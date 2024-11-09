أبوظبي: خصومات وخدمات الأولوية لكبار السن والمقيمين
يمكن لكبار السن والمقيمين في أبوظبي، الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر، الاستفادة من بطاقة "بركتنا"، والتي تشمل خدمات على مستويات مختلفة، بما في ذلك الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.
إلى جانب بطاقة "بركتنا"، سيتم أيضًا إصدار بطاقة "فزعة" لتوفير خصومات وعروض لكبار المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء القطاع الخاص.
ويمكن لكبار السن والمقيمين التقديم عبر الموقع الإلكتروني لـ "تم" باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية فقط، ونموذج التسجيل عبر الإنترنت.
وتضمن البطاقة الأولوية لكبار السن والمقيمين في مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي، بما في ذلك توفير عدادات منفصلة، وخدمة صف السيارات، والمساعدة الطبية، والاستشارات الرياضية المجانية والمزيد من قبل الإدارات ذات الصلة.
مع بطاقة بركتنا وإصدار بطاقة فزعة، هناك عروض معينة يمكن الاستفادة منها من قبل كبار السن الإماراتيين وكبار المقيمين. قد تكون بعض العروض مخصصة حصريًا لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين أن البعض الآخر مفتوح لجميع المقيمين.
الخصومات والعروض
إعفاء من رسوم المرور في أبوظبي لمركبة واحدة مسجلة باسم مقدم الطلب
النقل مجاني داخل أبوظبي والعين والظفرة (من خلال بطاقة الحافلة الإماراتية وبطاقة مقيم)
خصم على الباقات المختلفة مع شركات الاتصالات مثل اتصالات ودو
أولوية تسجيل الوصول على طيران العربية، بالإضافة إلى خصم 10% على التذاكر ذات الأسعار الإضافية، بما في ذلك المقاعد الأمامية ذات الأولوية واختيار الوجبات
خصم يصل إلى 20 بالمائة على الخدمات في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية المختارة
يرجى ملاحظة أن العروض تخضع لفترات صلاحية مختلفة.