"آبل" تستعد لترقية طرازات "ماك" بشريحة M4 الجديدة
تستعد شركة آبل للنصف الثاني المهم من عام 2024، من خلال تركيز اهتمامها على جهاز"آيفون 16" iPhone 16 المرتقب. وهناك العديد من التسريبات والتقارير التي تسلط الضوء على تاريخ إطلاق الجهاز القادم والميزات المحتملة.
ومع ذلك، لم تتجاهل شركة آبل أجهزة "ماك" الخاصة بها، حيث تشير الشائعات الأخيرة إلى أن العديد من طرازات ماك من المقرر أن تتلقى شريحة M4 الجديدة.
يسلط دليل Tom'g الضوء على أحدث نشرة PowerOn الإخبارية لمارك جورمان، والتي ذكر فيها أن آبل تخطط لترقية جميع أجهزة ماك الخاصة بها إلى أحدث معالج M4. وهذا يعني أن أجهزة MacBook Air وMacBook Pro وMac Pro وMac Studio وMac mini يمكن أن تحتوي جميعها على شريحة M-series الجديدة.
النقطة الرئيسية في التقرير هي أن طراز ماك واحد على الأقل سيخضع لتغييرات أكثر أهمية، ومع ذلك، لم يتم ذكر النموذج الدقيق.
وكان جورمان قد ألمح سابقاً إلى أن شركة آبل قد تعمل على جهاز MacBook Pro أقل سمكاً وأخف وزناً، وذلك تماشياً مع اتجاه التصميم الجديد. قد يكون هذا النموذج يخضع لتغييرات جذرية. الاحتمال الآخر هو Mac Pro، الذي لم يشهد تحديثات تصميم رئيسية منذ عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يستفيد جهاز Mac mini، الذي احتفظ بمظهر مماثل منذ عام 2010، من إعادة تصميم كبيرة إلى جانب تعزيز الأداء من شريحة M4.
في الوقت الحالي، لا تزال التفاصيل غير واضحة، وسيتعين علينا انتظار حدث Apple التالي لمعرفة أجهزة Mac التي ستحصل على شريحة M4 وأيها ستشهد عمليات إعادة تصميم كبيرة.