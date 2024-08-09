"أوزمبيك": حل سحري لفقدان الوزن أم خطر صحي جديد؟

في حين يرى بعض الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن فوائد بالتأكيد، بدأ آخرون الآن في ملاحظة آثاره غير المرغوب فيها. يقول الدكتور جورجيوس أورفانيوتيس: "حتى الآن، لا توجد سوى أدلة قصصية، حيث لم يتم إجراء العديد من الدراسات حول الأضرار المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب أوزيمبيك مشاكل في الصحة العقلية؛ فقد أفاد بعض الأشخاص أنهم شعروا بالاكتئاب الشديد وحتى بالرغبة في الانتحار بعد ذلك".