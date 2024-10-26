تحدي دبي للياقة البدنية: شهر من الصحة والنشاط

تقدم Dubai Ride Speed Laps، وهي ميزة جديدة لـ Dubai Ride 2024، لراكبي الدراجات ذوي الخبرة تحديًا عالي السرعة على طريق الشيخ زايد. تقام هذه الجلسة الحصرية من الساعة 5 صباحًا حتى 6 صباحًا يوم 10 نوفمبر، وهي مخصصة للدراجين الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا أو أكثر والذين يمكنهم الحفاظ على متوسط سرعة 30 كم / ساعة ولديهم خبرة في الركوب في مجموعة. تحت إشراف منظمي Dubai Ride الرسميين، سيركب المشاركون دراجاتهم على خلفية مميزة لطرق دبي. يجب على الدراجين التسجيل بشكل منفصل لـ Speed Laps وDubai Ride إذا كانوا يرغبون في الانضمام إلى كلا الحدثين.