أبوظبي: تدابير جديدة لضمان بيئة غذائية صحية في المدارس
بحسب دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، يتعين على المدارس التي تقدم خدمات غذائية للطلاب والموظفين تقديم أطعمة صحية وغنية بالعناصر الغذائية، كما يتعين عليها الحصول على التراخيص اللازمة والاحتفاظ بسجلات وإشعارات التفتيش.
وفقًا للسياسة الجديدة التي نفذتها إدارة التعليم خلال العام الدراسي 2024/2025، يتعين على المدارس توفير بيئة غذائية آمنة وصحية مع تعزيز الخيارات الغذائية المغذية بشكل نشط. تحدد السياسة إرشادات واضحة لتوفير خيارات غذائية مستدامة وصحية.
تتطلب السياسة من المدارس وضع تدابير للإشراف النشط على الطلاب أثناء تناول الوجبات الخفيفة/الوجبات من أجل:
تأكد من أن الطلاب يتناولون أطعمة مقبولة (على سبيل المثال، عدم إحضار المواد المسببة للحساسية التي قد تضر الطلاب الآخرين، وما إلى ذلك).
تأكد من حصول جميع الطلاب على وجبة طعام كل يوم (ما لم يكن صائمًا)
أن تكون يقظًا بشأن السلوكيات المرتبطة بالطعام (اضطرابات الأكل، والتنمر المرتبط بالطعام، وما إلى ذلك)
أثناء الفعاليات، يجب على المدارس التأكد من حظر بعض الأطعمة، مثل الكحول، والمشروبات الغازية، ولحم الخنزير، والأطعمة التي تحتوي على المواد المسببة للحساسية.
وأثناء إنشاء ثقافة غذائية صحية، يجب على المدرسة التأكد من أن الأطعمة غير الآمنة، مثل تلك التي تحتوي على المواد المسببة للحساسية (مثل المكسرات)، ممنوعة من الاستهلاك الشخصي أو التوزيع في مباني المدرسة.
إن مشاركة الآباء مهمة لضمان عادات الأكل الصحية بين الطلاب. يجب على المدارس أن تشارك الآباء الإرشادات الخاصة بالتغذية الصحية والمتوازنة، بما في ذلك القيود الغذائية. يجب أن تسلط هذه الإرشادات الضوء على الأطعمة "غير الصحية"، مثل الأطعمة المقلية، التي تنصح المدرسة الآباء بتجنب تعبئتها. يمكن أن تساهم هذه الأطعمة في مشاكل صحية طويلة الأمد مثل السمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول ومرض السكري من النوع 2 وغيرها.
خدمات الطعام في الحرم الجامعي
يتعين على المدارس الالتزام بلوائح سلامة الغذاء الحكومية عند تقديم خدمات الطعام داخل الحرم المدرسي. ويجب على المعلمين وموظفي المقصف حضور التدريب الذي يجريه مركز أبوظبي للصحة العامة (ADPHC) والجهات الأخرى ذات الصلة لتعزيز الأكل الصحي عند الإشراف على الطلاب و/أو التفاعل معهم.
يجب منع خدمات توصيل الأطعمة الخارجية، مثل طلبات وديليفرو، أثناء ساعات الدراسة للحفاظ على السيطرة على القيمة الغذائية وسلامة الأطعمة التي يستهلكها الطلاب.
يجب أن يشارك الطلاب في عملية التخطيط وتحسين خدمات الأغذية المدرسية، والتي يمكن أن يتم ذلك من خلال نماذج الملاحظات أو غيرها من الأساليب، مما يسمح للطلاب بالمساهمة بآرائهم واقتراحاتهم للتحسين.
اعتبارات خاصة
ينبغي للمدارس احترام الاحتياجات الدينية والثقافية والأخلاقية للأقليات وإشراكها في القرارات المتعلقة بخدمات الأغذية ووضع العلامات عليها.
1. يجب على المدارس اتخاذ الخطوات التالية لدعم الطلاب الذين يعانون من الحساسية، وفقًا للمبادئ التوجيهية التي حددتها لوائح سلامة الأغذية في أبوظبي:
- احتفظ بسجلات لحساسية الطعام وعدم تحمله لدى الطلاب، وتأكد من توفر هذه السجلات في مقصف المدرسة.
- تأكد من أن ملصقات الطعام تشير بوضوح إلى أي مسببات للحساسية في الطعام الذي تقدمه المدرسة.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للمدارس أن:
- قم بالتخطيط للوجبات والأنشطة مع مراعاة حساسية الطلاب وعدم تحملهم للطعام لضمان أن يكون الطعام آمنًا أو يمكن تعديله بسهولة ليتناسب مع معظم الطلاب.
- يُطلب من الآباء إبلاغ المدرسة على الفور إذا أصيب طفلهم بالحساسية وتوفير أي أدوية ضرورية.
- شارك سجلات الحساسية مع الموظفين المعنيين وأولياء الأمور والطلاب لمنع التعرض العرضي لمسببات الحساسية.
- إجراء تقييمات المخاطر المتعلقة بحساسية الطعام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر.
- يجب أن تكون لديك إجراءات واضحة لإدارة ردود الفعل التحسسية، وخاصة الشديدة منها.
- قم بوضع العلامات والتخزين المناسبين للأدوية اللازمة لإدارة الحساسية.
تهدف السياسة إلى تعزيز الوعي الغذائي وعادات الأكل لدى مجتمع المدرسة من خلال تعزيز فهم أفضل لممارسات الغذاء الصحية والمستدامة، مع خلق بيئات مدرسية تدعم هذه العادات.
[ ملاحظة المحرر: تسري هذه السياسة اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025. ومن المتوقع أن تلتزم المدارس بشكل كامل بهذه السياسة بحلول بداية العام الدراسي 2025/2026.]