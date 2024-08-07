أبوظبي: مدرب أوكراني يحول الملجأ إلى مركز تدريب

مع اشتداد الحرب في أوكرانيا، وجد مدرب الفنون القتالية المختلطة "ياروسلاف بيريلوما" طرقاً جديدة للبقاء والازدهار وإنشاء ملاذ آمن لطلابه. و من خلال تحويل الشدائد إلى فرص، قام الأوكراني البالغ من العمر 35 عاماً بتحويل ملجأ إلى مركز تدريب يقدم تدريباً مجانياً للعشرات. من المواهب الناشئة.

“الوضع في الوطن مدمر، لدينا صواريخ وطائرات بدون طيار تحلق في السماء، وهناك أناس يموتون، والعديد من الرياضيين قد لقوا حتفهم في هذه الحرب، لذلك قمت بتحويل ملجأ إلى صالة ألعاب رياضية لتدريب طلابي والحفاظ على سلامتهم في ظل الظروف الصعبة.

وقال بيريلوما لـ "خليج تايمز" على هامش بطولة العالم للشباب التي ينظمها الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة (IMMAF) والتي تستمر خمسة أيام في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي: "لقد أصبحت مكاناً للأمل بمستقبل أفضل". إن شغف الرياضات القتالية متجذر في أعماق دم بيريلوما، فوالده بطل متعدد في المصارعة الحرة وانتصر في البطولات الدولية. ومن أجل الحفاظ على إرث العائلة حياً، قام بيريلوما، وهو رياضي سابق، بتحويل منزله في البداية إلى صالة ألعاب رياضية لتدريب الرياضيين في منطقة كييف.

"من الصعب مواصلة التدريب في مثل هذه البيئة، واصلت تدريب الطلاب في منزلي من خلال إنشاء صالة ألعاب رياضية هناك. ومع ذلك، فإنه لم يكن خياراً مناسباً على المدى الطويل. عندما تحدث الهجمات، يهتز المبنى والنوافذ. إنه أمر مخيف بالنسبة للأطفال. لذلك، التفت إلى الملاجئ، استغرق الأمر مني شهرين لتحويله إلى صالة ألعاب رياضية. لقد قمنا بالتدريب هناك لمدة عام حتى الآن."

ويقوم بيريلوما، الذي يعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بتدريب أكثر من 45 طفلاً. وهو موجود في أبوظبي مع طالبين يبلغان من العمر 13 عاماً - الحائز على الميدالية الفضية العام الماضي "دانيلو هافريشوك" (34 كجم) وإرينا مارتسينيوك (48 كجم). "هذان هما الرياضيان اللذان يمكنني إحضارهما إلى هنا." وقال وهو يرتدي قميص الفريق الذي كتب عليه عبارة "Unbreakable": "لدينا المزيد من الرياضيين الطموحين". وتشارك أوكرانيا في أكبر حدث في تاريخ IMMAF مع أكبر عدد من المشاركين، بما في ذلك 83 رياضياً و37 مدرباً. وأشار إيرينا ودانيلو، برفقة شقيقته، إلى أنهم عازمون على الأداء وإثبات شجاعتهم على المسرح العالمي. "إنه صراع، ولكن لدينا مدرب لتمريننا. وقال المراهقون: "مع ذلك، ليس لدينا أي راحة بال مع استمرار الحرب". وقالت شقيقة دانيلو إن أحلامهم أصبحت في حالة يرثى لها بسبب الحرب، وأن الرياضة بمثابة منارة أمل للعديد من الأطفال.

"نحن ندرس، ولكن مع بدء الهجمات الصاروخية، نسرع إلى الطابق السفلي. ونواصل دراستنا من هناك. وقالت: "الحياة صعبة، لكن علينا أن نستمر".

وأشار بيريلوما إلى أن الأسر تعيش في ظروف مزرية.

"ليس لديهم المال، أقدم التدريب ستة أيام في الأسبوع، إنه مجاني لأولئك الذين يأتون بانتظام. قال بيريلوما وهو يضحك: "أنا أتقاضى المال من أولئك الذين يتغيبون عن التدريب".

ورداً على سؤال حول حلمه النهائي وهو يدرب الرياضيين وسط النيران المتبادلة، قال بيريلوما: “أحلم بأن يذهب طلابي إلى بطولة القتال النهائي UFC، سيكون ذلك رائعاً."

وتقام البطولة على صالة مبادلة أرينا، مقر منافسات الاتحاد الدولي لألعاب القوى، حتى يوم السبت.