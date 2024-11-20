تجارب شتوية مدهشة بدبي: التزلج والتخييم في الغابات المطيرة

تتحول مدينة إكسبو دبي في ديسمبر إلى أرض عجائب شتوية ساحرة مع مهرجان مدينة الشتاء، وهو مهرجان مناسب للعائلات يقام في الفترة من 6 إلى 31 ديسمبر. التذاكر متاحة الآن للبيع لهذه التجربة الساحرة، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الممتعة، بما في ذلك العروض الموسيقية "ترانيم على ضوء الشموع" من 20 إلى 24 ديسمبر. ومن أبرز الأحداث التعاون مع تويز آر أس، لتحويل ساحة الوصل إلى مصنع ألعاب سانتا كبير جداً.

يحفل المهرجان بالبهجة والمتعة لجميع الأعمار، وتبدأ أسعار التذاكر من 40 درهماً إماراتياً. وتتوفر التذاكر العائلية بسعر 240 درهماً إماراتياً، مع مزايا إضافية.

مهرجان الجليد والأضواء