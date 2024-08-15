أنجيلا توماس: دبي توفر بيئة آمنة وداعمة لرائدات الأعمال

وأضافت : "كنت أزور دبي كمدربة منذ عام 2016 وكثيراً ما يتم أخذ مواعيد مني كخبيرة في صناعة التجميل. في البداية، لم أكن أعتقد أن دبي مكان يمكنني العيش فيه بسبب الازدحام ولكن التطورات السياسية العالمية وإقاماتي المتعددة هنا جعلتني أغير رأيي، إن رحلة تطوري الشخصية من قرية صغيرة في "راينلاند بالاتينات" إلى سيدة أعمال ناجحة تجعلني أدرك أهمية السلامة للنساء في مجال الأعمال، وهو ما توفره دبي".