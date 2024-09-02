إجازة الأبوة في الإمارات: المدة والشروط والمتطلبات

ومن المستحسن أيضاً إبلاغ صاحب العمل وتقديم طلب الإجازة قبل أيام قليلة من موعد ولادة طفلك. يُساعد هذا الإخطار المسبق في ضمان سير العمل بسلاسة خلال فترة غيابك.

علاوةً على ذلك، تأكد من مراجعة سياسة إجازة الأبوة في شركتك، حيث قد تتطلب السياسات الداخلية خطوات أو متطلبات إضافية يجب الالتزام بها.