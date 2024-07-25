"آيفون 16" يعزز الذكاء الاصطناعي

مع أحدث التقارير والشائعات والتسريبات، أصبح لدينا الآن صورة أوضح لما ستبدو عليه تشكيلة "آيفون 16" iPhone 16. لقد قمنا سابقاً بتغطية كل ما نعرفه عن الميزات الجديدة المحتملة لطرازات"آيفون 16" iPhone 16 وiPhone 16 Pro"آيفون 16" برو. ومن أبرز النقاط المهمة هو تركيز"أبل" Apple على معالجة الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز، وتميز نفسها بعدم الاعتماد على الحوسبة السحابية، مما يضمن وظائف أسرع وأكثر أماناً. لذلك دعونا نتعمق في كيفية قيام الجهاز القادم بدمج ميزات الذكاء الاصطناعي في نظامه.
تم دمج الذكاء الاصطناعي المملوك لشركة"أبل" Apple، والمسمى"ذكاء أبل" "Apple Intelligence"، في كل جانب من جوانب iOS 18 وسلسلة iPhone 16 تقريباً. يعمل هذا النظام على تحسين الوظائف المتنوعة بما في ذلك Siri وتطبيقات Apple مثل Safari والبريد وتحسين الصور و توليد النصوص والصور والتدقيق اللغوي والمزيد أيضاً.
وفقًا لتقرير Phone Arena، فإن Siri تتلقى إصلاحًا شاملاً مطلوباً بشدة، حيث تقدم واجهة أكثر حداثة ودقة مع وجود توهج ولون حول حدود الشاشة عند تنشيطها. تم تصميم هذه النسخة من Siri لفهم المحادثة الطبيعية والمشاركة فيها، مما يجعل التفاعلات أكثر سهولة وأقل اعتماداً على الكلام الدقيق. يمكن لـ Siri الآن الوصول إلى المعلومات من الصور والرسائل والبريد الإلكتروني والتطبيقات الأخرى، مما يسمح باستجابات أكثر تخصيصاً للاستفسارات.
تسمح ذاكرة Siri المحسنة بمتابعة الأسئلة، مما يسهل إجراء حوار مستمر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الآن التفاعل مع Siri عبر النص من خلال النقر المزدوج على الجزء السفلي من الشاشة للكشف عن لوحة المفاتيح.
تعمل Apple Intelligence كمحرر شخصي، قادر على إعادة كتابة رسائل البريد الإلكتروني بألوان مختلفة وتصحيح النص وتلخيص المحتوى وتسليط الضوء على النقاط الرئيسية وحتى إدراج الجداول. يمكن للمستخدمين تقديم تعليمات محددة لتعديلات النص، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بضبطها وفقاً لذلك. إذا كانت صحيحة، فلن يحتاج المستخدمون إلى زيارة مواقع الويب الأخرى التي تساعد في هذه الميزات.
يوفر الذكاء الاصطناعي أيضاً القدرة على تلخيص الرسائل الطويلة وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني بأكملها، مما يساعد المستخدمين على متابعة النقاط المهمة بسرعة، فهل سيعني ذلك الوداع لـ ChatGPT؟
تتيح ميزة "Genmoji" الجديدة للمستخدمين إنشاء رموز تعبيرية مخصصة عبر المطالبات النصية، مع الحفاظ على نفس نمط الرموز التعبيرية المعتادة. كم ذلك رائع؟ حتى الآن، تم فقط إنشاء ملصقات مخصصة لجميع أنواع المحادثات على WhatsApp.
ويضيف التقرير في Phone Arena معلومات عن تطبيق Image Playground الجديد، والذي يتيح للمستخدمين إنشاء صور مخصصة باستخدام Apple Intelligence وربما ChatGPT، على غرار تطبيق Midjourney.
إذا كان الأمر صحيحاً، فإن التحسينات في Safari ستغير قواعد اللعبة. يقال إن متصفح Apple سيقدم البحث الذكي، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل صفحات الويب وتسليط الضوء على النقاط أو العبارات الرئيسية، وتوفير ملخصات لتوفير وقت القراءة. تتيح أداة Web Eraser الجديدة للمستخدمين إزالة العناصر غير المرغوب فيها من مواقع الويب، مثل الإعلانات، مما يضمن بقاء هذه العناصر مخفية أثناء الزيارات المستقبلية.
تتيح أداة Apple الجديدة المتعلقة بتطبيق الصور - المشابه لـ Magic Eraser من Google وربما أفضل - للمستخدمين إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور بدقة أكبر. ويضمن الذكاء الاصطناعي إزالة العناصر المقصودة فقط، مع الحفاظ على سلامة الصورة المتبقية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم تطبيق الصور الآن عمليات بحث أكثر سهولة ويمكنه إنشاء ذكريات من الأوصاف المكتوبة، وتحويل الصور ومقاطع الفيديو إلى أفلام مخصصة.
تم إعداد دمج ميزات Apple Intelligence وAI في iPhone 16 لتحسين تجربة iOS بشكل كبير. وفي حين أن بعض الميزات متوفرة بالفعل على الهواتف الأخرى، إلا أن نهج شركة Apple قد يكون أفضل قليلاً. أما بالنسبة لتاريخ الإصدار، تعقد شركة Apple حدث iPhone الخاص بها كل شهر سبتمبر، ويمكننا أن نتوقع من عملاق التكنولوجيا أن يتبع نفس الشيء بالنسبة لجهاز iPhone 16، وهذا يعني أنه يمكننا أن نتوقع طرح iPhone 16 للبيع في نهاية سبتمبر.