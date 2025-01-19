أبوظبي: تدابير جديدة لضمان بيئة غذائية صحية في المدارس

إن مشاركة الآباء مهمة لضمان عادات الأكل الصحية بين الطلاب. يجب على المدارس أن تشارك الآباء الإرشادات الخاصة بالتغذية الصحية والمتوازنة، بما في ذلك القيود الغذائية. يجب أن تسلط هذه الإرشادات الضوء على الأطعمة "غير الصحية"، مثل الأطعمة المقلية، التي تنصح المدرسة الآباء بتجنب تعبئتها. يمكن أن تساهم هذه الأطعمة في مشاكل صحية طويلة الأمد مثل السمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول ومرض السكري من النوع 2 وغيرها.