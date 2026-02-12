أرمينيا تعفي مقيمي الإمارات من 113 دولة من تأشيرة الدخول

أصبح لدى مقيمي الإمارات من 113 دولة مؤهلة يبحثون عن وجهة سفر بدون تأشيرة هذا العام خيار جديد على الخريطة. أعلنت أرمينيا عما أسمته “إعفاء مؤقت من التأشيرة” للمواطنين الأجانب المؤهلين للسفر دون الحصول على تأشيرة حتى 1 يوليو 2026
تشمل القائمة الهند وباكستان والفلبين ومصر ولبنان وفلسطين، من بين دول أخرى (انتقل للأسفل للاطلاع على القائمة الكاملة). يسري السفر بدون تأشيرة على المقيمين من 113 دولة الذين يحملون تصريح إقامة إماراتي ساري المفعول.
يمكن لمواطني الدول المدرجة في القائمة السفر أيضًا إلى الدولة القوقازية بدون تأشيرة إذا كانوا يحملون تصاريح إقامة صادرة عن البحرين أو قطر أو المملكة العربية السعودية أو الكويت أو عمان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو دول منطقة شنغن.
إليكم القائمة الكاملة:
بموجب السياسة الجديدة، يمكن للمواطنين المؤهلين البقاء في أرمينيا لمدة تصل إلى 180 يومًا خلال فترة عام واحد. يجب أن يكون تصريح الإقامة ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ الدخول.
يجب تقديم تصريح الإقامة إما كبطاقة فعلية أو كملصق يوضع في جواز السفر، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأرمينية في وثيقة.
قدمت أرمينيا السفر بدون تأشيرة لمواطني الإمارات في عام 2017، وقطر في عام 2019، والكويت في عام 2022. وقد وسعت الإعفاء من التأشيرة ليشمل مقيمي الإمارات في يوليو 2025.
تقع أرمينيا عند مفترق طرق أوروبا وآسيا، وهي وجهة سفر شهيرة لمقيمي الإمارات، وخاصة الوافدين. تبعد البلاد ثلاث ساعات فقط بالطائرة عن الإمارات، مع شركات طيران مثل فلاي دبي والعربية للطيران وويز إير التي تشغل رحلات مباشرة.
تفتخر البلاد بمناظر طبيعية خلابة، وأديرة مدرجة في قائمة اليونسكو، ومشهد طهي مزدهر.