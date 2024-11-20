تجارب شتوية مدهشة بدبي: التزلج والتخييم في الغابات المطيرة
مع اقتراب الأشهر الأكثر برودة في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة، تقدم الدولة مجموعة كبيرة من التجارب الخارجية المثيرة لمحبي المغامرة. سواء كنت تتوق إلى رفع مستوى الأدرينالين من خلال مغامرة مثيرة في الانزلاق على الحبل أو تبحث عن الاسترخاء في ملاذ هادئ للتخييم، فهذا هو الوقت المثالي للاستمتاع بالطقس المنعش.
لذا، دعونا نستكشف بعضاً من أفضل الأنشطة الشتوية التي ستساعدك على الاستفادة القصوى من هذا الموسم الجميل!
مدينة الشتاء في إكسبو سيتي
تتحول مدينة إكسبو دبي في ديسمبر إلى أرض عجائب شتوية ساحرة مع مهرجان مدينة الشتاء، وهو مهرجان مناسب للعائلات يقام في الفترة من 6 إلى 31 ديسمبر. التذاكر متاحة الآن للبيع لهذه التجربة الساحرة، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الممتعة، بما في ذلك العروض الموسيقية "ترانيم على ضوء الشموع" من 20 إلى 24 ديسمبر. ومن أبرز الأحداث التعاون مع تويز آر أس، لتحويل ساحة الوصل إلى مصنع ألعاب سانتا كبير جداً.
يحفل المهرجان بالبهجة والمتعة لجميع الأعمار، وتبدأ أسعار التذاكر من 40 درهماً إماراتياً. وتتوفر التذاكر العائلية بسعر 240 درهماً إماراتياً، مع مزايا إضافية.
مهرجان الجليد والأضواء
احتفل بموسم الأعياد في ذا باي من قبل سوشيال في دبي فستيفال سيتي مول مع مهرجان الجليد والأضواء الساحر، الذي يستمر من 28 نوفمبر إلى 28 ديسمبر، يحوّل هذا الحدث الذي يستمر لمدة شهر المكان إلى أرض عجائب احتفالية، ويقدم عروضاً ضوئية مبهرة، وأنشطة مناسبة للعائلة، وتجارب تسوق محلية، وألعاباً مثيرة.
ويقام المهرجان يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى منتصف الليل، والدخول مجاني، مما يجعله وجهة مثالية لقضاء العطلات للعائلات التي تتطلع إلى الانغماس في البهجة الاحتفالية.
عيد الميلاد الأبيض
للاستمتاع بعيد الميلاد الأبيض الساحر، توجّه إلى "سكاي دبي" Ski Dubai و "ثلج أبو ظبي"، وهما المكانان الوحيدان في الإمارات اللذان يضمان ثلوجاً حقيقية في هذا الموسم الاحتفالي من 1 إلى 25 ديسمبر، يمكن للعائلات الاستمتاع بالألعاب الشتوية مع الأنشطة في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -2 درجة مئوية.
تشمل خيارات ""عالم الشتاء العجيب" (Winter Wonderland) في "سكاي دبي" Ski Dubai لقاء سانتا (160 درهماً إماراتياً)، وSnow Fun & Meet Santa (325 درهماً إماراتياً)، وFamily Meets Santa (600 درهم إماراتي).
هناك أيضاً وجبة إفطار مع سانتا، مع مأكولات احتفالية تبدأ من 160 درهماً إماراتياً للبالغين و80 درهماً إماراتياً للأطفال دون سن الثانية.
منطقة الشتاء
تعود منطقة الشتاء لتضفي سحراً احتفالياً على موقع جديد تماماً في دبي. من 14 إلى 22 ديسمبر، سيتحول مسرح مدينة دبي للإعلام إلى أرض عجائب شتوية مثالية للعائلات والأصدقاء ومحبي العطلات.
بعد موسم أول ناجح، تقدم منطقة الشتاء المزيد من الإثارة مع الأضواء المتلألئة وسوقاً احتفالياً يضم هدايا مصنوعة محلياً وأطعمة لذيذة من جو آند ذا جوس وبيتزا فريدوم وغيرها. يمكن للعائلات الاستمتاع بـ "ساناتا غروتو" Santa's Grotto وترانيم الأغاني والفنون والحرف اليدوية والألعاب المطاطية الضخمة واللعب بالثلج وألعاب الكرنفال.
لا تفوت تجربة العطلة التي لا تُنسى في قلب دبي.
التخييم في الغابات المطيرة.
تعود تجربة "التخييم في الغابة المطيرة" التي يقدمها منتجع ذا جرين بلانيت دبي مع عطلات نهاية الأسبوع ذات الطابع الخاص من أكتوبر إلى ديسمبر. استمتع بسرد القصص تحت شجرة الكابوك، ورسم الوجوه، والفنون والحرف اليدوية، ورحلة البحث عن الكنز في الغابة المطيرة طوال شهر نوفمبر.
في شهر ديسمبر، ستتحول تجربة التخييم الاحتفالية إلى أرض عجائب شتوية مع سانتا وتزيين خبز الزنجبيل والمتعة الاحتفالية، مع الإقامة الليلية من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 8 صباحاً.
متى: 22-23 نوفمبر؛ 29-30 (الخريف)؛ 20-21 ديسمبر؛ 27-28 ديسمبر (الاحتفالات). تبدأ الأسعار من 850 درهماً إماراتياً للخيمة العادية لشخصين و1650 درهماً إماراتياً للخيمة الكبيرة لأربعة أشخاص.
سباق دبي
يعود سباق دبي للجري المرتقب بشدة في 24 نوفمبر، حيث سيتسابق المشاركون من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية على طول مسار مُحاط بسياج خاص على طريق الشيخ زايد. اركض بالسرعة التي تناسبك، وحقق أهدافك في اللياقة البدنية، وانغمس في طاقة المدينة النابضة بالحياة، احتفالاً بتحدي دبي للياقة البدنية.
يمكن لعشاق اللياقة البدنية الاختيار بين مسارين بطول 5 كم أو 10 كم والاستمتاع بالمناظر الخلابة لأفق مدينة دبي الشهير. تعرف على المزيد من التفاصيل هنا.
القرية العالمية
باعتبارها واحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي في دبي، تقدم القرية العالمية مزيجاً مثالياً من الترفيه والتسوق وتناول الطعام والتجارب الفريدة، مما يجعلها مكاناً مثالياً لقضاء أمسية ممتعة خلال الأشهر الباردة.
تفتح الحديقة أبوابها حتى 11 مايو 2025، وتعمل من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 4 مساءً حتى 12 صباحاً، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 4 مساءً حتى 1 صباحاً. تبدأ أسعار التذاكر من 25 درهماً إماراتياً، مع دخول مجاني للأطفال دون سن 3 سنوات، وكبار السن فوق 65 عاماً وأصحاب الهمم.
في جميع أنحاء الإمارات :
جيس زيبلاين.
استمتع بإثارة التحليق فوق قمم الجبال المهيبة والغوص عبر الوديان العميقة بسرعات تصل إلى 160 كم/ساعة على مسار جيس فلايت، أطول مسار انزلاقي في العالم. يمتد هذا المسار على ارتفاع 1680 متراً فوق الخليج العربي، ويستغرق ثلاث دقائق فقط، ويرفع مستوى الأدرينالين بشكل لا مثيل له.
استمتع بالمناظر الخلابة أثناء انسيابك في الهواء، مما يخلق تجربة لا تُنسى تجعلك تشعر وكأنك بطل خارق.
التخييم الفاخر في منتزه حتا دوم:
استمتع بليلة لا تُنسى تحت النجوم في منتزه حتا دوم، الذي يوفر ملاذاً فاخراً للتخييم مع إطلالات خلابة على جبال حتا. يضم المنتزه 15 خيمة بسيطة، كل منها مجهزة بنوافذ بانورامية وتراس خاص مع مسبح وحمامات أنيقة وأجهزة تلفزيون وثلاجات صغيرة.
يقع المنتجع بالقرب من وادي حتا، حيث يمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بالمغامرات الخارجية مثل رياضة الكارتينج الجبلية، والانزلاق بالحبال، والطيران المظلي.
قصر الأطفال
يقدم فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي، تجربة سحرية في"كيدز بالاس" Kids Palace، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بالأنشطة الخارجية في الطبيعة والحرف اليدوية والعجائب الاحتفالية في أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 مساءً. الجديد هذا العام هو سلسلة "الشيف الصغير" Junior Chef، حيث يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً المشاركة في ورش عمل الطهي الاحتفالية واستكشاف وصفات العطلات من جميع أنحاء العالم.
تقام الجلسات صباح يوم السبت من الساعة 9 إلى 11 صباحاً، بسعر 450 درهماً إماراتياً للطفل الواحد. ويمكن للآباء أيضاً المشاركة في المرح مع ورش عمل "شييف ديو" Chef Duo يوم الأحد، بسعر 650 درهماً إماراتياً.