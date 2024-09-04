إجراءات تأسيس جمعية فنية أو خيرية في دبي
إذا كنت ترغب في تأسيس جمعية خيرية أو جمعية فنية في دبي، فيجب عليك الحصول على ترخيص من هيئة تنمية المجتمع. يشمل ترخيص جمعيات المجتمع المدني جميع الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، سواء كانت اجتماعية، صحية، تعليمية، ثقافية، علمية، مهنية، إبداعية، فنية، أو إنسانية، وذلك وفقاً للقانون رقم (12) لسنة 2017.
يمكن إرسال الطلب إلى البريد الإلكتروني للهيئة: civil.facilities@cda.gov.ae
فيما يلي نظرة على المستندات المطلوبة والأهلية والرسوم والنقاط الأساسية التي يجب مراعاتها عند تقديم طلبك.
المستندات المطلوبة
بالنسبة للمرحلة الأولية من الطلب، يجب تقديم المستندات التالية:
ملء نموذج طلب ترخيص جمعية المجتمع المدني (موجود على موقع هيئة التنمية والمجتمع).
تقديم نسخة إلكترونية من جواز السفر ساري المفعول لجميع الأعضاء، وبالنسبة للمواطنين يجب تقديم رقم الملف، وبالنسبة لغير المواطنين يجب إظهار تأشيرة الإقامة.
تقديم نسخة إلكترونية من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لجميع الأعضاء (من الجهتين).
تقديم نسخة إلكترونية من نموذج الإقرار والتعهد.
تقديم نسخة إلكترونية من الخطة المالية للسنتين القادمتين.
تقديم نسخة إلكترونية من قائمة الرعاة الرسميين (إن وجد).
بعد الموافقة الأولية، يجب تقديم مستندات إضافية، بما في ذلك:
نسخة إلكترونية موثقة من الهيئة وقرار مجلس الإدارة (باللغتين العربية والإنجليزية) ويجب أن تكون صادرة من محاكم دبي.
رسالة عدم ممانعة موثقة من كاتب العدل.
نسخة إلكترونية من مستندات مقر المؤسسة المدنية، وتشمل هذه المستندات: منحة الأرض وعقد الإيجار باسم الجمعية المدنية وعدم الممانعة من استخدام العقار وغيرها مما قد يكون مطلوباً، ويجب أن تكون المستندات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
بعد الموافقة الأولية، سيتم إجراء فحص لمقر الجمعية، إذا وافقت هيئة تنمية المجتمع على الطلب، فيجب تقديم نسخة إلكترونية من حساب بنكي محلي. سيتم إصدار الترخيص النهائي عبر البريد الإلكتروني.
الرسوم
رسوم الترخيص النهائي السنوية هي 2020 درهم.
نقاط يجب مراعاتها
يجب أن يستوفي الأعضاء المؤسسون المعايير التالية ليكونوا مؤهلين:
يجب ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة، ويجب أن يكون اثنين منهم مواطنين إماراتيين، ويجوز للمدير العام تخفيض أو زيادة الحد الأدنى لعدد المؤسسين من مواطني دولة الإمارات.
يجب أن يكون عمر الأعضاء المؤسسين 21 عاماً فما فوق عند تقديم طلب الترخيص.
إذا كان العضو المؤسس من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فيجب أن يكون مقيماً في الإمارات.
يجب على غير مواطني الإمارات أن يكونوا مقيمين في الدولة لمدة 3 سنوات على الأقل، وأن يحملوا تأشيرة إقامة سارية المفعول.
يشترط في المؤسسين أن يكونوا كاملي الأهلية، ذو سيرة وسمعة حسنة، غير محكوم عليهم بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
الرخصة صالحة لمدة سنة واحدة، ويمكن تجديدها.
يجب على مؤسسة المجتمع المدني أن تقدم ميثاقاً يتضمن:
أن يكون اسم الجمعية مختلفاً عن أسماء الجمعيات الأخرى ذات الأنشطة المماثلة، وأن يشير إلى أهداف الجمعية، وأن تتم الموافقة عليه من قبل هيئة تنمية المجتمع.
المقر المقترح والنطاق الجغرافي لعمل الجمعية.
أهداف الجمعية ونشاطاتها وفئاتها.
أسماء الأعضاء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم وأماكن إقامتهم.
أنواع العضوية ومتطلباتها وإجراءات قبول العضوية وإلغائها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
القواعد واللوائح المنظمة لعقد واختصاصات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
إجراءات دعوة الجمعية العمومية وشروط صحة هذه الاجتماعات وطرق إصدار قرارات الجمعية العمومية.
طريقة تشكيل مجلس الإدارة ومهامه.
شروط إسقاط العضوية أو وقفها.
قواعد تعديل النظام الأساسي.
إجراءات إنشاء وإغلاق فروعها ومراكزها أو اندماجها مع جمعيات أخرى.
الموارد المالية واستخداماتها وتخصيصها للجمعية.
طرق التحكم في المصروفات وتواريخ بداية ونهاية السنة المالية للجمعية.
نظام السلفة (إن وجد) ومبلغ السلفة المحتفظ به لتغطية النفقات الطارئة.
شروط الحل الاختياري وقواعد التصفية.
أية معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية.
يشترط في جمعية المجتمع المدني أن لا تكون فرعاً لجمعية مرخصة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أن استلام الطلب لا يعني موافقة الهيئة عليه، ويجوز للهيئة رفض الطلب لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، أو لعدم استيفائه للشروط المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 2017.