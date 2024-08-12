"آيفون سي 4" ..إطلاق متوقع في مارس 2025
لم يتبق سوى شهر واحد على إطلاق هاتف أبل آيفون 16، وقد أثارت القائمة الطويلة من الميزات المحتملة بما في ذلك "أبل إنتيليجنس"Apple Intelligence ( ذكاء آبل) حماس الكثيرين لهذا الجهاز القادم.
ومع ذلك، يتطلع بعض المستهلكين إلى طراز آخر من آيفون ، أكثر من آيفون 16. وتشير التقارير والشائعات الجديدة إلى الجيل الرابع من iPhone SE، حيث يجري العمل على الطراز الجديد، ومن المرجح إطلاقه في مارس 2025.
وغالباً ما تطلق شركة أبل منتجاتها بين منتصف مارس ومنتصف أبريل، بما في ذلك طرازات iPhone SE، بالإضافة إلى أجهزة iPad وMacBooks وMac الجديدة.
ويختلف موعد إطلاق iPhone SE عن موعد إطلاق هواتف آيفون الرائدة من أبل، والتي يتم إطلاقها عادةً في شهر سبتمبر. تم إطلاق أول SE في 21 مارس 2017، والجيل الثاني في 15 أبريل 2020، والجيل الثالث في 8 مارس 2022.
كان الكثيرون من جماعة أبل يتوقعون ظهور iPhone SE جديد في عام 2024، لكن هذا لم يتحقق بعد.
ويسلط تقرير في مجلة فوربس الضوء على خطط شركة أبل لدمج ميزات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها الجديدة. سيصدر الفريق نسخة محدودة من برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بهم في سبتمبر لدعم آيفون 16 و آيفون 16 برو. ومع ذلك، من المتوقع أن تظهر ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر شمولاً للهواتف الذكية لأول مرة في الربع الأول من عام 2025، وهو ما يتماشى جيداً مع الإطلاق المتوقع لجهاز iPhone SE 4.
إليك ما نعرفه عن الذكاء الاصطناعي لشركة أبل
كشف "مارك جورمان" من "بلومبرج" في نشرته الإخبارية الأخيرة أن شركة أبل تخطط لإطلاق iPhone SE 4 في بداية عام 2025. ويشير جورمان إلى أن iPhone SE الجديد من المرجح أن يشبه آيفون 14 ولكنه يتميز بشاشة OLED أكثر وضوحاً تغطي الجهاز بالكامل. وبينما لا تزال تفاصيل التسعير غير معروفة، إذا تمكنت أبل من إبقاء سعره أقل من 500 دولار (1836.49 درهماً إماراتياً قابلاً للتغيير)، فقد يصبح iPhone SE 4 أحد أفضل الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة المتاحة.
بالإضافة إلى ذلك، يلمح جورمان إلى أن iPhone SE 4 من المحتمل أن يتضمن شكلاً من أشكال ذكاء أبل، وهي ميزة كبيرة نظراً لأن معظم أجهزة آيفون لا تدعم حالياً أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي من أبل. يشير هذا إلى أن SE 4 قد يتضمن 8 جيجابايت على الأقل من ذاكرة الوصول العشوائي وشريحة A17 الموجودة في آيفون 15.
كما تنتشر الشائعات حول ترقيات محتملة لهاتف iPhone SE 4 مقارنة بسابقه. وتشير التقارير إلى أنه قد يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بكاميرا SE 3 بدقة 12 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك، قد يتحول الطراز الجديد إلى منفذ USB-C بدلاً من موصل Lightning وقد يتضمن زر Action ذو حالة صلبة مشابهاً لذلك الموجود في آيفون 15 برو.
ومع كون طرازات SE أرخص من سلسلة الهواتف الرائدة، فإن عشاق آيفون الذين يبحثون عن خيار أكثر بأسعار معقولة قد يجدون ضالتهم في أوائل العام المقبل.