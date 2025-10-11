"ذا لوست ورلد" بتجربة بحرية هي الأولى في دبي

يجمع الحوض الجديد بين أحدث التقنيات البصرية والصوتية والسرد القصصي المشوِّق ليخلق عالماً ساحراً تحت الماء، ويضم أكثر من 1,900 شاشة LED، و55 جهاز إسقاط ضوئي، وأكثر من 140 مكبر صوت، لتوفير تجربة غامرة للزوار عبر 14 غرفة تفاعلية. كما توفر تجربة "ترايدنت" التفاعلية، ضمن خيار ترقية، أكثر من 20 مغامرة إضافية للتحكم بمسار الاستكشاف.