أبوظبي: إقامة فندقية مجانية لمسافري الاتحاد للطيران
إذا كنت مسافراً في رحلة طويلة المدى، فإليك سبب وجيه لتقسيم الرحلة والتوقف في عاصمة الإمارات العربية المتحدة: تقدم أبو ظبي إقامة فندقية مجانية لأولئك الذين يقيمون لمدة يوم أو أكثر لاستكشاف المدينة.
لكن يجب أن تنتبه إلى أنه يجب عليك السفر على متن شركة الاتحاد للطيران الوطنية للاستفادة من العرض المجاني. ويمكن للمسافرين الاختيار من بين مجموعة من الفنادق ذات الثلاث إلى الأربع نجوم.
سواء كنت من العائلة التي ترغب في الاستمتاع بجولات ممتعة في عالم وارنر براذرز أو عالم فيراري أو مغامر منفرد يرغب في رؤية الفن في متحف اللوفر أبو ظبي أو الانبهار بمسجد الشيخ زايد الكبير، يمكنك اختيار فندق بالقرب من المناطق المدرجة في قائمة أمنياتك.
فيما يلي دليل لبرنامج التوقف المجاني في أبوظبي الذي تقدمه الاتحاد للطيران:
من يمكنه الاستفادة من العرض؟
يجب أن يكون لديك تذكرة طيران مؤكدة مع الاتحاد للطيران.
يجب على المسافر أن يكون لديه مدة توقف لا تقل عن 24 ساعة في أبوظبي.
تتوفر الإقامة المجانية حصريًا لتذاكر الذهاب والإياب، ويجب أن تكون الرحلات المغادرة والقادمة على نفس التذكرة. يمكن استخدام الإقامة المجانية إما في رحلتك المغادرة أو القادمة مرة واحدة فقط.
لا يتوفر هذا العرض للضيوف المسافرين من أو إلى عُمان.
كيفية الحجز
عند حجز رحلة طيران مع الاتحاد عبر الإنترنت (etihad.com)، يتمتع المسافرون بخيار "إضافة توقف" و"اختيار فندق مجاني" كجزء من العملية.
إذا كنت قد حجزت رحلتك بالفعل وفقدنا خيار إضافة التوقف، فانتقل إلى وأدخل تفاصيل رحلتك واتبع التعليمات.
إذا تم حجز رحلتك عبر مركز الاتصال، فاتصل أو تحدث مع شركة الطيران لحجز الفندق.
يجب حجز الإقامة في الفندق قبل ثلاثة أيام على الأقل من رحلتك إلى أبو ظبي.
تحقق أيضًا من أهلية الحصول على التأشيرة، وتأكد من إمكانية الحصول على التأشيرة عند الوصول. إذا لم يكن الأمر كذلك، يتم الترتيب لذلك قبل الرحلة.
لا تتوفر الإقامة المجانية في الفندق (حتى ليلتين) أو الإقامة المدفوعة في الفندق مع التوقف (من 3 إلى 4 ليالٍ) للرحلات الجوية المحجوزة عبر وكيل سفر.
ما سوف تحصل عليه
- إقامة مجانية لمدة تصل إلى ليلتين في فندق ثلاث أو أربع نجوم.
- ميزة تسجيل الوصول والمغادرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يمنحك المرونة في تسجيل الوصول أو المغادرة حسب وقت رحلتك
- خصومات في العديد من مناطق الجذب السياحي وتجارب تناول الطعام في المدينة (ما عليك سوى إظهار بطاقة صعود طائرة الاتحاد للطيران، والتي تعمل بمثابة "بطاقة أبوظبي" الخاصة بك للحصول على العروض الترويجية)
ما لا يشمل الرسوم الأخرى
- أي نقل من وإلى الفندق
- - وجبة الإفطار والوجبات الأخرى (حجز الفندق للغرفة فقط).
- رسوم عرضية مثل تلك الخاصة باستهلاك الميني بار وخدمة الغرف
- إمكانية الوصول إلى أي وسائل راحة إضافية غير متضمنة في سعر الغرفة
قواعد أخرى يجب تذكرها
- العرض غير متاح في تواريخ ذروة السفر المحددة:
========= [ملاحظة المحرر: أضف الجدول هنا] =========
- يجب أن تتوافق تواريخ تسجيل الوصول إلى الفندق مع تاريخ وصول الرحلة إلى أبو ظبي.
- يقتصر الحد الأقصى للإقامة في كل ليلة توقف على 24 ساعة.
- قد يتم فرض رسوم على أي ساعات إضافية أو رسوم المغادرة المتأخرة من قبل الفندق ويجب على الضيوف تسويتها.
- اعتمادًا على مسار الرحلة، فإن الحد الأقصى لعدد ليالي التوقف هو أربع ليالٍ - ويتم تقديم الإقامة المجانية لمدة تصل إلى ليلتين فقط.
- الحد الأقصى للإشغال في غرفة الفندق هو شخصان بالغان وطفل واحد أقل من 11 عامًا. يجب أن يكون الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا برفقة شخص بالغ.
- يتم تطبيق رسوم رمزية على جميع الحجوزات التي تختار خيار "التوقف في أبو ظبي" على الموقع الإلكتروني، بغض النظر عما إذا تم اختيار الفندق أثناء عملية الحجز أو في وقت لاحق.
- يجب دفع رسوم سياحية قدرها 15 درهمًا إماراتيًا لكل ليلة في الفندق.
- عند تسجيل الوصول، يجب عليك تقديم بطاقة صعود الطائرة الخاصة بالاتحاد للطيران وتأكيد حجز الفندق الذي تلقيته من الاتحاد للعطلات. يجب أن يتطابق الاسم الموجود في حجز الفندق مع الاسم الموجود في بطاقة الصعود إلى الطائرة.