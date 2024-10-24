تحدي دبي للياقة البدنية : فعاليات رياضية ومبادرات صحية

يعد "تحدي دبي للياقة" الذي يُقام من 26 أكتوبر إلى 24 نوفمبر مبادرةً شهرية تهدف إلى تشجيع المشاركين على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً (30x30). ويحوّل هذا الحدث دبي إلى مركز للياقة البدنية، حيث تقدم المراكز المجتمعية مجموعة واسعة من الخيارات الرياضية، مثل الجري وركوب الدراجات واليوغا وأنشطة اللياقة الرائجة. يعزز التحدي التزام المدينة بالصحة والعافية، مما يجعل ممارسة الرياضة في متناول جميع السكان.

فيما يلي بعض الأحداث والأنشطة والعروض التي يمكنك الاستفادة منها قدر الإمكان خلال الحدث الذي يستمر لمدة شهر: