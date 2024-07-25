"آيفون 16" يعزز الذكاء الاصطناعي

تم إعداد دمج ميزات Apple Intelligence وAI في iPhone 16 لتحسين تجربة iOS بشكل كبير. وفي حين أن بعض الميزات متوفرة بالفعل على الهواتف الأخرى، إلا أن نهج شركة Apple قد يكون أفضل قليلاً. أما بالنسبة لتاريخ الإصدار، تعقد شركة Apple حدث iPhone الخاص بها كل شهر سبتمبر، ويمكننا أن نتوقع من عملاق التكنولوجيا أن يتبع نفس الشيء بالنسبة لجهاز iPhone 16، وهذا يعني أنه يمكننا أن نتوقع طرح iPhone 16 للبيع في نهاية سبتمبر.