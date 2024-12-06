تخييم ومغامرات عائلية في منتزه جبل حفيت الصحراوي
هل ترغب عائلتك بخوض غمار تجربة شيقة ومفعمة بالمغامرة؟ انضموا إلينا في فعالية "مسارات وحكايات الجبال" (Mountain Trails & Tales) العائلية في منتزه جبل حفيت الصحراوي يوم 14 ديسمبر! سيتحوّل هذا الموقع المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي إلى ملتقى نابض بالحياة يزخر بالأنشطة الثقافية والإبداعية والترفيهية. سيُتاح لجميع أفراد العائلة فرصة تعلم مهارات جديدة معاً والتواصل من خلال أنشطة مميزة، بدءاً من مهارات البقاء الأساسية مثل إشعال النار وإرساء الخيام والإسعافات الأولية، وصولاً إلى ورش العمل التفاعلية كصناعة الطبول وتشكيل الطين وتزيين الفوانيس وصنع الخبز الإماراتي. استعدوا لاكتشاف سبل النجاة في أحضان الطبيعة، والاعتماد على بعضكم البعض في رحلة ممتعة!
يُسمح بإحضار الوجبات الخفيفة، ولكن لِمَ تفعل ذلك وفي انتظارك تجربة شهية؟ ستجد محطات للشواء تتيح لك إعداد وجبتك بنفسك، بالإضافة إلى وجود وجبات محضّرة بعناية من قبل مطعم "كوتشينا ديل سول" (Cucina Del Sul)، حتى تستمتع برائحة الشواء خلال هذا اليوم.
ألم تحلم يوماً بالنوم تحت سماء مرصّعة بالنجوم؟ في منتزه جبل حفيت الصحراوي، ستتحوّل أحلامك إلى حقيقة! انعم بتجربة تخييم استثنائية، سواءً اخترت التخييم التقليدي البسيط، أو التخييم الفاخر في "بيورا إيكو ريتريت" (Pura Eco Retreat).
يعد هذا اليوم المخصص للعائلات مناسباً للأطفال من عمر خمس سنوات وما فوق.
تبدأ أسعار التذاكر لهذا الحدث الذي يستمر طوال اليوم من 500 درهم لشخص بالغ وطفل، و800 درهم لشخصين بالغين وطفل، و900 درهم لشخصين بالغين وطفلين.
للمزيد من المعلومات أو الحجز، تواصل مع "بيورا إيكو ريتريت" (Pura Eco Retreat) عبر الأرقام 050 774 1639 / 050 383 7878 أو راسلهم عبر البريد الإلكتروني hello@staypura.com.