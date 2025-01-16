إجراءات الحصول على تصريح عمل ليلي في دبي وأبو ظبي

- يجب أن يتضمن الخطاب الرسمي اسم الشركة أو الشركات المنفذة وجنسيتها ورقم الهاتف المحمول وتاريخ ووقت بدء العمل وانتهاءه، وبالنسبة للعقود مع الشركات التي لا تزيد مدتها عن ستة أشهر يجب إرفاق صورة من العقد للفترة المحددة، ويجب أن تكون الرخص التجارية وبطاقات العمال والإقامات سارية المفعول، بالإضافة إلى خطاب عدم ممانعة من المركز التجاري لتمديد ساعات العمل المطلوبة، مع موافقة التوقيع وخطاب من البنك المركزي (للبنوك).