آيفون 16: تحسينات كبيرة في الكاميرات والتقاط مبتكر

يتميز زر التقاط الصور بأنه سعوي، مما يعني أنه يتطلب لمسة أصبع للتشغيل، مما يقلل من احتمالية التنشيط غير المقصود عندما يكون الهاتف في الجيب. من المتوقع أن يعمل الزر حصرياً مع تطبيقات الكاميرا، بما في ذلك التطبيقات الأخرى من غير الشركة المصنعة للجهاز أو نظام التشغيل الخاص به، مما يسمح للمستخدمين بتحديد التطبيق الذي يفتح عند استخدام الزر.