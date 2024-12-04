إجازة العيد الوطني 9 أيام بفضل التخطيط المسبق

يقول محمد: "في البداية، لم أكن أخطط للسفر خلال عطلة اليوم الوطني أو حضور حفل الزفاف، ولكن عندما تم الإعلان عن عطلة الأربعة أيام، ومع إلحاح ابن عمي، قررت زيارة مسقط رأسي. كان عليّ التأكد من إدارة جميع التزاماتي في العمل قبل المغادرة. حتى أنني أنهيت المهام المقررة في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر للتأكد من عدم الحاجة إلى وجودي، ويمكنني إدارة الأمور عن بُعد إذا لزم الأمر".