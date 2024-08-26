آيفون 16: تحسينات كبيرة في الكاميرات والتقاط مبتكر
من المتوقع أن تكشف شركة "آبل" قريباً عن سلسلة آيفون 16 في سبتمبر، حيث ظهرت تفاصيل جديدة حول كاميرات الجهاز. يكشف التقرير الأخير من موقع "آبل إنسايدر" (AppleInsider) عن ترقيات كبيرة في أنظمة الكاميرا، بالإضافة إلى زر التقاط جديد يُشاع أنه قد يُحدث ثورة في تصوير الهواتف المحمولة. إليك نظرة عن كثب على ما يمكن توقعه من سلسلة آيفون القادمة.
"آيفون 16" و"آيفون 16 بلس"
سيحتوي كل من "آيفون 16" و"آيفون 16 بلس" على كاميرا مزدوجة، تماماً كما في الطرازات السابقة. ومع ذلك، ستكون الكاميرات الآن مصفوفة بشكل عمودي، كما هو موضح في عدة نماذج وهمية، مما يضيف لمسة جمالية جديدة على الأجهزة ليجعلها مختلفة عن التصميم القطري السابق.
ستبقى الكاميرا الأساسية مزودة بمستشعر بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6، وتقدم تكبيراً بصرياً 1X و2X، لتعطي تلك الصور الدقيقة والمفصلة التي اعتاد عليها مستخدمو "آيفون". أما الكاميرا الثانوية ذات الزاوية الواسعة جداً، فتشهد تحسيناً ملحوظاً بفتحة عدسة أسرع f/2.2، مقارنةً بـ f/2.4 في الطرازات السابقة، مما يعزز قدرة الكاميرا على التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة بفضل دخول المزيد من الضوء إلى المستشعر.
ولأول مرة، من المتوقع أيضاً أن تدعم الطرازات غير الاحترافية التصوير الماكرو، مما يتيح القدرة على التقاط لقطات قريبة مذهلة لعدد كبير من المستخدمين.
"آيفون 16 برو" و"آيفون 16 برو ماكس"
ومن المتوقع أن تحصل طرازات "آيفون 16 برو" و"آيفون 16 برو ماكس" على تحديثات كبيرة في أنظمة الكاميرا. بينما ستبقى الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل كما هي، مع فتحة عدسة f/1.78 وتكبير بصري 2X، أما العدسات ذات الزاوية الواسعة والتليفوتو (العدسة المقربة) ستشهد تغييرات كبيرة.
ستتوفر عدسة التليفوتو بقدرة تكبير 5X على كلا طرازي الـ"برو"، وهي التي كانت حصرية سابقاً لطراز "برو ماكس" فقط، لتحل محل العدسة ذات التليفوتو بقدرة تكبير 3X الموجودة في "آيفون 15 برو ماكس". تتميز العدسة الجديدة بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.8، مما يعد بقدرات تكبير استثنائية دون التأثير على جودة الصورة.
فيما تشهد العدسة ذات الزاوية الواسعة جداً تغييراً كبيراً، حيث سيتم ترقيتها إلى دقة 48 ميجابكسل وتتضمن تقنية دمج البكسلات المشابهة لتلك المستخدمة في الكاميرا الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تدعم الكاميرا المحسّنة ذات الزاوية الواسعة جداً تصوير ProRaw بدقة 48 ميجابكسل.
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تنسيقات صور جديدة وقدرات فيديو محسّنة
بالإضافة إلى الترقية في الأجهزة، يُقال إن "آبل" ستقدم صيغة صور جديد مع سلسلة "آيفون 16" يُعرف باسم JPEG-XL. سيتم إضافة هذه الصيغة إلى الخيارات الحالية مثل HEIF وJPEG وHEIF Max وProRaw وProRAW Max، مما يمنح المستخدمين مزيداً من الخيارات لتخزين الصور وتحريرها.
فيما يتعلق بالفيديو، يُشاع أن طرازات "آيفون 16 برو" ستدعم تسجيل الفيديو بدقة 3K بمعدل 120 إطاراً في الثانية مع Dolby Vision، مما يعزز قدرات الفيديو المذهلة بالفعل في "آيفون". هذه الترقية تمثل خطوة إلى الأمام مقارنةً بدقة 1080P بمعدل 120FPS أو 240FPS و4K بمعدل 60FPS المتاحة في طرازات "آيفون 15 برو".
زر الالتقاط
من أبرز الميزات المثيرة للاهتمام التي يُتوقع أن تظهر مع سلسلة "آيفون 16" هو زر التقاط الصور الجديد الذي يقع في الزاوية السفلية اليمنى من الجهاز، ويهدف إلى تحسين تجربة التصوير، خاصة عند حمل الهاتف في وضعية العرض الأفقي.
يتميز زر التقاط الصور بأنه سعوي، مما يعني أنه يتطلب لمسة أصبع للتشغيل، مما يقلل من احتمالية التنشيط غير المقصود عندما يكون الهاتف في الجيب. من المتوقع أن يعمل الزر حصرياً مع تطبيقات الكاميرا، بما في ذلك التطبيقات الأخرى من غير الشركة المصنعة للجهاز أو نظام التشغيل الخاص به، مما يسمح للمستخدمين بتحديد التطبيق الذي يفتح عند استخدام الزر.
الزر يحتوي أيضاً على وظيفة حساسة للضغط الجزئي، مما يتيح تنفيذ إجراءات مثل قفل التركيز والتعريض قبل التقاط الصورة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعمل كلوحة تتبع، مع إجراءات قابلة للتخصيص مثل التكبير أو ضبط التعريض أو التبديل بين الفلاتر، حسب التطبيق المستخدم.
هذه هي المعلومات المتوفرة حالياً عن كاميرات "آيفون 16" و"آيفون 16 برو". من المتوقع أن تكشف "آبل" عن المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الإطلاق المحتمل في 10 سبتمبر. عادةً ما تكشف "آبل" عن إصدارات "آيفون" الجديدة في سبتمبر، وعادةً ما يُطرح للبيع نهاية الشهر.
من المتوقع أن يتميز هاتف "آيفون 16" هذا العام بشاشة جديدة موفرة للطاقة وعدسات تكبير أفضل وزر التقاط الصور الجديد، والعديد من الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.