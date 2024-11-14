دبي: 5 وجهات سياحية لعطلة عائلية مميزة

يقدم حي الفهيدي التاريخي نظرة على ماضي دبي، مع الهندسة المعمارية والأجواء التي تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. يمكن للزوار استكشاف الأزقة المتعرجة والساحات والمتاحف والمعارض والأنشطة الثقافية. تعد الأحداث السنوية مثل مهرجان سكة للفنون وأسبوع التراث من أبرز الأحداث. كما تضم المنطقة مقاهي تقليدية، مثل مقهى الشاي العربي.
معلومات رئيسية:
ساعات العمل : من 7 صباحاً إلى 8 مساءً يومياً
الموقع : الفهيدي بالقرب من خور دبي
التكلفة : الدخول مجاني، ولا يتطلب الحجز
العبرات هي عبارة عن مركبات مائية آلية تقليدية تنقل الركاب عبر خور دبي بين بر دبي وديرة مقابل درهم واحد فقط في كل اتجاه (بالدفع نقداً فقط). توفر هذه الرحلة ذات المناظر الخلابة وبأسعار معقولة منظراً فريداً للخور التاريخي. بمجرد الوصول إلى ديرة، يمكن للزوار استكشاف سوق التوابل النابض بالحياة، المليء بالروائح والألوان الغريبة.
معلومات رئيسية
ساعات العمل : خور دبي مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؛ تبدأ رحلات العبرة في الساعة 6 صباحاً يومياً
أفضل وقت للزيارة : شروق الشمس وغروبها، مع طقس أكثر برودة من أكتوبر إلى مارس
الموقع : خور دبي، بين ديرة وبر دبي
التكلفة : 1 درهم في كل اتجاه (أو 2 درهم مع تكييف الهواء)؛ وتبدأ تكلفة العبرة الخاصة من 120 درهم في الساعة.
الشندغة هي منطقة تاريخية تقع على خور دبي. يعرض متحف الشندغة تاريخ دبي والتراث الإماراتي، ويضم معرض الوسائط المتعددة "قصة الخور" الذي يوضح تحول دبي. ويضم المتحف أيضاً بيت العطور، حيث يمكن للزوار استكشاف العطور الإماراتية التقليدية والزيوت العطرية.
معلومات رئيسية
ساعات العمل : من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً يومياً (آخر دخول الساعة 7 مساءً)
الموقع : الشندغة، بالقرب من خور دبي
الأسعار : 50 درهماً إماراتياً/للبالغين، و20 درهماً إماراتياً/للطلاب، و40 درهماً إماراتياً للمجموعات المكونة من 5 أشخاص أو أكثر
الحجز : متاح على موقع المتحف
تم افتتاح السركال أفنيو في عام 2008، وهو منطقة ثقافية حيوية في منطقة القوز بدبي، ويضم معارض فنية معاصرة ومتاجر بوتيك ومقاهي وأماكن للأداء. ويشتهر بأجوائه الإبداعية كما أنه موطن للعديد من الشركات.
معلومات رئيسية
ساعات العمل : 7 صباحاً - 10 مساءً يومياً
الموقع : منطقة القوز الصناعية 1
المقاهي الشعبية : Wild & The Moon، Nightjar Coffee Roasters
الأسعار : الدخول مجاني؛ وتختلف تكاليف الأنشطة
الأحداث : قم بزيارة موقع Alserkal Avenue للحصول على التحديثات
افتتحت القرية العالمية في دبي أبوابها لموسمها التاسع والعشرين، والذي يستمر حتى 11 مايو 2025. ويضم هذا الموسم 30 جناحاً، بما في ذلك الإضافات الجديدة من الأردن والعراق وجناح مشترك لسريلانكا وبنجلاديش، تمثل أكثر من 90 ثقافة. ويمكن للزوار الاستمتاع بـ 3500 منفذ تسوق، و250 خياراً لتناول الطعام، و40 ألف عرض، و200 لعبة.
معلومات رئيسية
أسعار التذاكر: تذاكر أيام الأسبوع: 25 درهماً إماراتياً (من الأحد إلى الخميس، باستثناء العطلات الرسمية)؛ تذاكر أي يوم: 30 درهماً إماراتياً؛ الدخول مجاني: للأطفال بعمر 3 سنوات وما دون، وكبار السن فوق 65 عامًا، وأصحاب الهمم.
المواعيد : ساعات العمل العادية: الأحد إلى الأربعاء، من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 12 صباحاً؛ الخميس إلى السبت، من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 1 صباحاً
الألعاب النارية : كل يوم جمعة وسبت الساعة 9 مساءً