"آيفون 16"بدون ملصقات إلتزاماً بالاستدامة

وتتماشى هذه الخطوة مع جهود آبل للحد من النفايات واستخدام البلاستيك. وقد أشارت آبل إلى أن تغليف آيفون 16 و آيفون 16 برو أصبح الآن قائماً على الألياف بالكامل، مما يعزز تعهد آبل بالتخلص من كل البلاستيك من عبواتها بحلول عام 2025. ويواصل هذا النهج الواعي بيئياً الاتجاه الأخير لشركة آبل، كما هو الحال في نظارة آبل فيجن برو ونماذج آيباد الجديدة، والتي استبعدت أيضاً الملصقات.