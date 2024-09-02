إجازة الأبوة في الإمارات: المدة والشروط والمتطلبات
في دولة الإمارات، تم إقرار إجازة الأبوة في أغسطس 2020 ضمن الأحكام المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العمل الجديد. وقد تمت الموافقة على هذا الحكم الجديد في قوانين العمل الإماراتية في أغسطس 2020، ودخل حيز التنفيذ في فبراير 2022.
ويمثل فهم تفاصيل إجازة الأبوة أهمية بالغة للآباء الجدد، حيث يسهم ذلك في تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية عند استقبال مولود جديد. فالحصول على إجازة من العمل للتواصل مع المولود الجديد ودعم الزوجة خلال هذه الفترة يُعد أمراً في غاية الأهمية، ما يساهم في تسهيل عملية التكيف مع التغيرات التي تصاحب نمو الأسرة.
إذا كنت أباً جديداً مهتماً بمعرفة المزيد حول تفاصيل إجازة الأبوة في الإمارات، مثل المدة التي يمكنك الابتعاد فيها عن العمل والمتطلبات والأهلية، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته:
المتطلبات
سيُطلب منك تقديم نسخة من شهادة ميلاد طفلك إلى صاحب العمل، حيث تُعتبر هذه الوثيقة ضرورية لإثبات وضعك القانوني كوالد للطفل.
ومن المستحسن أيضاً إبلاغ صاحب العمل وتقديم طلب الإجازة قبل أيام قليلة من موعد ولادة طفلك. يُساعد هذا الإخطار المسبق في ضمان سير العمل بسلاسة خلال فترة غيابك.
علاوةً على ذلك، تأكد من مراجعة سياسة إجازة الأبوة في شركتك، حيث قد تتطلب السياسات الداخلية خطوات أو متطلبات إضافية يجب الالتزام بها.
مدة الإجازة
يحق للموظفين الذكور في كل من الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص الحصول على خمسة أيام من إجازة الأبوة، وهي فترة أقصر مقارنة بإجازة الأمومة التي تصل إلى 45 يوماً تقويمياً لمعظم الموظفات، و60 يوماً للموظفات في الحكومة الاتحادية.
ورغم أن العديد من الشركات الخاصة في الإمارات تلتزم بمنح موظفيها الذكور إجازة أبوة لمدة خمسة أيام، إلا أن بعض الشركات تسعى إلى تحسين هذه الميزة بشكل كبير، حيث تقدم ما بين 30 إلى 42 يوماً من إجازة الأبوة.
وقد تختلف إجازة الأبوة أيضاً بالنسبة لموظفي الحكومة. فعلى سبيل المثال، يحق للموظفين الذكور في حكومتي دبي وأبوظبي الحصول على ثلاثة أيام فقط من إجازة الأبوة.
الشروط والأهلية
إذا كنت موظفاً ذكراً تعمل في القطاع الحكومي أو الخاص ولديك مولود جديد، فأنت مؤهل للحصول على إجازة الأبوة. ومع ذلك، قد يفرض بعض أصحاب العمل حداً أدنى من متطلبات التوظيف قبل أن تتمكن من الحصول على هذه الإجازة. لتجنب أي مشكلات، تأكد من مراجعة سياسة شركتك قبل تقديم طلب إجازة الأبوة.
متى تأخذ الإجازة
بمجرد موافقة صاحب العمل على طلبك للحصول على إجازة الأبوة، يمكنك أخذ إجازتك في غضون ستة أشهر من ولادة طفلك.
إذا كنت ترغب في تمديد وقتك مع عائلتك، فيمكنك أيضاً الجمع بين إجازة الأبوة وإجازتك السنوية، شريطة أن يتم أخذ كليهما خلال فترة الستة أشهر التي تلي ولادة طفلك.