أبوظبي: 4 طرق لامتلاك العقارات للمغتربين

لشراء عقار في أي من هذه الأماكن، يجب عليك تسجيل بيعه على موقع"تم" . للقيام بذلك، يمكنك الذهاب إلى الخدمات، والنقر على "الوحدات" ضمن الإسكان والعقارات. يمكن للمالك بعد ذلك اختيار "التسجيل للبيع الأول" إذا كان العقار يُباع لأول مرة.