تحدي دبي للياقة البدنية : فعاليات رياضية ومبادرات صحية
يعد "تحدي دبي للياقة" الذي يُقام من 26 أكتوبر إلى 24 نوفمبر مبادرةً شهرية تهدف إلى تشجيع المشاركين على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً (30x30). ويحوّل هذا الحدث دبي إلى مركز للياقة البدنية، حيث تقدم المراكز المجتمعية مجموعة واسعة من الخيارات الرياضية، مثل الجري وركوب الدراجات واليوغا وأنشطة اللياقة الرائجة. يعزز التحدي التزام المدينة بالصحة والعافية، مما يجعل ممارسة الرياضة في متناول جميع السكان.
فيما يلي بعض الأحداث والأنشطة والعروض التي يمكنك الاستفادة منها قدر الإمكان خلال الحدث الذي يستمر لمدة شهر:
معرضا دبي للرياضة، وللعضلات
تُقام فعاليات "دبي أكتيف" ومعرض دبي للعضلات و"دبي أكتيف إندستري" في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر في مركز دبي للمعارض بإكسبو سيتي، حيث تستقطب أكثر من 38 ألف زائر و600 رياضي. يُنظَّم الحدث بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويُركز على مجالات اللياقة البدنية والصحة وكمال الأجسام.
ستستضيف فعالية دبي أكتيف أيقونات اللياقة البدنية مثل "لينا ديب" و"كايلا إيتسينس" و"كورتني بلاك"، حيث سيقدن التدريبات وجلسات الأسئلة والأجوبة. وتعود مبادرة المدارس، التي تروج للياقة البدنية للشباب من خلال تذاكر مجانية للطلاب. ومن أبرز الفعاليات تحدي (هيروكس 365) HYROX 365 الأول من نوعه في العالم، وفعالية أصحاب الهمم، ومسابقات الرياضات القتالية.
يجمع معرض دبي للعضلات أساطير كمال الأجسام مثل "هادي شوبان" و"بيج رامي"، مع فرص للقاء والتعارف ومسابقة دبي ماسل كلاسيك التي تقدم جوائز تزيد قيمتها على 70 ألف درهم. وستسلط مسابقة فيتنس ماسل جلامور الجديدة الضوء على كمال الأجسام للسيدات.
ويشارك في الحدث أكثر من 400 عارض من 40 دولة، يقدمون أحدث المنتجات في مجال التغذية الرياضية واللياقة البدنية والصحة. ويمكن الوصول إلى المعرض عبر مترو دبي، وباستخدام حافلات النقل المكوكية وسيارات الأجرة المخفضة، وتتوفر التذاكر من خلال (فيرجن تيكتس) Virgin Tickets.
منتجع اللياقة البدنية والصحية
يستضيف منتجع وسبا الوثبة الصحراوي الفاخر، التابع لمجموعة لوكشري كوليكشن في أبوظبي، رحلة حصرية للّياقة البدنية والصحية من 15 إلى 17 نوفمبر، بالتعاون مع باريز وبيوند ويلنس. تجمع عطلة نهاية الأسبوع الغامرة، وسط الصحراء العربية، بين تدريبات باريز Barry's المتقطعة عالية الكثافة وممارسات اليقظة والتعافي من بيوند ويلنس. تشمل الرحلة أنشطة متنوعة مثل التأمل الصوتي، وتمارين التنفس، وجلسات اللياقة البدنية في الهواء الطلق، ودورة الطهي الصحي، بالإضافة إلى مغامرات الصحراء. يمكن للضيوف الاسترخاء بجانب المسبح أو استكشاف الصحراء. تبدأ تكلفة باقة الرحلة من 3500 درهم، وتشمل إقامة فاخرة لمدة ليلتين مع وجبتي طعام، مع إمكانية الانضمام إلى جميع الأنشطة الصحية.
مركز اللياقة البدنية في تلال الغاف
وكجزء من تحدي دبي للياقة 30x30، تطلق مجموعة ماجد الفطيم مركزاً للياقة البدنية في تلال الغاف من 26 أكتوبر إلى 24 نوفمبر. يتميز المركز بأنشطة يومية مجانية لتعزيز اللياقة البدنية والصحية للجميع. يقع المركز في لاجون بارك، ويضم أربع مناطق مخصصة للياقة البدنية: عالية الكثافة، عالية الطاقة، محطة للدراجات، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال. تتنوع الأنشطة التي تديرها (فيت كود) FITCODE بين دروس الدوران والبيلاتس واليوغا وحتى الغطس في حمام الجليد. في عطلات نهاية الأسبوع، ستكون هناك أجواء احتفالية تتضمن دروساً للياقة البدنية وفعاليات للأطفال وأنشطة كبيرة مثل (غلو دانس) Glow Dance. سيشارك شركاء مثل كارفور ولولوليمون وفوكس سينما في تقديم خيارات الطعام الصحي، وتنظيم اليوغا في الهواء الطلق، وعروض الأفلام. جميع الأنشطة مجانية ويمكن حجزها عبر تطبيق (فيت كود) FITCODE.
سباق الحواجز :
ستقام فعالية "المحارب العربي"، وهي علامة تجارية جديدة لسباقات الحواجز، في جزر دبي في 26 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك. وتتضمن الفعالية مسافات سباق مختلفة من 1.6 كيلومتر إلى 50 كيلومتراً لجميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، وتتضمن عوائق صعبة مثل رمي الإطارات وسباق "ساب زيرو". ويمكن للمشاركين الاستمتاع بها، بما في ذلك دي جي مباشر وبائعي طعام وأنشطة في قرية المشجعين، مثل تحدي حمام الجليد. وسيتنافس بطلا العالم جيسي دي هير وستيجن لاجراند في فئة النخبة. وسيتم منح ميداليات صديقة للبيئة مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره من قبل شركة ميدوري نتورك التي تتخذ من الإمارات مقراً لها. لا تزال التذاكر متاحة، تبدأ من 180 درهماً إماراتياً لسباقات 5 كيلومترات.
باقة يوغا لمدة شهر
يتطلع استوديو "برانا هاوس" للصحة واليوغا في موتور سيتي إلى المشاركة في تحدي دبي للياقة البدنية الذي يُقام من 26 أكتوبر إلى 24 نوفمبر. تدعو هذه المبادرة التي تشمل المدينة بأكملها الجميع إلى ممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً. واحتفاءً بهذه المناسبة، يقدم الاستوديو عرضاً خاصاً 30x30: باقة صحية لمدة شهر مقابل 900 درهم، مما يتيح للمشاركين فرصة حضور درس واحد يومياً مقابل 30 درهماً لكل درس. يتوفر هذا العرض للشراء من 23 إلى 26 أكتوبر، ويشمل مجموعة متنوعة من الدروس مثل يين يوغا وأشتانجا يوغا والبيلاتس ويوغا تخفيف القلق والتأمل.
تجربة فريدة من نوعها على جهاز المشي.
من 25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، تستضيف نيو بالانس مبادرة (رن يور وي) "Run Your Way" في (فيلس كافية) Feels Café على شاطئ كايت (Kite Beach)، بالتزامن مع تحدي دبي للياقة البدنية. توفر هذه المبادرة للمشاركين فرصة تجربة جهاز المشي مع إطلالة على المحيط، بالإضافة إلى الاستمتاع بعصير سموثي فريد مستوحى من (فريش فوم) Fresh Foam بإصدار محدود، مصنوع من السبيرولينا الزرقاء الطبيعية، يتناسب بشكل مثالي مع حذاء الجري الجديد Fresh Foam x 1080v14. يبلغ سعر العصير 39 درهماً إماراتياً، في حين أن تجربة جهاز المشي مجانية، مما يقدم مزيجاً مثالياً من اللياقة البدنية والانتعاش لجميع الحاضرين.