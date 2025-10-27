رحلة إلى أعماق الأسطورة..اكتشاف “ذا لوست وورلد” في أتلانتس النخلة

كنا محظوظين بمشاهدة أكثر من 285 نوعًا و65,000 كائن بحري منها سمكة الضفدع المخططة، وأخطبوط المحيط الهادئ العملاق، وقنديل البحر القمري، وأسماك الراي اللاسعة، وقرش السجاد العربي. كان المشهد الأكثر إبهاراً هو حوض "أمباسدور لاجون" الضخم والذي يمثل بيئة بحرية بعمق 10 أمتار يحتوي على 11 مليون لتر من الماء، ويعد واحدا من أكبر الأحواض المائية المفتوحة في الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي يمنحك شعوراً بأنك تغوص بين هذه المخلوقات دون أن تتبلل.