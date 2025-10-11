"ذا لوست ورلد" بتجربة بحرية هي الأولى في دبي

بعد 17 عاماً من انطلاقته، يعيد منتجع "أتلانتس النخلة" في دبي افتتاح حوضه المائي الشهير تحت اسم جديد هو "ذا لوست ورلد" (The Lost World)، ليقدم وجهة ترفيهية وتعليمية بحرية هي الأولى والوحيدة من نوعها في الإمارة. ومن المقرر أن تفتح الوجهة أبوابها رسمياً يوم الإثنين 27 أكتوبر.
يجمع الحوض الجديد بين أحدث التقنيات البصرية والصوتية والسرد القصصي المشوِّق ليخلق عالماً ساحراً تحت الماء، ويضم أكثر من 1,900 شاشة LED، و55 جهاز إسقاط ضوئي، وأكثر من 140 مكبر صوت، لتوفير تجربة غامرة للزوار عبر 14 غرفة تفاعلية. كما توفر تجربة "ترايدنت" التفاعلية، ضمن خيار ترقية، أكثر من 20 مغامرة إضافية للتحكم بمسار الاستكشاف.
يرفع "ذا لوست ورلد" سقف العروض الترفيهية بتقديم عرض "عودة الرمح الثلاثي" لحوريات البحر في "أمباسادور لاغون"، أحد أكبر الأحواض المائية المفتوحة في المنطقة. ويُقدم العرض عدة مرات يومياً بأداء مبهر لفريق عالمي مكون من خمس عارضات محترفات.