أنجيلا توماس: دبي توفر بيئة آمنة وداعمة لرائدات الأعمال

تقول أنجيلا توماس، المديرة التنفيذية والمؤسسة لشركة "انجل ساكسس كونسلتنغ" "Angel Success Consulting-FFZCO"، إن دبي لها جاذبية خاصة باعتبارها "مكاناً آمناً" للنساء مما يلعب دوراً رئيسياً في دعم النساء في مجال الأعمال.
وأنجيلا هي رائدة أعمال تبلغ من العمر 48 عاماً ومستشارة متمرسة ذات خبرة متنوعة في صناعة التجميل. وهي مؤسسة للعديد من المشاريع الناجحة، بما في ذلك "Money Making Frontdesk" و "Angel Success Consulting" و "Skillionair" ومركز لتعليم التجميل. كما أصدرت أنجيلا العديد من الكتب وهي مرشدة شغوفة بالتعلم المستمر والابتكار.
وقالت أنجيلا: "عندما كنت طفلة، كنت محاطة بصخب العمل بسبب مخبز عائلتي. كانت عماتي وأفراد الأسرة الآخرون خبراء في المبيعات وقد علموني كل ما يتعلق بالتعامل مع العملاء ومهارات البيع الفعّالة".
وفي سن السابعة عشرة فقط، التقت أنجيلا برجل أعمال شاب من ألمانيا الغربية بعد فترة وجيزة من إعادة توحيد ألمانيا، وهو الذي أشعل روح المبادرة لديها بالفعل. تعلمت منه أساسيات بناء وتوسيع الأعمال ولقد أرست إرشاداته الأساس لجهودها المستقبلية مما ساعد في تشكيل نهجها في العمل اليوم.
وأضافت : "كنت أزور دبي كمدربة منذ عام 2016 وكثيراً ما يتم أخذ مواعيد مني كخبيرة في صناعة التجميل. في البداية، لم أكن أعتقد أن دبي مكان يمكنني العيش فيه بسبب الازدحام ولكن التطورات السياسية العالمية وإقاماتي المتعددة هنا جعلتني أغير رأيي، إن رحلة تطوري الشخصية من قرية صغيرة في "راينلاند بالاتينات" إلى سيدة أعمال ناجحة تجعلني أدرك أهمية السلامة للنساء في مجال الأعمال، وهو ما توفره دبي".
ويقع المقر الرئيسي لشركة أنجيلا في واحة السيليكون ونظراً لأنها تزور العملاء بشكل متكرر في مواقعهم وتعمل عبر الإنترنت، فإنها تتمكن من الإبداع والإنتاج بشكل فعال من مكتبها المنزلي.
وقالت أنجيلا: "بعد أن قررت عدم قيادة السيارة بنفسي، أصبحت أستفيد الآن بشكل فعال من وقتي من خلال التعامل مع أمور العمل من المقعد الخلفي للسيارة، وتحول وقت التنقل إلى جلسات عمل مثمرة".
ويوفر عملها كمؤلفة المرونة في اختيار أماكن العمل مما يعزز قدرتها على التكيف مع بيئات مختلفة والحفاظ على الإنتاجية.
تغيير في دور المرشد
إن مفهوم الإرشاد واسع وحيوي بشكل كبير، لا يشترط تواجد المرشد بالضرورة في نفس المساحة معك. تقول أنجيلا: "خلال العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، لا يحتاج المرشد إلى الجلوس أمامك. لقد سمحت لي هذه المرونة بالاستفادة من العديد من المرشدين الذين قدموا لي فوائد هائلة عبر الوسائل المختلفة".
تقول أنجيلا أنه كان لديها العديد من المرشدين طوال ثلاثة عقود من حياتها المهنية في مجال ريادة الأعمال، حيث قدم كل منهم رؤى وإرشادات فريدة كانت أساسية لتطورها.
وتابعت قائلة: "لقد كان التأمل الذاتي مهارة أساسية قمت بصقلها، مما جعل العلاقات الطويلة الأمد مع المرشدين غير ضرورية في بعض الأحيان. أفضل أن أعبر الطريق المختصر في أعمالي من خلال الاستفادة من حكمة المرشدين الذين يمكنهم توجيهي مما يلهمني بالأفكار المبدعة التي استخدمها بعد ذلك في عملي".
وتقول أنجيلا إن أحد أهم الدروس التي تعلمتها من مرشديها هو كيفية فصل الوقت عن العمل وتوسيع الأعمال بشكل فعال، وقد غير هذا الدرس بشكل أساسي نهجها في العمل وتطورها.
واختتمت أنجيلا حديثها قائلة: "لقد أظهر لي المرشدون أهمية الجمع بين الرعاية الفردية عالية الجودة والحلول القابلة للتطوير".