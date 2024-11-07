أبوظبي: حظر العقاب البدني في المدارس وإجراءات تأديبية بديلة

وتشمل الجرائم من المستوى الرابع استخدام أدوات الاتصال لأغراض غير قانونية أو غير أخلاقية تشوه سمعة المدرسة ومجتمعها. وتشمل الجرائم الأخرى حيازة أو توزيع الأسلحة، وارتكاب الاعتداء أو التحرش الجنسي، والاعتداء على الآخرين والتسبب في إصابتهم. كما تشمل الجرائم السرقة أو التقاط أو مشاركة محتوى غير قانوني، وتسريب أسئلة الامتحانات، وإشعال النار في ممتلكات المدرسة. كما تشمل الجرائم إهانة الشخصيات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستخدام أو توزيع الكحول والمخدرات، والترويج لأفكار غير لائقة ثقافيًا، والانخراط في أنشطة رقمية غير قانونية، والتعدي على مباني المدرسة بعد ساعات العمل. كما تشمل الجرائم الأخرى التنمر أو التحرش المستمر، بما في ذلك التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي.