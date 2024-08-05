"آيفون 16" قد يظهر في الأسواق في وقت مبكر
عادةً ما تكشف شركة "آبل" النقاب عن طرازاتها الجديدة من هواتف "آيفون" في شهر سبتمبر؛ غالباً ما يظل التاريخ الدقيق غير مؤكد، ولكن عادةً ما يتم عرض التشكيلة للبيع في نهاية الشهر. ومع ذلك، تشير أحدث التوقعات إلى أنه قد يتم إطلاق تشكيلة آيفون 16 في 10 سبتمبر.
وتم تسليط الضوء على هذه الشائعات في دليل "Tom's Guide"، الذي يستشهد بتقرير نهاية الأسبوع الصادر عن "CNMO Technology News". ويدعم هذا التاريخ حقيقة أن يوم 10 سبتمبر يصادف يوم الثلاثاء، وهو اليوم الذي تختاره آبل عادةً للإعلان عن أجهزة آيفون الخاصة بها. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2022، انحرفت شركة Apple عن هذا النمط من خلال عقد حدث آيفون 14 يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تكون جميع الطرازات الأربعة، بما في ذلك "iPhone 16 Ultra" و "iPhone 16 Pro" و "iPhone 16 Pro Max"، متاحة للشراء بدءاً من 20 سبتمبر.
وتوفر الشائعات معلومات حول ما يمكن توقعه من أجهزة آيفون الجديدة، بما في ذلك تفاصيل حول سعة البطارية والتحديثات على التصميم.
إليك ما نعرفه عن بطارية آيفون 16.
وفي أخبار أخرى، من المقرر إطلاق إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها من آبل، وهي "ذكاء آبل" "Apple Intelligence"، في وقت متأخر عما كان متوقعاً في البداية. ووفقاً لتقرير حديث لـ بلومبيرج، سيتم إطلاق هذه الأدوات بعد إصدار برنامج iOS 18 الجديد لأجهزة آيفون و آيباد.
تفيد تقارير بلومبيرج أن شركة آبل تخطط لطرح "ذكاء آبل" من خلال سلسلة من تحديثات البرامج في أكتوبر، بعد أسابيع قليلة من الإصدار الأولي لنظامي iOS 18 و iPadOS 18 في سبتمبر. من المقرر إطلاق ميزات إضافية لـ "ذكاء آبل" في نهاية عام 2024 وأوائل عام 2025.