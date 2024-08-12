"آيفون سي 4" ..إطلاق متوقع في مارس 2025

ومع ذلك، يتطلع بعض المستهلكين إلى طراز آخر من آيفون ، أكثر من آيفون 16. وتشير التقارير والشائعات الجديدة إلى الجيل الرابع من iPhone SE، حيث يجري العمل على الطراز الجديد، ومن المرجح إطلاقه في مارس 2025.

وغالباً ما تطلق شركة أبل منتجاتها بين منتصف مارس ومنتصف أبريل، بما في ذلك طرازات iPhone SE، بالإضافة إلى أجهزة iPad وMacBooks وMac الجديدة.