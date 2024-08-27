إجراءات تقديم الشكاوى الطبية في الإمارات
وضعت دولة الإمارات العديد من القوانين الخاصة بحماية المستهلك لضمان سلامة المقيمين فيها وكذلك الزوار، وتنطبق هذه القوانين على المرافق الطبية العامة في الدولة أيضاً.
ولدى العديد من الجهات الحكومية إجراءات تتيح للمرضى أو أقاربهم تقديم شكوى ضد المنشأة أو المهنيين المعنيين. ويمكن أيضاً تقديم هذه الشكاوى في الحالات التي قد يكون فيها المريض قد توفي بسبب سوء الممارسة من قبل المهنيين الطبيين.
وتمتلك بعض الإمارات بوابات خاصة بها، في حين يمكن الوصول إلى الإمارات الأخرى من خلال منصات حكومية. ويمكن للعملاء إتمام العملية بأكملها عبر الإنترنت، مما يلغي أي ضغوط جسدية. كما تعمل هذه السلطات على إبقاء العملاء على اطلاع طوال العملية عبر الرسائل القصيرة وإشعارات البريد الإلكتروني.
وفي حالة عدم رضا المرضى أو أقاربهم عن القرار، فمن الممكن دائماً رفع الأمر إلى سلطة أعلى لإعادة التقييم.
من العملية إلى المستندات المطلوبة، إليكم كيف يمكن للأفراد تقديم شكوى ضد منشأة صحية عامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الصحة والسلامة والبيئة
تعد خدمات الإمارات الصحية منصة صحية مركزية للمراكز العامة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وفيما يلي كيفية تمكن المرضى أو أسرهم وأقاربهم من تسجيل شكوى لدى مقدم الرعاية الصحية.
أولاً، يجب على المتقدمين التسجيل على موقع EHS والانتقال إلى قسم "تقديم شكوى طبية"
يجب على المستخدمين بعد ذلك ملء نموذج الشكوى بكل التفاصيل المطلوبة وإرساله
سيتم الاتصال بالمنشأة التي تم فيها علاج المشتكي
سيتم الاتصال بالمشتكي لتزويده بأي تقارير طبية أخرى تتعلق بالشكوى
سيتم عقد جلسة استماع حيث سيتم استدعاء المتهم
بمجرد مناقشة اللجنة للموضوع، سيتم إبلاغ المشتكي بحالة التحقيق وقرار اللجنة
سيتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المدعى عليه
متطلبات تقديم الشكوى
ويجب تقديم الشكاوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث.
إذا لم يتمكن المريض من تقديم الشكوى فيمكن تقديمها من قبل والديه أو أقاربه من الدرجة الأولى أو الشخص الذي كلف به المريض أو عائلته
يجب تقديم الشكاوى عبر المنصة الرقمية
يجب إرفاق التقارير الطبية مع النموذج
يجب توضيح سبب الشكوى بشكل واضح
في حالة تقديم الشكوى من قبل أقارب المريض يجب تقديم إثبات هوية لإثبات العلاقة مع المريض
يجب أن يكون موضوع الشكوى واضحا بما في ذلك اسم المريض واسم المنشأة الصحية واسم الطاقم الطبي
من الممكن إكمال الخدمة خلال فترة 12 أسبوعاً، وذلك حسب نوع الشكوى، وهذه الخدمة مجانية.
ابوظبي
يمكن للمقيمين في أبوظبي الذين يرغبون في تقديم شكوى أو طلب تحقيق ضد منشأة أو متخصص، القيام بذلك عبر موقع وزارة الصحة.
المستندات المطلوبة
نموذج شكوى
الهوية الإماراتية للمشتكي أو المشتكي
شهادة وفاة في حالة وفاة المريض
تقرير طبي
توكيل قانوني
الخطوات
إنشاء حساب
تقديم الطلب والمستندات المطلوبة
تلقي إشعارات البريد الإلكتروني
هذه العملية مجانية.
ويستطيع السكان أيضًا تقديم شكوى عبر منصة "تم" في العاصمة أبوظبي.
دبي
في دبي، يمكن للمقيمين تقديم شكوى عبر هيئة الصحة بدبي. وتوفر هيئة الصحة قنوات مختلفة لتقديم الشكوى. وهي:
من خلال موقع الهيئة
يمكن للمقيمين تقديم شكوى عبر البريد الإلكتروني: cg@dha.gov.ae.
ويمكن للمقيمين التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي للهيئة.
يمكن للمقيمين تقديم شكوى عبر الاتصال بالرقم المجاني للهيئة.
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
بالنسبة لأي شكاوى أثناء الخدمة أو بعدها، يمكن للمقيمين في كافة أنحاء الإمارات تقديم شكوى إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر المنصات التالية:
بوابة ملاحظات الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة
أرسل الشكوى عبر البريد الإلكتروني إلى info@mohap.gov.ae
قم بتقديم شكوى عن طريق الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 80011111
تقديم الشكوى عن طريق مراكز سعادة المتعاملين
تقديم الشكاوى على منصات التواصل الاجتماعي
عدادات الخدمة الذاتية
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