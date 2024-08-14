أسعار الفلل في دبي تتضاعف خلال 4 سنوات

ارتفعت أسعار الفلل في 10 أحياء سكنية في دبي لأكثر من الضعف خلال السنوات الأربع الماضية، نتيجة للطلب المتزايد من السكان والأفراد ذوي الثروات العالية الذين انتقلوا إلى دبي.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن شركة "فاليوسترات" العالمية للاستشارات العقارية، فقد شهدت مجمعات سكنية، مثل "أربيان رانشز" و"دبي هيلز إستيت" و"الإمارات هيلز" و"جرين كوميونيتي ويست" و"جزر جميرا" و"جميرا بارك" و"نخلة جميرا" و"البحيرات" و"السهول" و"فيكتوري هايتس"، ارتفاعاً في القيم الرأسمالية للفيلات بنسبة تجاوزت 100% منذ عام 2020-2021 حتى يوليو 2024.