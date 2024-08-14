أسعار الفلل في دبي تتضاعف خلال 4 سنوات
ارتفعت أسعار الفلل في 10 أحياء سكنية في دبي لأكثر من الضعف خلال السنوات الأربع الماضية، نتيجة للطلب المتزايد من السكان والأفراد ذوي الثروات العالية الذين انتقلوا إلى دبي.
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن شركة "فاليوسترات" العالمية للاستشارات العقارية، فقد شهدت مجمعات سكنية، مثل "أربيان رانشز" و"دبي هيلز إستيت" و"الإمارات هيلز" و"جرين كوميونيتي ويست" و"جزر جميرا" و"جميرا بارك" و"نخلة جميرا" و"البحيرات" و"السهول" و"فيكتوري هايتس"، ارتفاعاً في القيم الرأسمالية للفيلات بنسبة تجاوزت 100% منذ عام 2020-2021 حتى يوليو 2024.
وكان الارتفاع الأكبر في أسعار الفلل ملحوظاً في "جزر جميرا"، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 180% خلال السنوات الأربع الماضية، تلتها "نخلة جميرا" بزيادة بنسبة 155%، و"أربيان رانشز" بنسبة 144%، و"دبي هيلز إستيت" بنسبة 136.5%، و"إمارات هيلز" بنسبة 140%.
وشهد سوق العقارات في دبي تحولاً خلال فترة الجائحة، حيث ارتفع الطلب على الفيلات والمنازل العائلية والشقق الأكبر حجماً، وذلك بعد أن بدأ السكان في الانتقال إلى وحدات سكنية أكبر بسبب القيود التي فرضتها السلطات على حركة الناس للسيطرة على الجائحة. كما أن النجاح في التعامل مع الجائحة جذب الأفراد ذوي الثروات العالية من مناطق أخرى من العالم الذين اشتروا عقارات هنا وجعلوا من دبي موطنهم الثاني.
وقال حيدر طعيمة، مدير ورئيس قسم الأبحاث العقارية لدى شركة "فاليوسترات"، لصحيفة "خليج تايمز": "كان سوق دبي العقاري بالفعل يقترب من أدنى نقطة له، حيث وصلت أسعار المعاملات لكل قدم مربع إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. وقد أدى الوباء إلى انخفاض هذه الأسعار، مما جعل السوق في متناول الجميع كما وصل طلب المالكين على مساحات المعيشة الأكبر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. كان المشترون المحليون يبحثون عن مساحة إضافية للمكاتب المنزلية ومساحة للتعليم المنزلي وللحدائق الخارجية. ومع رفع قيود السفر، دفعت المنافسة المتزايدة من المستثمرين الدوليين الأسعار إلى الأعلى.
ملاحظة: السعر بالمليون درهم
المصدر: "فاليوسترات"، بحث"خليج تايمز"
كما شهدت دبي زيادة كبيرة في الطلب وأسعار الفيلات والمنازل العائلية بعد الجائحة نتيجة تدفق الأثرياء إليها. إذ تحتضن دبي الآن 72,500 مليونير و212 من الأثرياء ذوي الثروات الكبيرة و15 مليارديراً.
ووفقاً لتقرير هجرة الأثرياء 2024 الصادر عن شركة "هينلي وشركاه"، فإن أكثر من 6700 مليونير سينتقلون إلى الإمارات العربية المتحدة هذا العام، مما يجعلها في صدارة الدول من حيث استقطاب أكبر عدد من الأفراد ذوي الثروات العالية.
علاوة على ذلك، توقع تقرير الثروة العالمية الصادر عن بنك UBS السويسري ارتفاع عدد أصحاب الملايين الذين تبلغ أصولهم أكثر من مليون دولار بنحو 29866 أو بنسبة 15% من 202201 مليونيراً في عام 2023 إلى 232067 مليونيراً في عام 2028.
وتوقع طعيمة أن يظل الطلب على الفلل والمنازل قوياً، مع توقعه بتضاعف أسعار المزيد من المجمعات السكنية بحلول نهاية العام.
وبحسب أحدث تقرير أصدرته شركة أستيكو، تم إنجاز ما يصل إلى 3925 فيلا في دبي في النصف الأول من هذا العام، بما في ذلك 1175 فيلا في الربع الثاني. ومن المتوقع تسليم 5000 فيلا بحلول نهاية عام 2024.
وأضاف طعيمة: "نظراً للظروف الحالية للسوق، فإننا نتوقع زيادة إضافية بنسبة 10% في قيمة الفلل خلال النصف الثاني من العام".