"آيفون 16" يصدر خلال 10 أيام وسط ترقب كبير لمميزاته

إلى جانب سلسلة iPhone 17، من المتوقع إطلاق هاتف iPhone Ultra في عام 2025. من سلسلة iPhone 11، كان iPhone Pro Max هو الطراز الأفضل لدى Apple، وهو ما سيكون الحال أيضاً في سلسلة iPhone 16. ومع ذلك، في عام 2025، سيكون iPhone Ultra في وضع يسمح له بتجاوز طراز Pro Max كأفضل هاتف رائد للشركة.