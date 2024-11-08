أفضل التطبيقات لتحديد القبلة بدقة على هاتفك الذكي

مع أنّه يُطلب من المصلين الاجتهاد في تحديد القبلة بدقة قبل كل صلاة، إلا أن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه﴾. ولذلك، يرى كثير من العلماء أن الانحراف البسيط عن اتجاه القبلة لا يؤثر على صحة الصلاة.