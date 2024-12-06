تخييم ومغامرات عائلية في منتزه جبل حفيت الصحراوي

هل ترغب عائلتك بخوض غمار تجربة شيقة ومفعمة بالمغامرة؟ انضموا إلينا في فعالية "مسارات وحكايات الجبال" (Mountain Trails & Tales) العائلية في منتزه جبل حفيت الصحراوي يوم 14 ديسمبر! سيتحوّل هذا الموقع المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي إلى ملتقى نابض بالحياة يزخر بالأنشطة الثقافية والإبداعية والترفيهية. سيُتاح لجميع أفراد العائلة فرصة تعلم مهارات جديدة معاً والتواصل من خلال أنشطة مميزة، بدءاً من مهارات البقاء الأساسية مثل إشعال النار وإرساء الخيام والإسعافات الأولية، وصولاً إلى ورش العمل التفاعلية كصناعة الطبول وتشكيل الطين وتزيين الفوانيس وصنع الخبز الإماراتي. استعدوا لاكتشاف سبل النجاة في أحضان الطبيعة، والاعتماد على بعضكم البعض في رحلة ممتعة!