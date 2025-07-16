أغصان الطفولة تزهر بعيداً عن وهج الشاشات

في ظل هيمنة التكنولوجيا على تفاصيل الحياة اليومية للأطفال، وارتفاع معدلات استخدام الأجهزة الذكية، يسعى عدد متزايد من الأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الصيف إلى إعادة إحياء اللعب التفاعلي وروح الطفولة الأصيلة، من خلال أنشطة جماعية مبتكرة تُبعد الأطفال عن الشاشات وتعزز الروابط الأسرية.

تحول في ملامح الطفولة

شهدت السنوات الأخيرة تغيراً ملحوظاً في طريقة قضاء الأطفال لأوقات فراغهم، حيث تراجعت الألعاب التقليدية في الأحياء مثل الغميضة، وكرة القدم، والتخيّل والتمثيل، لصالح نشاطات فردية غالباً ما ترتبط بالأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. ويُرجع العديد من الأهالي هذه الظاهرة إلى رغبتهم في الحفاظ على سلامة أطفالهم، بالإضافة إلى تراجع العلاقات الاجتماعية بين الجيران، ما جعل المساحات العامة أقل جاذبية وأماناً للعب.

وفي الوقت ذاته، أصبح المشهد الخارجي للأطفال مختلفاً؛ إذ بات استخدام السكوترات الكهربائية والدراجات الإلكترونية أمراً شائعاً، رغم ما تحمله من مخاطر مرورية وتحديات قانونية، خصوصاً مع حظر استخدامها لمن هم دون الـ 16 عاماً، بحسب ما أفادت به تقارير سابقة لصحيفة "خليج تايمز".