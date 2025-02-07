عيد الحب في الإمارات: تجارب مميزة مع شريك حياتك
لا أريد أن أبالغ في تقدير الأمر، لكن ليالي المواعدة يجب أن تكون رائعة - خاصة في فبراير (14 فبراير على وجه التحديد). ولكن مع اقتراب عيد الحب، إذا وجدت تقويمك فارغاً وتبحث عن أفكار رائعة لك ولشريكك، فقد أتيت إلى المكان الصحيح. من سحر الأفلام إلى كسر الأشياء معاً (#أفضل_زوجين)، إليك نظرة على بعض الأفكار المثيرة للاهتمام للتفكير فيها:
شاهدها على الشاشة، وتناولها في الحياة الواقعية
ارتق بفكرة العشاء والمشاهدة إلى مستوى أعلى. تعرض "موفي إيتس" (Movie Eats)، تجربة مشاهدة الأفلام الغامرة، فيلم "إيت براي لوف" لـ"جوليا روبرتس" في 13 فبراير في مسرح دبي، أبراج روتانا. عند تسجيل الدخول إلى هذه التجربة، ستظل تراقب عن كثب ما تأكله المرأة الجميلة، لأنه في منتصف الفيلم، سيتم تقديم نفس الشيء لك (أو شيء قريب جداً منه إذا كان لحماً ويمكنك اختيار الخيار النباتي). تفتح الأبواب في الساعة 6.45 مساءً وسيبدأ الفيلم في الساعة 7.15 مساءً في ليلة الموعد. تشمل الأفلام القادمة الأخرى "النبيلة والشارد" (23 فبراير) و"مدغشقر" (6 مارس). الآن، هذا ما نسميه خطة وجبات الأفلام.
بسعر 389 درهماً إماراتياً (للشخص البالغ). من 13 فبراير، الساعة 7.15 مساءً فصاعداً.
مأساوية ولكنها مثيرة
يمكن القول إن قصة "روميو وجولييت" لـ"ويليام شكسبير" هي واحدة من أعظم قصص الحب (وإن كانت مأساوية) على الإطلاق، وستُعرض مرة أخرى في 14 فبراير. هذه القصة التي تحكي قصة عاشقين جمعها القدر وفرّقهما المصير، والتي اقتبستها "ليديا دي سوزا" واستوحتها من موسيقى فرقة "كوين"، وسيؤديها على المسرح مباشرة فرقة مكونة من خمسة أفراد، ستُعرض على مسرح "كوين إليزابيث 2". العرض، الذي أخرجه "أليكس براون"، يتضمن معارك سيوف مثيرة، وعزفاً منفرداً رائعاً على الجيتار، والكثير والكثير من الحب.
يبدأ السعر من 120 درهماً إماراتياً اعتباراً من 14 فبراير من الساعة 7:30 مساءً فصاعداً.
مجموعة متنوعة من الأطعمة الشهية
إذا كان الطعام هو لغتك في الحب، فأنت ملائم جداً لهذا العرض. توجه مع "أفضل صديق" لك إلى "تايست أوف دبي" لقضاء وقت ممتع. الجزء الأفضل؟ يمكنك جعل هذا موعداً طوال اليوم مليئاً بالطعام (من 16 من أفضل مطاعم المدينة) والأنشطة مثل ورش العمل ودروس الطهي والموسيقى المباشرة التي ستسعدك عندما يحل الليل. ستشمل خياراتك مطاعم مثل "ديمون داك دبي" و"داك آند وافل". ارتدِ أحذية مريحة فهناك الكثير من المشي، وملابس فضفاضة قليلاً فقد تحتاج إلى مساحة للتنفس بمجرد أن تبدأ في تناول الطعام.
من 75 درهماً إماراتياً، من 14 إلى 16 فبراير، من الظهر حتى منتصف الليل.
كسر الأشياء
انسَ الزهور، وأحضر بدلاً من ذلك مضرباً إلى هذا الموعد. تقدم "ذا سماش روم" باقة "لوف آت فيرست سماش"، والتي تتيح لك ولشريكك الدخول إلى غرفة مليئة بالعديد من الأشياء، من أجهزة الكمبيوتر القديمة إلى الجيتارات، التي تنتظر أن يتم تحطيمها إلى قطع صغيرة. بعد هذه التجربة المريحة، يمكنك تناول بعض الشوكولاتة المجانية قبل أن تستكمل أمسيتك. تخلص من الإحباط، وقل نعم للحظات المرح.
349 درهماً إماراتياً (للزوجين)؛ ذا سماش روم القوز دبي، سبورت سوسايتي وأبو ظبي
المهرب
إن هذا ليس موعداً ليلياً بل عطلة نهاية أسبوع مليئة بالمواعيد التي نتطلع إليها. ترحب منتجعات "حتا" و"وادي هب" بالزوار في الفترة من 10 إلى 18 فبراير بمغامرة رائعة. بالإضافة إلى التخييم الفاخر (هذا تخييم مميز يا رفاق) مع إطلالات على الجبال، يمكنك إضافة حزمة بقيمة 444 درهماً إماراتياً لإعداد خاص وكعكة لشخصين. إذا كنت تبحث عن اللحظة المثالية لطرح السؤال الكبير، فهذه هي فرصتك لجعلها مميزة حقاً. ارتق بأجواء التخييم الفاخرة الرومانسية من خلال الاختيار بين عشاء شواء مُعد من قبل الشيف يتم تقديمه مباشرة إلى مكان المعيشة، أو اختيار مجموعة شواء لشواء طعامك بنفسك. أما بالنسبة لشكل هذه الأماكن للإقامة، فهناك نُزُل منعزلة وسط الجبال؛ والقوافل؛ والقباب، أو خيام التخييم الفاخر مع إطلالات بانورامية ومسابح خاصة فردية؛ أو المعسكرات العتيقة الجديدة تماماً، والتي تتميز بشرفات مغطاة ومحطات شواء وحفر نار. اقضِ ليلتك هنا وستتمكن أيضاً من الاستمتاع بـ 18 نشاطاً مبهجاً تقدمها "حتا آوتدورز" في "وادي هب" مثل الرماية، والمشي على الشبكة، والانزلاق بالحبال، والقفز بالحبال، ورمي الرماح. هذا هو التخييم.
للحجز، اتصل على +971 4 820 5500 أو أرسل بريداً إلكترونياً إلى hotelreservations@visithatta.ae
ركوب نحو غروب الشمس
لتحقيق نهاية سعيدة تشبه أجمل الأفلام، انطلق في مغامرة لا تُنسى على ظهر الخيل عبر الكثبان الرملية الذهبية هذا العام في منتجع "باب الشمس الصحراوي". برفقة مدرب متمرس، ستتسلق جوادًا موثوقاً به لتستكشف جمال الصحراء الساحر وتتعرف على سكانها الأصليين برفقة شريكك. خلال رحلتك، ستلتقي بمخلوقات فريدة مثل المها العربي والغزلان، مما يجعل التجربة أكثر سحراً وتميزاً.
400 درهم (50-60 دقيقة، يومياً)
استرخي مع التدليك
لا شيء أفضل من الاسترخاء معاً. توجه أنت وشريكك إلى "ذا سبا" في فندق "العنوان سكاي فيو" هذا الشهر لتتتخلص من التوتر والضغط النفسي. تبدأ التجربة بعلاج منشط للزوجين لمدّة 60 دقيقة، يتضمن تمارين التنفس التأملية، وتقشير الجسم، والتدليك. ثم توجه إلى شرفة "ذا سبا" لتناول بعض الوجبات الخفيفة الحلوة والمالحة ولتتمتع بالإطلالات المميزة على برج خليفة.
2000 درهم (للزوجين مقابل جلسة علاجية لمدّة 60 دقيقة في عيد الحب مع شاي بعد الظهر، بما في ذلك جلسة تدليك للجسم بالكامل وتأمل خفيف وتمارين التنفس وجاكوزي للزوجين). حتى 28 فبراير، من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً. أرسل بريداً إلكترونياً إلى spa.adsvh@addresshotels.com أو اتصل على +97148738888 للحجز.