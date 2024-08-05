"آيفون 16" قد يظهر في الأسواق في وقت مبكر

وتم تسليط الضوء على هذه الشائعات في دليل "Tom's Guide"، الذي يستشهد بتقرير نهاية الأسبوع الصادر عن "CNMO Technology News". ويدعم هذا التاريخ حقيقة أن يوم 10 سبتمبر يصادف يوم الثلاثاء، وهو اليوم الذي تختاره آبل عادةً للإعلان عن أجهزة آيفون الخاصة بها. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2022، انحرفت شركة Apple عن هذا النمط من خلال عقد حدث آيفون 14 يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تكون جميع الطرازات الأربعة، بما في ذلك "iPhone 16 Ultra" و "iPhone 16 Pro" و "iPhone 16 Pro Max"، متاحة للشراء بدءاً من 20 سبتمبر.