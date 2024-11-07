أبوظبي: حظر العقاب البدني في المدارس وإجراءات تأديبية بديلة
يمكن للمدارس أن تخلق مساحات آمنة ومحترمة للنمو الشخصي والأكاديمي للطلاب من خلال وضع إرشادات واضحة للسلوك ومعالجة أي مشكلات على الفور.
وتلعب المؤسسات التعليمية دوراً حيوياً في خلق جو تعليمي آمن وإيجابي. تُحظر جميع أشكال العقاب البدني بشكل صارم في المدارس في جميع أنحاء البلاد، مما يضمن شعور الطلاب بالأمان من العقاب البدني والإساءة.
يعد تعزيز السلوك الإيجابي من الأولويات، خاصة عند التعامل مع سوء السلوك بين الطلاب. ومع ذلك، يُحظر على المدارس الخاصة في أبوظبي استخدام الأساليب التالية لتأديب الطلاب:
العقاب البدني (استخدام القوة البدنية للتأديب أو العقاب)
الكشف عن المعلومات الشخصية دون موافقة
العقاب النفسي (الاعتداء اللفظي، إصدار التهديدات)
حبس طالب داخل حرم المدرسة
حجز ممتلكات الطالب دون قرار من لجنة إدارة السلوك
خفض الدرجة/النتيجة الأكاديمية للطالب أو التهديد بخفضها
معاقبة مجموعة بسبب سوء سلوك فرد
فرض واجبات مدرسية إضافية
السخرية أو الإساءة أو التقليل من شأن الطالب في الخاص أو العام
منع الطالب من استخدام دورات المياه أو تناول الماء والطعام
الاحتجاز خارج أوقات الدراسة الرسمية دون موافقة الوالدين
يجب على المدارس وضع سياسة لسلوك الطلاب تحدد الإجراءات التصحيحية المقبولة، مع ضمان تناسبها مع العمر وتوافقها مع إرشادات التأديب. ما هي الإجراءات المسموح بها للمدارس عند تأديب الطالب؟
قد تشمل الإجراءات التأديبية مناقشات مع الطلاب وأولياء الأمور
اجتماعات رسمية ومسجلة مع الطالب و/أو أولياء الأمور
تحذيرات لفظية
تحذيرات مكتوبة للوالدين
الإزالة المؤقتة أو الدائمة من الفصول الدراسية تحت الإشراف المناسب (الإيقاف في الموقع)
فقدان الامتيازات المدرسية
مصادرة الأغراض الشخصية غير المناسبة (الهاتف المحمول أو مشغل الموسيقى).
الاحتجاز تحت الإشراف أثناء فترات الراحة (بموافقة الوالدين)
أعمال ترميمية مجتمعية بإشراف
الطرد المؤقت للطالب من حرم المدرسة (الإيقاف خارج المدرسة)
الطرد الدائم للطالب من المدرسة عن طريق الانسحاب/إلغاء قيده (الطرد)
يجب على المدارس التأكد من أن سياساتها وإجراءاتها الخاصة بسوء السلوك تميز بين مستويات مختلفة من سوء السلوك. لا تستدعي جميع مستويات سوء السلوك الطرد من الأنشطة خارج المدرسة. ومع ذلك، قد تؤدي بعض المخالفات المصنفة في المستويات الثانية والثالثة والرابعة إلى إبعاد الطالب من المدرسة.
مستويات سوء السلوك
وتشمل المخالفات من المستوى الثاني مغادرة الفصل الدراسي أو دخوله دون إذن، وعدم حضور الفعاليات المدرسية الإلزامية دون عذر مقبول، والانخراط في معارك جسدية أو ترهيب الأقران. وتشمل المخالفات الإضافية التسبب في أضرار طفيفة لممتلكات المدرسة، واستخدام الهواتف دون إذن، والإساءة اللفظية لأعضاء مجتمع المدرسة. وحيازة أو استخدام منتجات التبغ، ورفض اتباع تعليمات السلامة.
تشمل الجرائم من المستوى الثالث التنمر أو الترهيب أو التحرش أو إساءة معاملة أي عضو في مجتمع المدرسة، بما في ذلك التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي. وتشمل الجرائم الأخرى تلفيق المستندات وانتحال الشخصية والغش الأكاديمي، مثل الغش أو الانتحال. وتشمل الجرائم أيضًا مغادرة مباني المدرسة دون إذن، وتخريب ممتلكات المدرسة، وتفعيل أجهزة الإنذار من الحرائق أو أجهزة الإطفاء. وتتكون الانتهاكات الإضافية من تخريب حافلة المدرسة، والاعتداء على الآخرين دون التسبب في إصابة، والقيادة المتهورة في حرم المدرسة، والتقاط أو توزيع وسائل الإعلام للموظفين أو الطلاب دون موافقة.
وتشمل الجرائم من المستوى الرابع استخدام أدوات الاتصال لأغراض غير قانونية أو غير أخلاقية تشوه سمعة المدرسة ومجتمعها. وتشمل الجرائم الأخرى حيازة أو توزيع الأسلحة، وارتكاب الاعتداء أو التحرش الجنسي، والاعتداء على الآخرين والتسبب في إصابتهم. كما تشمل الجرائم السرقة أو التقاط أو مشاركة محتوى غير قانوني، وتسريب أسئلة الامتحانات، وإشعال النار في ممتلكات المدرسة. كما تشمل الجرائم إهانة الشخصيات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستخدام أو توزيع الكحول والمخدرات، والترويج لأفكار غير لائقة ثقافيًا، والانخراط في أنشطة رقمية غير قانونية، والتعدي على مباني المدرسة بعد ساعات العمل. كما تشمل الجرائم الأخرى التنمر أو التحرش المستمر، بما في ذلك التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي.
يجب على المدارس أن تحدد إجراءات تأديبية واضحة ومتدرجة لمعالجة سوء سلوك الطلاب. وفي حين يمكن للمدارس أن تتساهل في تطبيق الإجراءات التأديبية، فإنها تحتفظ بالحق في اتباع الإجراءات الموضحة أدناه .
مستوى سوء السلوك - اثنان
المرة الأولى - إنذار كتابي: على الطالب التوقيع على تعهد بعدم تكرار المخالفة. استدعاء الوالد، الذي يجب أن يوقع على اتفاقية لدعم طفله في الإصلاح.
المرة الثانية - الإيقاف المؤقت في المدرسة: إيقاف الطالب مؤقتًا لمدة تصل إلى يومين وتكليفه بمهام دراسية تحت الإشراف داخل المدرسة، وإخطار الوالد وفقًا لذلك. كما يجب إخطار الطالب والوالد بإنذار كتابي ثانٍ. يتعين على الوالد التوقيع على تعهد بدعم الاستراتيجية المتفق عليها لإصلاح الطالب من قبل لجنة إدارة السلوك (BMC).
المرة الثالثة - الإيقاف المؤقت عن الدراسة: إيقاف الطالب مؤقتًا لمدة تصل إلى ثلاثة أيام وتكليفه بمهام دراسية تحت الإشراف داخل المدرسة. إصدار تحذير نهائي مكتوب لكل من الطالب وولي أمره. إخطار اللجنة لوضع خطة نهائية لمعالجة سلوك الطالب. يجب على ولي الأمر التوقيع على اتفاقية لدعم الاستراتيجية المقترحة.
أكثر من 3 مرات - فصل: فصل الطالب فوراً من المدرسة حتى انتهاء التحقيق لمدة أقصاها خمسة أيام مع إخطار ولي الأمر.
ستقوم اللجنة بتقييم الأدلة وتحديد مجموعة من الإجراءات التأديبية النهائية، والتي قد تشمل الطرد. إذا استمر الطالب في تكرار المخالفة بعد هذه الإجراءات، يجوز للمدرسة التقدم بطلب إلى دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي للطرد. يجب أن يتضمن الطلب المقدم دليلاً على اتباع جميع الخطوات السابقة، إلى جانب إثبات تقديم الدعم الكافي والاستشارة وفقًا لاستراتيجية السلوك.
مستوى سوء السلوك - ثلاثة
المرة الأولى - الإيقاف عن الدراسة داخل المدرسة: إيقاف الطالب عن الدراسة داخل المدرسة على الفور. ستقوم اللجنة بتقييم الأدلة وتحديد الإجراءات التأديبية. ستقوم المدرسة بإخطار ولي الأمر لإبلاغه بالإجراء المتخذ وتطلب منه التوقيع على تعهد لدعم الاستراتيجية المتفق عليها.
المرة الثانية - الإيقاف عن الدراسة: إيقاف الطالب عن الدراسة فورًا لمدة تصل إلى خمسة أيام في انتظار التحقيق، مع إخطار ولي الأمر. ستقوم اللجنة بتقييم الأدلة وتحديد الإجراءات التأديبية النهائية. سيتم إصدار تحذير كتابي نهائي لكل من الطالب وولي الأمر. سيتم استدعاء الطالب وولي الأمر إلى المدرسة لتقديم قرار اللجنة.
المرة الثالثة - الطرد: سيتم إيقاف الطالب عن الدراسة فورًا لمدة خمسة أيام في انتظار التحقيق مع إخطار الوالدين. ستقوم اللجنة بتقييم الأدلة والاتفاق على الإجراءات التأديبية النهائية، بما في ذلك الطرد. بعد اتباع الخطوات السابقة، يمكن للمدرسة التقدم بطلب إلى دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي لطرد الطالب إذا استمر الطالب في تكرار المخالفة. عند التقدم بطلب إلى الدائرة ، يجب على المدرسة تضمين دليل على اتباع جميع المراحل السابقة، بما في ذلك إثبات تقديم المشورة الكافية.
مستوى سوء السلوك - أربعة
المرة الأولى - الإيقاف عن الدراسة خارج المدرسة: إيقاف الطالب عن الدراسة خارج المدرسة فورًا حتى انتهاء التحقيق مع إخطار ولي الأمر. تقوم اللجنة بتقييم الأدلة والاتفاق على خطة تأديبية.
المرة الثانية - الطرد: إيقاف الطالب عن الدراسة فورًا لمدة 5 أيام في انتظار التحقيق مع إخطار ولي الأمر. ستقوم اللجنة بتقييم الأدلة والاتفاق على الإجراءات التأديبية النهائية، بما في ذلك الطرد. بعد اتباع الخطوات السابقة، يمكن للمدرسة التقدم بطلب إلى دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي لطرد الطالب إذا استمر الطالب في تكرار المخالفة. عند التقدم بطلب إلى الدائرة، يجب على المدرسة تضمين دليل على اتباع جميع المراحل السابقة، بما في ذلك إثبات تقديم المشورة الكافية وفقًا لاستراتيجية سلوكها.
يحق لـ دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي التحقيق في أي شكوى تتعلق بالإيقاف والفصل بعد صدور القرار النهائي للمدرسة. ومع ذلك، لا يجوز إجراء هذا التحقيق قبل صدور القرار النهائي إلا إذا فشلت المدرسة في إصدار قرارها في الإطار الزمني المحدد.