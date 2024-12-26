دبي أرض العجائب الشتوية في موسم الأعياد..فعاليات مذهلة

إذا كنت تبحث عن الاسترخاء في موسم العطلات هذا، فإن الإقامة في فندق "رافلز دبي" هي الطريقة المثالية للاسترخاء. في "رافلز دبي"، يمكن للعائلات والأزواج الاحتفال بأناقة مع إقامة فاخرة وإمكانية الوصول إلى إفطار عيد الميلاد الكبير المتأخر لشخصين، بدءاً من 1400 درهم إماراتي في الليلة. استمتع بعلاجات السبا، والمسبح الهادئ، وتناول الطعام الفاخر في ملاذ احتفالي حقيقي.