إجراءات تأسيس جمعية فنية أو خيرية في دبي

إذا كنت ترغب في تأسيس جمعية خيرية أو جمعية فنية في دبي، فيجب عليك الحصول على ترخيص من هيئة تنمية المجتمع. يشمل ترخيص جمعيات المجتمع المدني جميع الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، سواء كانت اجتماعية، صحية، تعليمية، ثقافية، علمية، مهنية، إبداعية، فنية، أو إنسانية، وذلك وفقاً للقانون رقم (12) لسنة 2017.