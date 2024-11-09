أبوظبي: خصومات وخدمات الأولوية لكبار السن والمقيمين

مع بطاقة بركتنا وإصدار بطاقة فزعة، هناك عروض معينة يمكن الاستفادة منها من قبل كبار السن الإماراتيين وكبار المقيمين. قد تكون بعض العروض مخصصة حصريًا لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين أن البعض الآخر مفتوح لجميع المقيمين.