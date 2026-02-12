أرمينيا تعفي مقيمي الإمارات من 113 دولة من تأشيرة الدخول

أصبح لدى مقيمي الإمارات من 113 دولة مؤهلة يبحثون عن وجهة سفر بدون تأشيرة هذا العام خيار جديد على الخريطة. أعلنت أرمينيا عما أسمته “إعفاء مؤقت من التأشيرة” للمواطنين الأجانب المؤهلين للسفر دون الحصول على تأشيرة حتى 1 يوليو 2026

تشمل القائمة الهند وباكستان والفلبين ومصر ولبنان وفلسطين، من بين دول أخرى (انتقل للأسفل للاطلاع على القائمة الكاملة). يسري السفر بدون تأشيرة على المقيمين من 113 دولة الذين يحملون تصريح إقامة إماراتي ساري المفعول.

يمكن لمواطني الدول المدرجة في القائمة السفر أيضًا إلى الدولة القوقازية بدون تأشيرة إذا كانوا يحملون تصاريح إقامة صادرة عن البحرين أو قطر أو المملكة العربية السعودية أو الكويت أو عمان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو دول منطقة شنغن.