أغصان الطفولة تزهر بعيداً عن وهج الشاشات

في ظل هيمنة التكنولوجيا على تفاصيل الحياة اليومية للأطفال، وارتفاع معدلات استخدام الأجهزة الذكية، يسعى عدد متزايد من الأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الصيف إلى إعادة إحياء اللعب التفاعلي وروح الطفولة الأصيلة، من خلال أنشطة جماعية مبتكرة تُبعد الأطفال عن الشاشات وتعزز الروابط الأسرية.
شهدت السنوات الأخيرة تغيراً ملحوظاً في طريقة قضاء الأطفال لأوقات فراغهم، حيث تراجعت الألعاب التقليدية في الأحياء مثل الغميضة، وكرة القدم، والتخيّل والتمثيل، لصالح نشاطات فردية غالباً ما ترتبط بالأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. ويُرجع العديد من الأهالي هذه الظاهرة إلى رغبتهم في الحفاظ على سلامة أطفالهم، بالإضافة إلى تراجع العلاقات الاجتماعية بين الجيران، ما جعل المساحات العامة أقل جاذبية وأماناً للعب.
وفي الوقت ذاته، أصبح المشهد الخارجي للأطفال مختلفاً؛ إذ بات استخدام السكوترات الكهربائية والدراجات الإلكترونية أمراً شائعاً، رغم ما تحمله من مخاطر مرورية وتحديات قانونية، خصوصاً مع حظر استخدامها لمن هم دون الـ 16 عاماً، بحسب ما أفادت به تقارير سابقة لصحيفة "خليج تايمز".
توضح عليا عبدالله، أم لأربعة أطفال وتقيم في دبي، كيف تحرص على إشغال أبنائها بأنشطة محفّزة. تقول: "أركز على جعل أطفالي يظلون نشطين من خلال أنشطة متنوعة. أنظم مسابقات منزلية وأقدم جوائز رمزية حتى لو كانت درهماً واحداً للفائز". وتضيف: "خلال فترات الراحة بالعمل، أبحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أفكار لألعاب جديدة، فنقوم بمسابقات رسم وتلوين، وألعاب تعتمد على الذاكرة وردّة الفعل والسرعة".
وتؤكد عليا أنها لا تعارض استخدام الشاشات تماماً، لكنها تسعى إلى إدارة التوازن. "أطفالي لا يزالون يلعبون الغميضة، لكن أسماء الألعاب تغيّرت. كما استخدمت مسبحاً مطاطياً في الحديقة، وأضافت له بالونات مائية ومسدسات لتوفير أجواء ممتعة في الهواء الطلق".
ومن الأنشطة المميزة التي تعتمدها سنوياً "تحدي قطف التوت" في حديقة المنزل، حيث يحوّله الأطفال إلى منافسة، ثم يُهدى المحصول إلى الجيران والأقارب، ما يعزز قيم التعاون والعطاء.
أما ريم حسن، وهي أم لطفلين (10 و14 عاماً) وتسكن في الشارقة، فتقول إن أبناءها رغم مشاركتهم في مخيمات صيفية ونشاطات بدنية مثل السباحة وكرة القدم ووظائف موسمية، إلا أنهم سرعان ما يشعرون بالملل في عطلة نهاية الأسبوع. تضيف: "في بداية كل عطلة صيفية، نذهب معاً لشراء ألعاب جماعية مثل أونو، مونوبولي وسيكونس. كما ندعو أقاربهم للمبيت في المنزل، لنخلق تجربة اجتماعية مرحة".
ولا تكتفي ريم بالمراقبة، بل تشارك بفعالية في هذه الأنشطة، فتقول: "ألعب معهم وأحيانا ألوّن وجوههم لكسر الروتين، ونضيف ألعاب تريفيا تحتوي على أسئلة ثقافية وتحديات مضحكة، لتحفيز التفاعل".
مريم، وهي أم لثلاثة أطفال وتقيم في دبي، تعتمد دمج التكنولوجيا مع القيمة التربوية، فتقول: "أطفالي يستمتعون بزيارات المبيت لدى أقربائهم، وأحرص في عطلة نهاية الأسبوع على تنظيم مسابقات ثقافية للكبار والصغار على حد سواء".
وترحّب مريم باستخدام التطبيقات والألعاب الرقمية، بشرط أن تكون ذات فائدة، تشرح: "أستخدم تطبيقات تقدم تحديات تعليمية أو تنمّي المهارات الحياتية. من الألعاب التي نعتمدها بشكل جماعي: ‘تربى’ و‘سين جيم’، وكذلك ‘فن ران’ و‘وي بلاي’، فهي ألعاب تتيح لهم التنافس والضحك، وتعزز التواصل العائلي والاجتماعي".
وعند الحاجة إلى أنشطة خارجية، تجهّز مريم مسبحاً منزلياً أو تسمح لأطفالها بالتجول بالدراجات في الحي، ضمن بيئة آمنة.
تُظهر هذه التجارب الأسرية من مختلف إمارات الدولة فهماً متقدماً لأهمية خلق توازن حقيقي في حياة الأطفال، عبر الجمع بين الأنشطة البدنية والاجتماعية والتقنية المفيدة، بما يعيد إحياء روح الطفولة بعيداً عن الانعزال الرقمي.
وقد تكون هذه المبادرات الأسرية، التي تتنامى مع كل عطلة، حجر الزاوية في بناء جيل متفاعل، خلاق، ومترابط اجتماعياً، يعرف كيف يستفيد من التكنولوجيا دون أن يقع في أسرها.
وفي وقت يكثر فيه الحديث عن "إدمان الشاشات"، تُثبت العديد من العائلات في الإمارات أن الحل لا يكمن في المنع التام، بل في تقديم بدائل ممتعة، تشجع الطفل على اللعب، وتعزز فيه روح المشاركة والانتماء.