إجراءات إصدار واستبدال شهادة الميلاد الرقمية في أبوظبي

كما يمكن للآباء الإماراتيين التقدم بطلب الحصول على شهادة ميلاد رقمية من "تم" إذا كان الطفل قد ولد في الخارج، ويجب أن يكون مقدم الطلب هو الأب، وأن يكون مواطناً إماراتياً ويحمل خلاصة قيد من إمارة أبوظبي.