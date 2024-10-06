أبوظبي: 4 طرق لامتلاك العقارات للمغتربين
هل تبحث عن استئجار عقار لأكثر من عقدين من الزمان؟ أم ترغب في شراء منزل للاستقرار فيه لبقية حياتك في الإمارات العربية المتحدة؟ وفقًا للقانون رقم 19 لعام 2005، يمكن للمغتربين امتلاك العقارات على شكل طوابق وشقق؛ ولكن لا يمكنهم امتلاك الأراضي.
يمكن للمقيمين الأجانب امتلاك العقارات والمتاجرة بها، من خلال أربعة أنظمة رئيسية، وهي:
1. الملكية
يمكن للمغتربين استخدام والتصرف بشكل كامل في الشقق والفيلات التي يشترونها (باستثناء الأراضي) لمدة 99 عامًا
2. المساطحة
يحق للمغتربين تملك الوحدات السكنية لمدة 50 سنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين وبموجب هذه العقود يحق للمالك خلال المدة المحددة استخدام العقار أو البناء عليه أو تعديله
3. حق الانتفاع
يحق للمغتربين امتلاك واستخدام الوحدات السكنية لمدة 99 عاماً، ولكن بموجب هذا العقد لا يمكن للمالك تغيير العقار.
4. عقد إيجار طويل الأجل
يمكن للمغتربين استئجار الوحدات لمدة طويلة تصل إلى 25 عاماً أو أكثر.
أين يمكن للمغتربين امتلاك العقارات؟
وبحسب بوابة "تم"، يمكن للمغتربين امتلاك العقارات في هذه المناطق التسع في الإمارة:
جزيرة ياس
السعديات
ريم
ماريا
جزيرة اللولو
شاطئ الراحة
سيح السديرة
الريف
مدينة مصدر
لشراء عقار في أي من هذه الأماكن، يجب عليك تسجيل بيعه على موقع"تم" . للقيام بذلك، يمكنك الذهاب إلى الخدمات، والنقر على "الوحدات" ضمن الإسكان والعقارات. يمكن للمالك بعد ذلك اختيار "التسجيل للبيع الأول" إذا كان العقار يُباع لأول مرة.
إذا لم يتم شراء العقار مباشرة من المطور، فيمكنك التقديم من خلال "تسجيل بيع وشراء قطع الأراضي أو الوحدات العقارية خارج مناطق التطوير".
عند شراء وحدة سكنية لم تكتمل بعد، يمكن للعملاء الدخول إلى منصة "تم"، والتقدم بطلب عبر "تسجيل بيع قطعة أرض أو وحدة على الخريطة".
نقاط يجب ملاحظتها
قبل إنشاء اتفاقية الشراء، تأكد من أن مطور المشروع مسجل لدى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
يجب أن تتضمن اتفاقية الشراء تاريخ التسليم، والتعويض إذا لم يتم إكمال المشروع في التاريخ المحدد.
إذا كنت تشتري عقارًا لإعادة بيعه، فلا تدفع دون اتفاقية بيع أو أي شكل آخر من أشكال العقد.
ماذا تفعل في حالة النزاع؟
وفقًا لبوابة تم ، في حالة حدوث نزاع، يجب على المشترين:
الاستفسار عن حالة المشروع لدى بلدية مدينة أبوظبي.
اتصل بمطور المشروع للحصول على بيان بحالة المشروع، والذي يحدد الوقت المقدر لإكماله.
ضمان سداد كافة المبالغ المستحقة للمطور حتى تاريخ رفع الدعوى أمام محاكم أبوظبي.