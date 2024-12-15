أبوظبي: خطوات الحصول على تصريح مواقف للمقيمين

تُعرف هذه الخدمة باسم تصريح مواقف السكان أو تصريح مواقف مواقف، وهي تتيح لأصحاب المنازل والمستأجرين حجز موقف سيارات في مجتمعهم من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 8 صباحًا. وفي ساعات أخرى من اليوم، يمكن للزوار وغير حاملي التصاريح استخدام هذه المواقف بعد دفع الرسوم المقررة.