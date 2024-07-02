إجراءات تخزين أمتعة المسافرين في مطاري دبي وأبوظبي
تعتبر دولة الإمارات نقطة عبور بالنسبة للعديد من المسافرين في رحلات طويلة المدى، وبالتالي عندما تحظى ببضع ساعات في دبي أو أبوظبي، لا تفوت فرصة الزيارة السريعة للإمارات.
وتبذل المطارات في الدولة قصارى جهدها لتوفير تجربة مريحة وسلسة للمسافرين. فبفضل البوابات الذكية وتسجيل الوصول للرحلة وأنت مرتاح في المنزل، يمكن للركاب إتمام إجراءات الرحلة بسهولة - وبالنسبة لأولئك الذين يتوقفون في رحلات العبور، تبذل السلطات جهداً إضافياً لجعل التوقف يستحق كل هذا العناء. فقط تأكد من حصولك على تأشيرة عبور، إلا إذا كنت معفياً من هذا الشرط. (إليك دليل للحصول على هذه التأشيرة.)
يمكن للمسافرين الذين يتوقفون في دولة الإمارات استكشاف الوجهة بدون أمتعة، بحيث لا يضطر أحد إلى حمل خمس حقائب في أنحاء المدينة أثناء التقاط صور سيلفي في برج خليفة بوسط مدينة دبي أو متحف اللوفر بأبو ظبي.
ويمكن ترك الحقائب في أقسام معينة من المطار مقابل رسوم. وهنا دليل حول ذلك:
دبي
تتوفر خدمة تخزين الأمتعة قصيرة المدى على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع في البوابتين رقم 1 و3 بمطار دبي الدولي.
ويمكن لأولئك الموجودين في البوابة رقم 1 ترك أمتعتهم في خدمات دناتا للأمتعة في قسم القادمين، بالقرب من صيدلية بوتس واتصالات.
الرسوم:
40 درهماً إماراتياً لمدة 12 ساعة أو أقل للأمتعة ذات الحجم القياسي (الحجم الأقصى 21 × 24 × 11 بوصة).
50 درهماً إماراتياً لمدة 12 ساعة أو أقل للأمتعة ذات الحجم الأكبر وغير القياسية أو الأمتعة الثمينة.
ويمكن لأولئك الموجودين في البوابة رقم 3 التوجه إلى منطقة "الأمتعة المتروكة لدى طيران الإمارات" بالقرب من المخرج رقم 1، خلف صيدلية بوتس.
الرسوم:
35 درهماً إماراتياً لمدة 12 ساعة أو أقل للأمتعة ذات الحجم القياسي (الحجم الأقصى 21 × 24 × 11 بوصة).
40 درهماً إماراتياً لمدة 12 ساعة أو أقل للأمتعة ذات الحجم الأكبر أو غير القياسية أو الأمتعة الثمينة.
أبوظبي
أمّا بالنسبة للمسافرين العابرين الذين يريدون زيارة أبوظبي فيمكنهم زيارة منشأة التخزين في مطار زايد الدولي.
الخدمة متاحة في قسم الوصول، الطابق الأرضي، أمام اتصالات مباشرةً وبجوار مركز المفقودات.
الرسوم:
35 درهماً لمدة تصل إلى 3 ساعات.
70 درهماً لمدة تصل إلى 24 ساعة.
105 دراهم لمدة تصل إلى 48 ساعة.
140 درهماً لمدة تصل إلى 72 ساعة.
كن على علم أنه بعد 72 ساعة، سيتم فرض رسوم إضافية على المسافر بقيمة 35 درهماً في اليوم.