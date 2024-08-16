أنشطة رائعة تنتظرك في الإمارات من 15 إلى 18 أغسطس

مددت مطاعم "واجاماما" حملتها "لا هدر مع واجاماما"، التي أطلقتها في الأصل في يونيو بمناسبة شهر البيئة العالمي حتى نهاية سبتمبر. وتهدف الحملة إلى الحد من هدر الطعام وتعزيز الاستهلاك بوعي. تشمل المبادرات الرئيسية بيع أوعية بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام مقابل 12 درهماً إماراتياً مع خصم 10 في المائة للعملاء الذين يستخدمونها عند تناول الطعام في المطعم وعند أخذ الطعام. يدخل العملاء الذين يستخدمون أوعية بلاستيكية خمس مرات بحلول سبتمبر في مسابقة للفوز بوجبات بقيمة 1000 درهم إماراتي. أدت الحملة بالفعل إلى بيع 750 صندوقاً وخفض 388.8 كجم من ثاني أكسيد الكربون، والحفاظ على 720 كجم من بقايا الطعام. تدعم المبادرة الاستراتيجية الوطني للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات العربية المتحدة وتشجع الأسر على المشاركة في الممارسات المستدامة.