أبوظبي: خطوات الحصول على تصريح مواقف للمقيمين
تتاح الفرصة لسكان أبوظبي لحجز مواقف السيارات في مناطقهم خلال ساعات معينة من اليوم.
تُعرف هذه الخدمة باسم تصريح مواقف السكان أو تصريح مواقف مواقف، وهي تتيح لأصحاب المنازل والمستأجرين حجز موقف سيارات في مجتمعهم من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 8 صباحًا. وفي ساعات أخرى من اليوم، يمكن للزوار وغير حاملي التصاريح استخدام هذه المواقف بعد دفع الرسوم المقررة.
يتم تمييز هذه المواقف بخط أزرق أو لافتة "تصريح إقامة فقط" ويمكن التقدم بطلب للحصول عليها في كل من الشقق والفلل. كما يمكن للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية الذين يعيشون في نفس المسكن التقدم بطلب للحصول على التصريح.
مواقف هي مدينة مواقف السيارات التي تنفذها إدارة النقل في أبوظبي. جميع مناطق مواقف السيارات العامة مدفوعة الأجر. ومع ذلك، تتوفر مواقف مجانية للسيارات في أبوظبي أيام الأحد والعطلات الرسمية.
إليكم دليلًا بسيطًا للحصول على التصريح في العاصمة.
المستندات المطلوبة
فاتورة الكهرباء
هوية الإمارات
عقد الإيجار
ملكية المركبة
رسوم
تختلف رسوم التقدم بطلب الحصول على تصريح مواقف السيارات للمقيمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المقيمين الوافدين.
يُعد التصريح مجانيًا لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يتقدمون بطلب للحصول على ما يصل إلى أربع مركبات في الشقق.
يعتبر التقديم للحصول على تصريح في مناطق الفلل مجانيًا لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
بالنسبة للمقيمين المغتربين، تبلغ تكلفة الحصول على تصريح لمركبتك الأولى 800 درهم.
للحصول على تصريح لسيارة إضافية ثانية، تبلغ التكلفة 1200 درهم.
خطوات
يمكن للمقيمين التقدم بطلب الحصول على تصريح المواقف عبر منصة تم في أبوظبي، ولكن قبل التقدم بطلبهم، يتعين عليهم التأكد من سداد جميع غرامات المواقف الحالية.