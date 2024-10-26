تحدي دبي للياقة البدنية: شهر من الصحة والنشاط
تعود فعالية تحدي دبي للياقة البدنية اليوم، 26 أكتوبر، في نسختها المرتقبة لعام 2024، لتمثل بداية شهر من الاحتفالات باللياقة البدنية والعافية والمشاركة المجتمعية.
أطلق سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، التحدي في عام 2017، لإلهام الأفراد في جميع أنحاء المدينة لإعطاء الأولوية لصحتهم من خلال هدف بسيط ولكنه فعال: إكمال 30 دقيقة من التمارين الرياضية كل يوم لمدة 30 يومًا (30X30).
رسالة سموالشيخ حمدان بن محمد واضحة: اللياقة البدنية ليست للرياضيين فقط، بل للجميع، بغض النظر عن العمر أو القدرة أو مستوى اللياقة البدنية. ومن خلال تشجيع المجتمع على المشاركة، تعمل المبادرة على توحيد المدينة تحت هدف مشترك - تحسين الصحة مع التمتع بفوائد أسلوب الحياة النشط.
لقد شهد تحدي دبي للياقة نموًا هائلاً منذ إنشائه. ففي عام 2023 وحده، شارك أكثر من 2.4 مليون شخص في التحدي. ومن المقرر أن يلهم تحدي دبي للياقة البدنية هذا العام المزيد من الأشخاص لاحتضان العافية، حيث يجمع الأفراد والعائلات والأصدقاء وأماكن العمل للاحتفال باللياقة البدنية.
ومن المتوقع أن تكون نسخة 2024 أكبر وأفضل، حيث تضم مجموعة واسعة من الأحداث المجانية في جميع أنحاء المدينة، وأنشطة العافية، والبطولات، وتحديات اللياقة البدنية ذات المستوى العالمي التي تتخطى الحدود وتثير الإثارة في جميع أنحاء المدينة.
مراكز اللياقة البدنية
على مدار الشهر، ستتحول دبي إلى مركز نابض بالحياة للصحة واللياقة البدنية، مع ظهور مراكز اللياقة البدنية المجتمعية في جميع أنحاء المدينة. ستوفر هذه المراكز مجموعة واسعة من خيارات التمرين، بما في ذلك الجري وركوب الدراجات واليوغا وأحدث اتجاهات اللياقة البدنية. من عشاق اللياقة البدنية المخضرمين إلى أولئك الذين بدأوا للتو، ستكون هناك أنشطة تناسب الجميع. فيما يلي نظرة على بعض قرى اللياقة البدنية حول المدينة:
قرية اللياقة البدنية 30 × 30 حديقة زعبيل
تقدم قرية اللياقة البدنية 30 × 30 التابعة لبلدية دبي في حديقة زعبيل، والتي تقع في حديقة زعبيل، مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية لجميع القدرات كجزء من تحدي دبي للياقة البدنية. وهي بمثابة مركز توزيع الميداليات لسباق دبي للجري وسباق دبي للركوب، مما يجعلها نقطة انطلاق رائعة لعشاق اللياقة البدنية. تتميز القرية المجانية بمناطق اللياقة البدنية مثل منطقة الكريكيت ونادي الجري ومنطقة الدراجات الهوائية ومنطقة اللياقة البدنية للأطفال، بالإضافة إلى جلسات الرقص والدروس. يمكن للزوار الاستمتاع بخدمة الواي فاي العامة ومواقف السيارات وفرص التقاط الصور المثيرة.
الأحد إلى الخميس: 4 مساءً إلى 11 مساءً
الجمعة: من الساعة 12 ظهراً حتى منتصف الليل
السبت والأحد: من الساعة 8 صباحًا حتى منتصف الليل
قرية اللياقة البدنية 30 × 30 في DP World Kite Beach
تقدم قرية اللياقة البدنية DP World Kite Beach 30 x 30 مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية لجميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية كجزء من تحدي دبي للياقة البدنية. تقع القرية على شاطئ كايت، وتتميز بجلسات تمرين ديناميكية ومناطق صديقة للعائلة ودروس مخصصة للأطفال، مما يجعلها مثالية لأولئك الذين يبحثون عن تمارين مكثفة وخيارات تمارين مريحة. قد تصل تكلفة بعض الأنشطة إلى 30 درهمًا إماراتيًا. يمكن للزوار الاستمتاع بخدمة WiFi العامة ومواقف السيارات، ويتم تشجيعهم على التسجيل عند الدخول وإحضار منشفة وزجاجة مياه قابلة لإعادة التعبئة.
من الاثنين إلى الجمعة: من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 11 مساءً
السبت والأحد: 7 صباحًا إلى 11 مساءً
حديقة الورقاء 30 × 30 قرية اللياقة البدنية
تقدم قرية اللياقة البدنية 30 × 30 في حديقة الورقاء التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، والتي تقام في الفترة من 26 أكتوبر إلى 24 نوفمبر، تجربة لياقة ديناميكية لجميع الأعمار والقدرات كجزء من تحدي دبي للياقة البدنية. تقع قرية اللياقة البدنية المجانية في حديقة الورقاء، وتتميز بمركز ركوب الدراجات الذي يضم 75 دراجة، ونادي جري جديد، ومناطق مخصصة للأطفال والسيدات وكرة القدم. يمكن للزوار الاستمتاع بأنشطة مثل ركوب الدراجات وكرة القدم والتنس وكرة السلة، مع توفر خدمة الواي فاي العامة ومواقف السيارات للراحة.
الجمعة والسبت: 4 مساءً إلى 11:30 مساءً
الأحداث الرئيسية
بالإضافة إلى ذلك، ستضفي الأحداث البارزة في بعض المواقع الأكثر شهرة في دبي لمسة فريدة على تحدي هذا العام. توقع رياضات وأنشطة جديدة مبهجة مصممة لتشجيع الناس على الخروج من مناطق الراحة الخاصة بهم وتجربة شيء جديد.
ركوب دبي
يعود سباق دبي للدراجات الهوائية، الذي تقدمه موانئ دبي العالمية، يوم الأحد 10 نوفمبر، ليقدم تجربة فريدة لركوب الدراجات الهوائية على طول شارع الشيخ زايد. ويمكن للمشاركين الاختيار بين مسار بطول 12 كيلومترًا يمر عبر معالم شهيرة أو مسار بطول 4 كيلومترات مناسب للعائلات في وسط مدينة دبي. وبعد نجاح السباق العام الماضي بمشاركة أكثر من 35 ألف راكب دراجات، من المتوقع أن يكون سباق هذا العام أكبر. السباق مجاني، وتتوفر تفاصيل التسجيل على dubairide.com. لا تفوت هذه الفرصة لركوب الدراجات الهوائية عبر قلب دبي.
جولات ركوب الخيل السريعة في دبي
تقدم Dubai Ride Speed Laps، وهي ميزة جديدة لـ Dubai Ride 2024، لراكبي الدراجات ذوي الخبرة تحديًا عالي السرعة على طريق الشيخ زايد. تقام هذه الجلسة الحصرية من الساعة 5 صباحًا حتى 6 صباحًا يوم 10 نوفمبر، وهي مخصصة للدراجين الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا أو أكثر والذين يمكنهم الحفاظ على متوسط سرعة 30 كم / ساعة ولديهم خبرة في الركوب في مجموعة. تحت إشراف منظمي Dubai Ride الرسميين، سيركب المشاركون دراجاتهم على خلفية مميزة لطرق دبي. يجب على الدراجين التسجيل بشكل منفصل لـ Speed Laps وDubai Ride إذا كانوا يرغبون في الانضمام إلى كلا الحدثين.
سباق دبي
يعود سباق دبي للجري، الذي تقدمه ماي دبي، يوم الأحد 24 نوفمبر، كختام كبير لتحدي دبي للياقة البدنية. يمكن للمشاركين الاختيار بين مسارات بطول 5 كم و10 كم على طول شارع الشيخ زايد، مروراً بمعالم شهيرة. ويهدف سباق دبي للجري، المفتوح للعدائين من جميع مستويات اللياقة البدنية، من المبتدئين إلى الرياضيين المخضرمين، إلى أن يكون أكبر سباق مجتمعي للجري في المدينة. التسجيل مفتوح الآن.
رياضة التجديف واقفًا في دبي
تعود فعالية دبي للتجديف على الألواح الخشبية، التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات، إلى سد حتا الخلاب في الثاني من نوفمبر، كجزء من تحدي اللياقة البدنية في دبي. الفعالية مفتوحة لجميع مستويات المهارة، وتتضمن التجديف على الألواح الخشبية مع مدربين معتمدين وجلسات مجانية للتجديف بالكاياك. يمكن للعائلات الاستمتاع بالتدريب المخصص واليوغا عند غروب الشمس على الماء ومجموعة متنوعة من الأنشطة الخارجية مثل الرماية وتسلق الجدران والانزلاق بالحبال. تجعل شاحنات الطعام وخيارات التخييم وساعات النشاط الممتدة من هذا اليوم يومًا كاملاً من اللياقة البدنية والمغامرة. سجل للاستمتاع بهذه التجربة الهادئة والمثيرة وسط المناظر الطبيعية الجبلية الجميلة في حتا.