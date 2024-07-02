إجراءات تخزين أمتعة المسافرين في مطاري دبي وأبوظبي

تعتبر دولة الإمارات نقطة عبور بالنسبة للعديد من المسافرين في رحلات طويلة المدى، وبالتالي عندما تحظى ببضع ساعات في دبي أو أبوظبي، لا تفوت فرصة الزيارة السريعة للإمارات.

وتبذل المطارات في الدولة قصارى جهدها لتوفير تجربة مريحة وسلسة للمسافرين. فبفضل البوابات الذكية وتسجيل الوصول للرحلة وأنت مرتاح في المنزل، يمكن للركاب إتمام إجراءات الرحلة بسهولة - وبالنسبة لأولئك الذين يتوقفون في رحلات العبور، تبذل السلطات جهداً إضافياً لجعل التوقف يستحق كل هذا العناء. فقط تأكد من حصولك على تأشيرة عبور، إلا إذا كنت معفياً من هذا الشرط. (إليك دليل للحصول على هذه التأشيرة.)