إجراءات إصدار واستبدال شهادة الميلاد الرقمية في أبوظبي
هل ترحب بطفلك الصغير في منزلك؟ بصفتك والداً، فإن ولادة طفل هي مناسبة يحتفل بها الجميع. تأتي هذه اللحظة أيضاً مع المستندات التي يجب إصدارها، وتعمل السلطات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك هيئات حكومة أبوظبي، على تبسيط العملية.
في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكنك التقدم بطلب الحصول على شهادة ميلاد رقمية عبر "تم"، المنصة الشاملة لخدمات حكومة أبوظبي.
فيما يلي دليل حول عملية التقديم، والمستندات المطلوبة والرسوم اللازمة لتعديل شهادة الميلاد أو التقدم بطلب استبدالها أو إصدار شهادة ميلاد رقمية.
التقدم بطلب للحصول على شهادة ميلاد جديدة في "تم"
بمجرد الضغط على الخدمات واختيار الأفراد ثم الضغط على الهوية والجنسية، يمكنك بعد ذلك الانتقال إلى وثائق الهوية في القائمة الجانبية، والتي ستجد تحتها خيار "إصدار شهادة ميلاد رقمية للمولود الجديد".
للتقدم بطلب للحصول على شهادة ميلاد، يجب أن يكون مقدم الطلب أحد الوالدين أو أن يكون لديه توكيل خاص لإصدار شهادة الميلاد. العملية بسيطة، وكل ما تحتاجه هو 3 مستندات:
بطاقة هوية الوالدين الإماراتية
عقد الزواج
جواز سفر كلا الوالدين
انقر على "بدء الخدمة" وقم بتسجيل الدخول باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة. إذا لم تكن مسجلاً بالفعل لدى وزارة الصحة، فيتعين عليك التسجيل من خلال تحديد خيار نوع المستخدم "فردي". سيتم سحب تفاصيل ملفك الشخصي من حساب بطاقة الإمارات العربية المتحدة الخاص بك.
بمجرد ملء الطلب وتقديم المستندات المطلوبة، يجب عليك دفع رسوم قدرها 50 درهمًا إماراتيًا، وسيتم إصدار الشهادة بعد ذلك في يوم عمل واحد.
التقدم بطلب للحصول على شهادة ميلاد رقمية للمواليد الجدد في الخارج
كما يمكن للآباء الإماراتيين التقدم بطلب الحصول على شهادة ميلاد رقمية من "تم" إذا كان الطفل قد ولد في الخارج، ويجب أن يكون مقدم الطلب هو الأب، وأن يكون مواطناً إماراتياً ويحمل خلاصة قيد من إمارة أبوظبي.
بالإضافة إلى بطاقة الهوية الإماراتية للوالدين، وجواز سفر الوالدين، وعقد الزواج، يحتاج المتقدمون للحصول على شهادة ميلاد لطفل مولود في الخارج إلى تقديم شهادة الميلاد الصادرة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
بعد تقديم الطلب مع المستندات المطلوبة، يجب على مقدم الطلب دفع رسوم إصدار قدرها 50 درهمًا إماراتيًا، وسيتم استلام شهادة الميلاد الرقمية خلال يوم عمل واحد.
كيفية التقدم بطلب استبدال شهادة الميلاد الرقمية
إذا فقدت شهادة ميلادك، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على شهادة بديلة.
عند التقدم بطلب استبدال شهادة الميلاد، المستندات المطلوبة هي بطاقة الهوية الإماراتية للوالدين، جواز سفر الوالدين، جواز سفر الطفل.
تتطلب جميع الخدمات المتعلقة بشهادة الميلاد تسجيل الدخول باستخدام جواز السفر الإماراتي، وبعد تعبئة الطلب وتقديم المستندات المطلوبة، يلزم دفع رسوم قدرها 50 درهمًا إماراتيًا، ثم يتم إصدار البدل خلال يوم عمل واحد.
تعديل تفاصيل شهادة الميلاد
بمجرد إصدار شهادة الميلاد، إذا كنت بحاجة إلى تعديل التفاصيل في الوثيقة، فيجب عليك تقديم ما يلي:
- نسخة من شهادة الميلاد الصادرة
- الهوية الإماراتية للوالدين
- خطاب من السفارة (قد يختلف ذلك حسب التفاصيل التي تحتاج إلى تعديل)
- خطاب من المستشفى (قد يختلف هذا حسب التفاصيل التي تحتاج إلى تعديل)
- رسالة من الدائرة القضائية
- رسالة من وزارة الداخلية
- جوازات السفر (للوالدين والطفل)
بعد تقديم هذه المستندات، يجب دفع رسوم قدرها 50 درهمًا إماراتيًا لإصدار شهادة ميلاد معدلة، والتي سيتم إصدارها خلال يوم عمل واحد.