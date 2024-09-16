"آيفون 16"بدون ملصقات إلتزاماً بالاستدامة
في تحول جديد وملحوظ، أعلنت شركة آبل أن ملصقات آبل الشهيرة الخاصة بها لن يتم تضمينها في علبة آيفون 16 وآيفون 16 برو الجديدين. يعد القرار، الذي تمت مشاركته مع فرق متجر آبل هذا الأسبوع، وفقاً لما أوردته 9to5Mac، خطوة من خطوات عملاق التكنولوجيا نحو الاستدامة البيئية وهدفها المتمثل في أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2030.
قامت شركة آبل لسنوات عديدة بتضمين ملصقات تحمل شعارها المميز كإضافة خاصة إلى صندوق منتجاتها. ولكن هاتف آيفون 16، الذي تم طرحه في المتاجر في 20 سبتمبر، سوف يخرج عن المألوف بحيث أنه يلغي الملصقات بالكامل - ما لم يطلبها المشتري على وجه التحديد.
وستتوفر ملصقات آبل للعملاء الذين يشترون هاتف آيفون 16 في متاجر آبل، ولكن، لن يتم توزيعها من قبل تجار التجزئة أو شركات الاتصالات التابعة لجهات خارجية. بالإضافة إلى ذلك، لا يحصل الذين يطلبون آيفون 16 ليصلهم في المنزل على ملصقات، حتى لو طلبوا ذلك.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود آبل للحد من النفايات واستخدام البلاستيك. وقد أشارت آبل إلى أن تغليف آيفون 16 و آيفون 16 برو أصبح الآن قائماً على الألياف بالكامل، مما يعزز تعهد آبل بالتخلص من كل البلاستيك من عبواتها بحلول عام 2025. ويواصل هذا النهج الواعي بيئياً الاتجاه الأخير لشركة آبل، كما هو الحال في نظارة آبل فيجن برو ونماذج آيباد الجديدة، والتي استبعدت أيضاً الملصقات.
ورغم أن غياب ملصقات آبل يمثل نهاية حقبة لبعض المعجبين القدامى، فإنه يؤكد على التزام آبل بإعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية عند إطلاق منتجاتها المستقبلية.
وفي الصندوق، سيجد العملاء هاتف آيفون بنظام iOS 18، وكابل شحن USB-C بطول 1 متر، بالإضافة إلى بيانات المنتج.
تشكيلة آيفون 16
كشفت شركة آبل عن هاتفي آيفون 16 وآيفون 16 بلس، المزودين بشريحة A18 الجديدة لتحسين الأداء والكفاءة. ويبدأ سعر آيفون 16 من 3399 درهماً، بينما يبلغ سعر الطراز الأساسي من آيفون 16 بلس 3799 درهماً. ويأتي كلا الطرازين بزر تحكم جديد في الكاميرا وزر عمل مبتكر للوصول السريع إلى وظائف مختلفة.
آيفون 16 برو وبرو ماكس
كما تم الإعلان عن مميزات آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس، المتمثلة في الشاشات الأكبر مقاس 6.3 بوصة و 6.9 بوصة. يتميز آيفون 16 برو بأرفع حواف على الإطلاق في منتج من منتجات آبل ويقدم خيار لون جديد وهو تيتانيوم الصحراء الذي يحل محل اللون الأزرق. يعمل آيفون 16 برو بشريحة A18 برو، ويوفر أداءً وكفاءة محسّنين.
يتضمن آيفون 16 برو الآن كاميرا تليفوتوغرافي 5x، وهي ميزة كانت حصرية سابقاً لطراز برو ماكس. كما أنه يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا جديدة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وزر تحكم جديد في الكاميرا. يدعم آيفون 16 برو تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطاراً في الثانية ليناسب عشاق الفيديو.
يبدأ سعر آيفون 16 برو في الإمارات العربية المتحدة من 4299 درهماً، بينما يبلغ سعر الطراز الأساسي لـ آيفون 16 برو ماكس 5099 درهماً.