دبي أرض العجائب الشتوية في موسم الأعياد..فعاليات مذهلة
هل فاتتك الفرصة للاستمتاع بعطلة نهاية العام؟ لا داعي للحزن! فموسم الأعياد ما زال يزخر بالفرص الرائعة. استمتع بلقاء "سانتا كلوز"، أو دلل نفسك بإجازة داخل الدولة، فهناك العديد من الخيارات المتاحة لإضفاء لمسة من السحر على هذه الأيام الأخيرة من العام.
تعرف على سانتا كلوز
لا شيء يعبر عن عيد الميلاد أكثر من لقاء الرجل باللون الأحمر. في "وينتر وندرلاند" في "سكي دبي"، لا يمكنك التقاط صورة مع "سانتا" فحسب، بل يمكنك أيضاً الاستمتاع بسحر عيد الميلاد الثلجي في الصحراء.
يقدم كهف حلبة دبي للتزلج على الجليد تجربة ساحرة أخرى. هنا، ستنتقل عبر أرض حلوى قصب السكر والغابة المسحورة قبل مقابلة "سانتا" في كهفه المريح. تعد هذه الأماكن السحرية بلحظات عيد ميلاد لا تُنسى للأطفال والكبار على حد سواء.
استمتع بوجبة غداء احتفالية
يعتبر عيد الميلاد والطعام من الأمور التي ترافقنا، وتعد وجبة الغداء الاحتفالية هي الطريقة المثالية للاستمتاع بهذه الأجواء. يقدم نادي "بايرون باثرز" في نخلة جميرا وجبة غداء استوائية هادئة على الشاطئ، مع أطباق المأكولات البحرية، والديك الرومي التقليدي، والحلويات اللذيذة.
للحصول على أجواء أكثر كلاسيكية، يوفر مطعم "ريفورم سوشال آند غريل" في نادي "ذا لاكرز فان" أجواءاً عائلية وقائمة احتفالية مكونة من ثلاثة أطباق ستجعلك تستمتع بكل لقمة. تفضل بزيارة موقع www.reformsocialgrill.ae لمزيد من المعلومات.
استمتع بالألعاب النارية الاحتفالية
ما هي أفضل طريقة لإضاءة أمسية عيد الميلاد الخاصة بك من عرض مذهل للألعاب النارية؟ يشتهر "دبي فيستيفال سيتي مول" بعروضه المبهرة التي تضيف بريقاً إضافياً إلى احتفالاتك. اجمع أحبائك واستمتع بالمشهد الاحتفالي الذي يضيء سماء الإمارات العربية المتحدة. متى: 9 مساءً يومياً حتى 12 يناير.
خطط لقضاء إجازة عيد الميلاد
إذا كنت تبحث عن الاسترخاء في موسم العطلات هذا، فإن الإقامة في فندق "رافلز دبي" هي الطريقة المثالية للاسترخاء. في "رافلز دبي"، يمكن للعائلات والأزواج الاحتفال بأناقة مع إقامة فاخرة وإمكانية الوصول إلى إفطار عيد الميلاد الكبير المتأخر لشخصين، بدءاً من 1400 درهم إماراتي في الليلة. استمتع بعلاجات السبا، والمسبح الهادئ، وتناول الطعام الفاخر في ملاذ احتفالي حقيقي.
من أجل عطلة بديلة، تدعوك فنادق ومنتجعات "العنوان" إلى عرض "عطلة الشتاء". مع تحول دبي إلى أرض عجائب شتوية ساحرة، تقدم هذه الفنادق الشهيرة - من "العنوان داون تاون" إلى "القصر دوان تاون" - ضيافة استثنائية وإطلالات خلابة والمكان المثالي لخلق ذكريات عطلة عزيزة.
احجز إقامتك بحلول 29 ديسمبر للاستمتاع بخصم 30% على الغرف والأجنحة، بالإضافة إلى رصيد فندقي بقيمة 300 درهم للاستمتاع بتناول الطعام الفاخر أو الاستمتاع بالحانات النابضة بالحياة أو علاجات السبا المجددة.
شاهد فيلم عيد الميلاد
تدعوكم سينما "عقيل" في فندق "25 أورز دبي ون سنترال" لإحياء روح الأعياد من خلال فيلم العطلة الكلاسيكي المحبوب "وحيد في المنزل" . استمتعوا بالجرعة المثالية من بهجة الأعياد يوم الأحد 22 ديسمبر ويوم السبت 28 ديسمبر الساعة 8 مساءاً. للحصول على التذاكر والتفاصيل، يرجى زيارة موقع cinemaakil.com أو الاتصال على 056 995 1225.
العطاء من خلال التطوع
إن عيد الميلاد هو موسم العطاء، وما هي أفضل طريقة لاحتضان هذه الروح من التطوع؟ توفر مؤسسة دبي العطاء ومركز النور للتدريب في دبي فرصاً لنشر البهجة في العيد بين المحتاجين. إن التبرع بوقتك أو مواردك لقضية أكبر في عيد الميلاد هذا العام يمكن أن يضيف شعوراً أعمق بالمعنى لعطلتك.
استكشاف أسواق عيد الميلاد
للاستمتاع بنزهة احتفالية، توجه إلى سوق مدينة جميرا الاحتفالي، حيث توجد شجرة عيد الميلاد التي يبلغ ارتفاعها 36 قدماً، وأكشاك الطعام الاحتفالية، وركوب العبرة مع "سانتا" لخلق أرض عجائب شتوية ساحرة. كما تتحول مدينة الشتاء في مدينة "إكسبو دبي" إلى مكان يشبه القطب الشمالي، مع مصنع ألعاب "سانتا" وورش العمل وسوق القطب الشمالي الساحر.
انغمس في روح الاحتفال
أخيراً، ما معنى عيد الميلاد دون التزلج على الجليد؟ توفر حلبة دبي للتزلج على الجليد، المزينة بالديكورات الاحتفالية، المكان المثالي للاستمتاع بسحر الموسم.
سواء كنت من الأشخاص الذين يخططون لعطلاتهم مبكراً أو من الأشخاص الذين يفضلون التخطيط في اللحظات الأخيرة، فإن الإمارات العربية المتحدة تقدم لك مجموعة من الأنشطة التي ستجعل من عيد الميلاد ذكرى لا تُنسى. لذا، انطلق واستمتع بروح العيد، فلا يوجد وقت أفضل للاحتفال!