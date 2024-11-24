إجراءات رعاية الأم العزباء لأطفالها في الإمارات

من المستحسن التحقق من ذلك مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أو دائرة الهجرة والجمارك، أو سلطات الهجرة المختصة في الإمارة التي تقيم فيها الأم، حيث قد تختلف المتطلبات وفقاً لظروف معينة. كما قد يقدمون الإرشادات اللازمة وفقًا لظروف معينة.