقديم قرار المحكمة الرسمي أو الحكم. ويجب أن ينص هذا القرار بوضوح على أنك تمتلك حضانة طفلك.
شهادة من السلطة المحلية: في بعض الحالات، قد تكون شهادة من السلطة المحلية في بلدك الأصلي (مثل مكتب حكومي أو وكالة رعاية الطفل) كافية لإثبات أن لديك حضانة أو وصاية قانونية على طفلك. يجب أن تؤكد هذه الشهادة أنك الوصي الوحيد أو الوصي القانوني.
إفادة من قنصليتك: يمكنك أيضًا تقديم إفادة من قنصلية أو سفارة بلدك الأصلي في الإمارات العربية المتحدة، تؤكد وصايتك القانونية وحقك في رعاية طفلك.
متطلبات التصديق: إذا تم إصدار المستندات في بلدك الأصلي، فيجب التصديق عليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الترجمة إلى اللغة العربية: إذا كانت المستندات بلغة أخرى، فيجب ترجمة كافة المستندات إلى اللغة العربية من قبل خدمة ترجمة معتمدة.
يجب تقديم وديعة تأمين بقيمة 2500 درهم إماراتي لكل طفل. ووفقًا لمركز آمر، وهو مزود معتمد لخدمات التأشيرات والهجرة، فإن هذا المبلغ قابل للاسترداد بعد إلغاء التأشيرة.
شهادة عدم ممانعة من الأب
يعتمد ما إذا كان من الضروري الحصول على شهادة عدم ممانعة من الأب البيولوجي في حالة قيام الأم العزباء برعاية طفلها على ظروف معينة. وفيما يلي السيناريوهات الرئيسية:
إذا لم يكن الأب حاضراً أو مشاركًا في حياة الطفل، فلا يلزم عادةً الحصول على شهادة عدم ممانعة من الأب البيولوجي. في مثل هذه الحالات، يمكن للأم عادةً المضي قدماً في عملية الكفالة دون الحاجة إلى أي موافقة من الأب.
إذا ولد الطفل خارج إطار الزواج ، فلا يزال بإمكان الأم رعاية الطفل، ولكن يجب أن تنص شهادة الميلاد بوضوح على أن الأم هي الوصي الوحيد. قد تكون هناك حاجة إلى مستندات إضافية لتأكيد الوضع القانوني للطفل والوصاية عليه.
إذا كان الأب البيولوجي موجوداً على قيد الحياة ويعيش في الإمارات العربية المتحدة، فقد يكون من الضروري الحصول على شهادة عدم ممانعة من الأب. وينطبق هذا بشكل خاص إذا كان الأب يتمتع بحقوق الوصاية القانونية أو إذا كان الوالدان متزوجين وقت ولادة الطفل.
حتى لو لم يكن الأب مشاركًا بشكل نشط في حياة الطفل، فإن حقوقه القانونية (في حالة الزواج) قد تتطلب موافقته على عيش الطفل في الإمارات العربية المتحدة.
كيفية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة في دبي
يتم تقديم الطلب إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ أو مكتب الهجرة المعني في الإمارة التي تقيم فيها.
يمكنك تقديم المستندات شخصيًا أو عبر الإنترنت في بعض الحالات، حسب قواعد الإمارة. كما يمكن للمتقدمين زيارة أقرب مركز آمر أو مراكز الطباعة لتقديم طلب الحصول على تصريح إقامة.
يجب إجراء فحص اللياقة الطبية إذا كان عمر الطفل 18 عامًا أو أكثر. تشمل اختبارات اللياقة فحوصات الدم والأشعة السينية على الصدر للتحقق من أي أمراض معدية (مثل السل). يمكن إجراء الفحص الطبي في أي من العيادات أو المستشفيات المعتمدة.
بمجرد الموافقة على تأشيرة الإقامة، سيحتاج أطفالك إلى التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية إماراتية، وهي إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُطلب منهم تقديم بياناتهم البيومترية، مثل بصمات الأصابع والصورة.
بمجرد الموافقة على التأشيرة وختمها، سيصبح أطفالك رسمياً مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعايتك.
كم هي رسوم التأشيرة؟
بمجرد تقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة، سيُطلب منك دفع رسوم معالجة التأشيرة.
قد تختلف رسوم تأشيرة العائلة في الإمارات العربية المتحدة حسب الإمارة ونوع التأشيرة. بالنسبة لدبي، وفقًا لموقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، تكون رسوم تأشيرة العائلة عادةً على النحو التالي:
رسوم الإقامة: 200 درهم
رسوم المعرفة: 10 دراهم
رسوم الابتكار: 10 دراهم
الرسوم داخل الدولة: 500 درهم
التوصيل: 20 درهم
ملحوظة: تزداد رسوم الإصدار بمبلغ 100 درهم سنوياً عندما تكون مدة الإقامة أكثر من عامين.
وفقا لموقع "الإتحادية للهوية"
رسوم التقديم: 100 درهم
رسوم الإصدار: 100 درهم لكل سنة
رسوم خدمات eChannel: 100 درهم
من المستحسن التحقق من ذلك مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أو دائرة الهجرة والجمارك، أو سلطات الهجرة المختصة في الإمارة التي تقيم فيها الأم، حيث قد تختلف المتطلبات وفقاً لظروف معينة. كما قد يقدمون الإرشادات اللازمة وفقًا لظروف معينة.