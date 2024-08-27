إجراءات تقديم الشكاوى الطبية في الإمارات

ولدى العديد من الجهات الحكومية إجراءات تتيح للمرضى أو أقاربهم تقديم شكوى ضد المنشأة أو المهنيين المعنيين. ويمكن أيضاً تقديم هذه الشكاوى في الحالات التي قد يكون فيها المريض قد توفي بسبب سوء الممارسة من قبل المهنيين الطبيين.