"آبل" تستعد لترقية طرازات "ماك" بشريحة M4 الجديدة

تستعد شركة آبل للنصف الثاني المهم من عام 2024، من خلال تركيز اهتمامها على جهاز"آيفون 16" iPhone 16 المرتقب. وهناك العديد من التسريبات والتقارير التي تسلط الضوء على تاريخ إطلاق الجهاز القادم والميزات المحتملة.

ومع ذلك، لم تتجاهل شركة آبل أجهزة "ماك" الخاصة بها، حيث تشير الشائعات الأخيرة إلى أن العديد من طرازات ماك من المقرر أن تتلقى شريحة M4 الجديدة.