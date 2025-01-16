إجراءات الحصول على تصريح عمل ليلي في دبي وأبو ظبي
هل تدير عملاً يتطلب العمل خارج ساعات العمل العادية؟ إذا كنت تعمل في دبي وأبو ظبي، فإن تصريح العمل الليلي مطلوب للموظفين الذين يعملون في صناعات أو أدوار محددة خلال ساعات الليل، والتي تُعرف عادةً بالعمل بين الساعة 9 مساءً و6 صباحاً. ويهدف التصريح إلى ضمان سلامة العمال ورفاهيتهم وامتثالهم لقوانين العمل.
لقد قامت كل إمارة بتبسيط عملية الحصول على هذا التصريح، مما جعله أسرع وأسهل من أي وقت مضى. سواء كنت تقوم بإدارة المخزون أو الصيانة أو غيرها من المهام الأساسية في المتاجر التجارية أو البنوك داخل مراكز التسوق المغلقة، فإن هذا التصريح المؤقت يوفر لك التصريح اللازم لإبقاء عملك يسير بسلاسة بعد ساعات العمل.
يتم إصدار التصريح بعد موافقة إدارة العقار/المالك والبنك المركزي على ذلك، إلا أن تصريح العمل الليلي في دبي صالح لمدة تصل إلى 14 يوماً من تاريخ البدء الموضح في الطلب.
تصريح العمل الليلي في دبي
لا يتطلب الحصول على التصريح في دبي سوى يوم عمل واحد. لتوفير الوقت، قم بتقديم تفاصيل جميع الشركات الفرعية وبيانات الموظفين في طلب واحد باستخدام القنوات الرقمية لشرطة دبي.
المستندات المطلوبة
يتعين عليك تقديم تصريح المنشأة أو تصريح مركز التسوق وتعبئة نموذج على موقع شرطة دبي. يتطلب النموذج تفاصيل مثل بطاقة الهوية الإماراتية وعناوين البريد الإلكتروني واسم شركة المقاولات وفئة العمل ونوع العمل واسم المتجر. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى تحديد التاريخ والوقت. يجب تكرار نفس الخطوات لكل عدد من العمال الذين سيعملون.
يُستخدم هذا التصريح لأغراض الصيانة أو إدارة المخزون أو تركيب اللوحات الإعلانية أو التصوير السينمائي، ولا يجوز استخدامه للأنشطة التجارية.
رسوم الخدمة:
رسوم الخدمة: 100 درهم
رسوم المعرفة: 10 دراهم
رسوم الابتكار: 10 دراهم
يمكن دفع رسوم الخدمة نقداً، أو عن طريق بطاقة الخصم (ماستر، فيزا)، أو عبر آبل باي Apple Pay.
يمكن الحصول على التصريح من خلال
تطبيق شرطة دبي (iOS وAndroid)
موقع شرطة دبي
مراكز الشرطة الذكية
مراكز الشرطة
إذا كان عملك في أبوظبي، فإن الحصول على تصريح عمل مسائي مؤقت لا يتطلب أي تكاليف إضافية وسيتم إصدار التصريح خلال أربع ساعات.
- يجب أن يتضمن الخطاب الرسمي اسم الشركة أو الشركات المنفذة وجنسيتها ورقم الهاتف المحمول وتاريخ ووقت بدء العمل وانتهاءه، وبالنسبة للعقود مع الشركات التي لا تزيد مدتها عن ستة أشهر يجب إرفاق صورة من العقد للفترة المحددة، ويجب أن تكون الرخص التجارية وبطاقات العمال والإقامات سارية المفعول، بالإضافة إلى خطاب عدم ممانعة من المركز التجاري لتمديد ساعات العمل المطلوبة، مع موافقة التوقيع وخطاب من البنك المركزي (للبنوك).
فيما يلي المستندات التي يجب عليك تقديمها أثناء التقديم.
صورة من إقامة الموظفين سارية المفعول
صورة من بطاقات الهوية من الجهتين
نسخة من تفويض التوقيع
خطاب من البنك المركزي ورقم الإنذار الآلي الخاص بالبنوك ومحلات الصرافة ومحلات الذهب فقط
قائمة بأسماء الموظفين باللغة العربية (الاسم، الجنسية، رقم بطاقة الهوية)
خطاب رسمي موجه إلى إدارة المباحث الجنائية باللغة العربية
الرخصة التجارية للمتجر والشركة المنفذة
خطوات الحصول على التصريح
- تسجيل الدخول باستخدام UAE PASS أو زيارة مركز الخدمة
- قم بتقديم الطلب والمستندات المطلوبة
- الحصول على تصريح العمل المسائي المؤقت