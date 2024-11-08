أفضل التطبيقات لتحديد القبلة بدقة على هاتفك الذكي
يتوجه المسلمون في صلاتهم، أينما كانوا على وجه الأرض، نحو الكعبة المشرفة في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
لذا قد ترى مجموعة من المصلين يستخدمون الظلال أو هواتفهم لتحديد اتجاه "القبلة"، والتي تشير، وإن كانت تعني الاتجاه لغةً، إلى الكعبة المشرفة واتجاه الصلاة.
فما هي قصة القبلة؟ وكيف نحددها؟
هل الكعبة هي القبلة الأولى؟
كلا، لم تكن الكعبة هي القبلة الأولى. فقبلها، كان المسلمون يتوجهون في صلاتهم نحو المسجد الأقصى في القدس، كما يروي القرآن الكريم. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون باتجاه بيت المقدس في بداية الدعوة الإسلامية.
لكن هذه القبلة تغيرت فيما بعد، حيث أمر الله تعالى المسلمين بالتوجه نحو الكعبة المشرفة التي بناها النبي إبراهيم عليه السلام.
وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُم شَطْرَهُ﴾.
ومنذ ذلك الحين، أصبح تحديد موقع الكعبة لتحديد اتجاه الصلاة ممارسة أساسية للمسلمين في كل مكان.
فكيف تساعد التكنولوجيا الحديثة المسلمين على القيام بذلك اليوم؟
أداة تحديد القبلة من جوجل
في عام 2017، أطلقت جوجل خدمة "قبلة فايندر" (Qibla Finder) لتحديد اتجاه القبلة باستخدام الواقع المعزز. تعتمد هذه الخدمة على تحديد موقع الكعبة وموقع المستخدم الحالي (عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو يدوياً) لحساب المسار الأقصر بينهما، والمعروف بـ "مسافة الدائرة الكبرى".
وتنصح جوجل بمعايرة بوصلة الجهاز قبل استخدام الخدمة لضمان أفضل النتائج. إليك خطوات استخدامها:
اكتب "جوجل قبلة فايندر" (Google Qibla Finder) في شريط البحث.
بمجرد فتح الصفحة، اختر اللغة المفضلة لديك من قائمة مكونة من 17 لغة، بما في ذلك العربية والإنجليزية والفرنسية والهندية والفلبينية، إلخ.
اسمح للخدمة بالوصول إلى الحركة والتوجيه.
اسمح له أيضاً بالوصول إلى الكاميرا وموقعك الحالي.
استمر في تحريك هاتفك في اتجاهات مختلفة حتى تكتمل الدائرة البيضاء على شاشتك وتحصل على رسالة تقول "أنت تواجه القبلة".
ينبغي أن تقف متجهاً إلى هذا الاتجاه تماماً لأداء الصلاة.
أشهر تطبيقات تحديد القبلة
تتوفر العديد من التطبيقات التي تساعدك في تحديد اتجاه القبلة. إليك بعضاً من أفضلها لنظامي "آي أو اس" (iOS) وأندرويد، والتي تعتمد على تقنية نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو البوصلة لتحديد موقع الكعبة:
"مسلم برو" ("آي أو اس" وأندرويد)
تطبيق "قبلة كونكت" (Qibla Connect) (للأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل "آي أو اس" وأندرويد)
بوصلة القبلة (Qibla Compass) ("آي أو اس")
"إسلام" (iSalam): بوصلة القبلة ("آي أو اس")
"المؤذن لايت" ("آي أو اس" وأندرويد)
بوصلة القبلة
يمكنك تحديد اتجاه القبلة ومعرفة موقعك التقريبي بالنسبة لمكة المكرمة، دون الحاجة إلى تطبيق أو خدمة إلكترونية، وبناءً على المعرفة الجغرافية حول موقع الكعبة، ستكون القبلة عموماً باتجاه:
الشرق والجنوب الشرقي في أمريكا الشمالية
الجنوب الشرقي في أوروبا
الشمال الشرقي في أفريقيا
الشمال الغربي في جنوب شرق آسيا
الغرب في جنوب آسيا
ماذا لو كان اتجاه القبلة خاطئاً؟
مع أنّه يُطلب من المصلين الاجتهاد في تحديد القبلة بدقة قبل كل صلاة، إلا أن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه﴾. ولذلك، يرى كثير من العلماء أن الانحراف البسيط عن اتجاه القبلة لا يؤثر على صحة الصلاة.
ومن هؤلاء العلماء ناصر بدران، المدير العام لوزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الذي يستشهد بفتوى لهيئة كبار العلماء تجيز التساهل في هذا الأمر، وتنص على جواز التسامح مع الأخطاء البسيطة في تحديد اتجاه القبلة.