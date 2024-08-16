أنشطة رائعة تنتظرك في الإمارات من 15 إلى 18 أغسطس

لقد حانت عطلة نهاية الأسبوع وها هو دليلنا لأفضل الأنشطة التي يمكنك القيام بها في الإمارات العربية المتحدة. إليك القائمة:
شاي بعد الظهر ويوم في منتجع صحي
يقدم فندق جميرا بيتش تجربة فاخرة تجمع بين علاج السبا المجدد للنشاط في منتجع "تاليس سبا" وشاي بعد الظهر في صالة "بيرل" خلال فترة أسبوع شاي بعد الظهر والتي تستمر حتى 18 أغسطس. يتاح للضيوف الاستمتاع بتدليك كامل للجسم باستخدام أساليب علاجية عتيقة، يليه شاي بعد الظهر المميز مصحوباً بوجبات خفيفة مصنوعة باليد ومجموعة مختارة من الشاي والقهوة. تم تصميم الباقة للأزواج والأصدقاء، ويبلغ سعرها 675 درهماً إماراتياً للشخص الواحد مع خيار تضمين المشروبات الغازية. يمكن إجراء الحجوزات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
مخبز "بريد أهيد" "Bread Ahead" الجديد في مركز دبي المالي العالمي
تم افتتاح المخبز الشهير ومقره في لندن "بريد أهيد" "Bread Ahead" ليتوسع إلى موقعه الثاني في دبي ويقع في البوابة الشمالية لمركز دبي المالي العالمي. وتم الافتتاح بعد النجاح الذي حققه المتجر المؤقت في "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف". يفتح المخبز أبوابه يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً ويقدم البيتزا الشهيرة المصنوعة من العجين المخمر والكعك المحشو والمعجنات المميزة وقائمة "خذ واذهب" "Grab & Go" الجديدة التي تضم السلطات والسندويشات والعصائر الطازجة. يقدم "بريد أهيد" المعروف بالتزامه باستخدام المكونات الموسمية عالية الجودة، مذاقاً ومشهد الطهي من لندن إلى مجتمع مركز دبي المالي العالمي النابض بالحياة.
اربح وجبات بقيمة 1000 درهم
مددت مطاعم "واجاماما" حملتها "لا هدر مع واجاماما"، التي أطلقتها في الأصل في يونيو بمناسبة شهر البيئة العالمي حتى نهاية سبتمبر. وتهدف الحملة إلى الحد من هدر الطعام وتعزيز الاستهلاك بوعي. تشمل المبادرات الرئيسية بيع أوعية بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام مقابل 12 درهماً إماراتياً مع خصم 10 في المائة للعملاء الذين يستخدمونها عند تناول الطعام في المطعم وعند أخذ الطعام. يدخل العملاء الذين يستخدمون أوعية بلاستيكية خمس مرات بحلول سبتمبر في مسابقة للفوز بوجبات بقيمة 1000 درهم إماراتي. أدت الحملة بالفعل إلى بيع 750 صندوقاً وخفض 388.8 كجم من ثاني أكسيد الكربون، والحفاظ على 720 كجم من بقايا الطعام. تدعم المبادرة الاستراتيجية الوطني للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات العربية المتحدة وتشجع الأسر على المشاركة في الممارسات المستدامة.
توجه إلى حديقة وايلد وادي المائية
تحتفل حديقة وايلد وادي المائية بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها بسلسلة من الفعاليات تستمر لمدة شهر طوال شهر أغسطس، وتتضمن حفلات دي جي حية على حمام السباحة وأنشطة مائية مناسبة للعائلات وتوزيع جوائز يومية. وتشمل أبرز الفعاليات عروض الطبول الأفريقية الحية والفنون والحرف اليدوية للأطفال وتحدي صندوق المفاجآت كل يوم جمعة، حيث يمكن للزوار الفوز بجوائز مثيرة. ويتاح لسكان الإمارات خصم 30% على التذاكر اليومية وعروض خاصة على التذاكر السنوية البلاتينية. ويمكن للزوار أيضاً الحصول على خصم 25% عند الجمع بين زيارة الحديقة المائية وجولة برج العرب. ويأتي الاحتفال تكريماً لـ 25 عاماً من المرح المستوحى من الثقافة العربية، مع أكثر من 30 من المعالم المائية.
ليلة موعد الخميس في سينما روكسي
تقدم سينما روكسي باقة خاصة تحت مسمى "ليلة الموعد" كل خميس، وهي مثالية لقضاء ليلة سينمائية مريحة مع أحد الأحباء أو الأصدقاء أو أفراد العائلة. تنقسم الحزم إلى: التجربة الفضية وتشمل تذكرتان ووجبة ناتشوز وعبوتان من الفشار ومشروبان غازيان مقابل 179 درهماً إماراتياً، وهي متوفرة في موقعي ذا بيتش ودبي هيلز مول؛ والتجربة البلاتينية التي تشمل تذكرتان وطبق مشترك فاخر وكوكتيلان غير كحوليان مقابل 399 درهماً إماراتياً؛ وأخيراً تجربة "Xtreme Director Box" التي تتضمن تذكرتان وطبق مشترك فاخر وكوكتيلان غير كحوليان مقابل 399 درهماً إماراتياً. ما عليك سوى الحضور مع شريكك وستتولى سينما روكسي الأمر.
استمتع طوال الليل مع دي جي بليس
يستضيف باراديسو دبي في "فايف لوكس" ليلة مثيرة مع "دي جي بليس" يوم السبت 17 أغسطس بدءاً من منتصف الليل. سيعزف "دي جي بليس" المشهور بأداء أغانيه مع نجوم عالميين مثل "دريك" و "بيونسيه" ألحاناً رائعة في ليلة لا تُنسى. يوصى بشدة بالحجز المسبق لهذا الحدث المثير.