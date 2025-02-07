عيد الحب في الإمارات: تجارب مميزة مع شريك حياتك

إن هذا ليس موعداً ليلياً بل عطلة نهاية أسبوع مليئة بالمواعيد التي نتطلع إليها. ترحب منتجعات "حتا" و"وادي هب" بالزوار في الفترة من 10 إلى 18 فبراير بمغامرة رائعة. بالإضافة إلى التخييم الفاخر (هذا تخييم مميز يا رفاق) مع إطلالات على الجبال، يمكنك إضافة حزمة بقيمة 444 درهماً إماراتياً لإعداد خاص وكعكة لشخصين. إذا كنت تبحث عن اللحظة المثالية لطرح السؤال الكبير، فهذه هي فرصتك لجعلها مميزة حقاً. ارتق بأجواء التخييم الفاخرة الرومانسية من خلال الاختيار بين عشاء شواء مُعد من قبل الشيف يتم تقديمه مباشرة إلى مكان المعيشة، أو اختيار مجموعة شواء لشواء طعامك بنفسك. أما بالنسبة لشكل هذه الأماكن للإقامة، فهناك نُزُل منعزلة وسط الجبال؛ والقوافل؛ والقباب، أو خيام التخييم الفاخر مع إطلالات بانورامية ومسابح خاصة فردية؛ أو المعسكرات العتيقة الجديدة تماماً، والتي تتميز بشرفات مغطاة ومحطات شواء وحفر نار. اقضِ ليلتك هنا وستتمكن أيضاً من الاستمتاع بـ 18 نشاطاً مبهجاً تقدمها "حتا آوتدورز" في "وادي هب" مثل الرماية، والمشي على الشبكة، والانزلاق بالحبال، والقفز بالحبال، ورمي الرماح. هذا هو التخييم.