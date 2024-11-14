دبي: 5 وجهات سياحية لعطلة عائلية مميزة

افتتحت القرية العالمية في دبي أبوابها لموسمها التاسع والعشرين، والذي يستمر حتى 11 مايو 2025. ويضم هذا الموسم 30 جناحاً، بما في ذلك الإضافات الجديدة من الأردن والعراق وجناح مشترك لسريلانكا وبنجلاديش، تمثل أكثر من 90 ثقافة. ويمكن للزوار الاستمتاع بـ 3500 منفذ تسوق، و250 خياراً لتناول الطعام، و40 ألف عرض، و200 لعبة.