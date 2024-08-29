"آيفون 16" يصدر خلال 10 أيام وسط ترقب كبير لمميزاته
من الصعب تجاهل الضجة التي أحاطت بجميع منتجات"آبل" Apple الجديدة التي سيتم إطلاقها في الحدث الذي طال انتظاره في سبتمبر. بدءاً من أحجام البطاريات في جميع إصدارات iPhone 16 إلى الشاشات الأكبر حجماً في أحدث ساعة Apple Watch، وغمرت الإنترنت تكهنات حول شكل وملمس الأدوات الجديدة.
في نهاية المطاف، وبغض النظر عن مدى البحث الذي أجراه المرء في هذه المجموعة الهائلة من الميزات، فإن مستهلكي التكنولوجيا يجدون أنفسهم في مأزق كل عام ــ هل ينبغي لي أن أتخذ هذه الخطوة؟ هل ينبغي لي أن أشتري هاتف آيفون الجديد أم أنتظر عاماً آخر، أو قائمة أخرى من الأدوات؟
في النهاية، نادراً ما يكون شراء جهاز Apple رخيصاً. فهو يتطلب استثماراً ضخماً، وتشير الأبحاث إلى أن المستخدم العادي سيحتفظ بجهاز iPhone الخاص به لمدة عامين على الأقل. لذا، فمن الحكمة أن تزن جميع الإيجابيات والسلبيات وتتأكد من شرائك الكبير.
من المقرر أن يُطلق هاتف iPhone 16 في التاسع من سبتمبر، ومن المتوقع أن يُحدث تحسينات كبيرة في تشكيلة هواتف iPhone. وفي أول زيادة في الحجم خلال السنوات الأخيرة، تزيد Apple حجم iPhone 16 Pro إلى 6.3 بوصة وiPhone 16 Pro Max إلى 6.9 بوصة.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة أيضاً على تطوير شرائح جديدة من سلسلة A تعتمد على أحدث عقدة N3E 3 نانومتر لعائلة iPhone 16.
ومع ذلك، وسط كل هذه الضجة حول iPhone 16، انطلقت أيضاً سلسلة نقاش على Reddit بعنوان "هل يجب أن أنتظر سلسلة 17؟"، حيث يفكر العديد من مستخدمي التكنولوجيا في ما إذا كان عليهم الانتظار أو المضي قدماً في الإطلاق الجديد.
"كنت أستبدل هاتفي الآيفون كل عامين، لكنني أدركت أن الأمر مجرد تكييف. سأحتفظ بجهازي 13 برو ماكس حتى ينتهي عمره الافتراضي! لقد استبدلت البطارية للتو وأتمنى أن يستمر معي لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أخرى على الأقل"، هكذا شارك أحد مستخدمي موقع Reddit. بينما ذكر مستخدم آخر، "لدي الآن جهاز 13 برو ماكس فضي بسعة 512 جيجابايت وما زلت أحبه. من المرجح أن أقوم بالترقية إلى 17 برو ماكس أو 17 سليم، أيهما الطراز المتطور".
مع تزايد الحماس قبل حدث Apple، إليك بعض التكهنات المنتشرة على الويب والتي يمكنك أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان عليك الانتظار لمدة عام آخر للحصول على iPhone 17 أو الإسراع في الطلبات المسبقة على iPhone 16 الذي سيتم إطلاقه قريباً.
الكاميرا
تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل في iPhone 14 و 15 ، بخمسة مكونات بلاستيكية للعدسات، ومن المتوقع أن تحتوي سلسلة iPhone 16 لهذا العام على نفس الأجهزة. ومع ذلك، يُشاع أن iPhone 17 سيحتوي على دقة متزايدة تبلغ 24 ميجابكسل، مما سيمكن الصور من الاحتفاظ بجودتها حتى عند اقتصاصها أو تكبيرها، وسيؤدي عدد البكسل الأكبر إلى التقاط تفاصيل أكثر دقة.
التصميم
ومن المتوقع أن يحصل آيفون 16 على تحديثات طفيفة في التصميم، مما يجعله أقل جاذبية لمن يبحثون عن ترقية ملحوظة. ومع ذلك، هناك أحاديث عن أن آبل ستطرح آيفون 17 سليم ليحل محل طراز بلس، وفقاً للتكهنات الأخيرة. ومن المتوقع أيضاً أن يأتي هذا الطراز الجديد بشاشة مقاس 6.6 بوصة وتصميم أنحف بكثير وأجهزة متطورة.
وبحسب موقع MacRumours، فإن هاتف iPhone 17 Slim سيستخدم هيكلًا من الألومنيوم بدلاً من التيتانيوم الموجود في إصدارات Pro.
الترا
إلى جانب سلسلة iPhone 17، من المتوقع إطلاق هاتف iPhone Ultra في عام 2025. من سلسلة iPhone 11، كان iPhone Pro Max هو الطراز الأفضل لدى Apple، وهو ما سيكون الحال أيضاً في سلسلة iPhone 16. ومع ذلك، في عام 2025، سيكون iPhone Ultra في وضع يسمح له بتجاوز طراز Pro Max كأفضل هاتف رائد للشركة.
وعلى عكس iPhone 16، من المتوقع أن يحصل iPhone 17 Ultra على تحسينات أكثر أهمية، بما في ذلك معالج أسرع، وشاشة أكبر، وميزات كاميرا متقدمة محسّنة، وأكثر من ذلك بكثير.
وبشكل عام، من المرجح أن يحتوي iPhone 17 على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، بينما يحتوي iPhone 16 على 8 جيجابايت فقط.
الذكاء الاصطناعي
كما تضمنت المحادثات الرئيسية حول iPhone 16 استخدامه لميزات الذكاء الاصطناعي. ولكن، مما أثار استياء عشاق التكنولوجيا، سلطت التقارير الأخيرة الضوء على أنك لن تحصل إلا على جزء صغير مما تم عرضه في مؤتمر المطورين العالميين (WWDC) 2024، والذي تم تضمينه كميزات ذكاء Apple.
سيتم تضمين أدوات الكتابة (لإعادة كتابة النص أو تلخيصه)، والتحسينات المرئية لـ Siri، وملخصات البريد الإلكتروني والإجابات الذكية، وملخصات النسخ، وعدد قليل من ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى في تحديث iOS 18.1 في أكتوبر.
وستكون الميزات المميزة الأخرى مثل إنشاء الرموز التعبيرية المخصصة، أو Genmoji، وImage Playground - والتي ستمكنك من إنشاء صور متحركة خاصة بك داخل التطبيقات - متاحة في وقت لاحق من العام، حتى عام 2025.
لذا، إذا كان ذكاء Apple هو ما تبحث عنه حقاً، فقد يكون من الأفضل انتظار iPhone 17، والذي من المتوقع أن يتميز بتفاعلات أكثر تطوراً مع الذكاء الاصطناعي.
العرض
ومن المتوقع أيضاً أن يكون iPhone 17 Pro أول هاتف iPhone يستخدم تقنية Face ID أسفل الشاشة. ومن المرجح أن يكون الشق الدائري للكاميرا الأمامية هي العلامة الخارجية الوحيدة لتقنية Face ID أسفل الشاشة. وكان من المتوقع في وقت سابق إطلاقها مع iPhone 16، ولكن الآن سيتم طرحها في عام 2025.
مصدر هذه الشائعة هو روس يونج، الذي شارك توقعاته حول هاتف X، حيث توقع أن يكون هاتف iPhone 17 Pro هو الأول الذي يتضمن Face ID أسفل الشاشة مع ثقب لكاميرا السيلفي فقط. سيعمل هذا التحديث على إنشاء مساحة شاشة إضافية، وقد تستخدم Apple المساحة الإضافية لشيء أفضل.
في حين أن هناك ميزات جديدة يتم تقديمها في iPhone 16 الذي سيتم إطلاقه قريباً، فمن المتوقع أن يتم إتقان العديد منها وتطويرها في حدث Apple لعام 2025. لذا فإن الأمر يتلخص في: هل تريد تجربة موجة مبكرة من ميزات Apple الذكية أم الانتظار حتى يتم تقديم شيء أكثر أهمية؟