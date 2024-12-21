الموسم الاحتفالي في الإمارات: أفضل الأنشطة من 20 إلى 22 ديسمبر
هل تبحث عن طرق للاستفادة القصوى من عطلة نهاية الأسبوع في الإمارات العربية المتحدة؟ سواء كنت في مزاج للاستمتاع بالمرح الاحتفالي، أو القليل من التأمل، أو الموسيقى الحية للاستمتاع بالليل، فإن تشكيلة عطلة نهاية الأسبوع هذه لديها ما يناسب الجميع.
من التخلص من ضغوط العطلة إلى الرقص مثل "ملكة الرقص"، كل شيء يحدث في جميع أنحاء الإمارات. لذا، خذ مخططك (أو هاتفك) ودعنا نتعمق في أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر!
مهرجان الشتاء في حديقة الإمارات للحيوانات
تستضيف حديقة الإمارات للحيوانات والمنتجع مهرجانها الشتوي من 14 ديسمبر إلى 11 يناير 2025. يمكن للزوار الاستمتاع بالأنشطة العائلية والديكورات الاحتفالية وأكثر من 1500 حيوان مع فرصة للفوز بجوائز أسبوعية مذهلة مثل iPhone 16 أو إقامة في رحلة بحرية أو تجربة PS5 أو مغامرة إفطار الزرافة.
يعدك المهرجان بالإثارة والفرح والذكريات التي لا تُنسى، مما يجعله وجهة عطلة لا بد من زيارتها. تفضل بزيارة www.emiratesparkzoo.com للحصول على التفاصيل والاستعداد لموسم مليء بالمرح والفوز الكبير.
ماراثون التأمل الافتتاحي
تستضيف دبي ماراثون التأمل الافتتاحي في 21 ديسمبر، احتفالاً بالسلام واليقظة والانسجام العالمي. وينظم الحدث مركز راجا لليوجا وميديتيشن سبيس دي إم سي سي، من الساعة 6 صباحًا حتى 9 مساءً في مركز راجا لليوجا بالقرب من محطة مترو برجمان.
سيستكشف المشاركون أربع غرف ذات موضوعات مختلفة: البحث، وإعادة الإنشاء، وإعادة الاتصال، والتجديد، وتقدم تجارب غامرة للتأمل الذهني. يدعو الماراثون الفريد من نوعه الجميع، من المبتدئين إلى المتأملين المخضرمين، إلى تنمية السلام الداخلي وإلهام الإيجابية في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة www.rajayogacenter.org للحصول على التفاصيل.
شعر على الشاطئ
تدعوكم مؤسسة الإمارات للآداب لحضور أمسية موسيقية وشعرية مجانية بعنوان "الفضاءات بين الرمل والبحر"، يوم الجمعة 20 ديسمبر، على شاطئ نسناس في جميرا. استمتعوا بأداء الشاعرين المشهورين لمين سيساي والدكتورة عفراء عتيق، إلى جانب الموسيقى الحية لأرقم العبري وريري. استمتعوا بليلة سحرية من الكلمات والألحان بجانب البحر.
تخلص من ضغوط العطلة
احتفل بعيد الميلاد مع لمسة خاصة في The Smash Room City في Sport Society Mirdif، حيث تقدم باقتين احتفاليتين مثيرتين لقضاء وقت ممتع للغاية! تتوفر هذه التجارب الفريدة حتى 5 يناير 2025، بسعر 150 درهمًا إماراتيًا و200 درهم إماراتي للشخص الواحد، لتسمح لك بالتخلص من ضغوط العطلة بطريقة ممتعة ومثيرة.
اختر من بين مجموعة من العناصر لتحطيمها في إحدى غرف التحطيم الأربعة ذات الطابع الخاص، وهي مثالية لمشاركة الضحك والأدرينالين مع العائلة والأصدقاء.
يوغا غروب الشمس الاحتفالية
استمتع بجمال شتاء دبي مع جلسة يوغا غروب الشمس الاحتفالية الهادئة في الهواء الطلق والتي تستضيفها Veo في 20 ديسمبر، من الساعة 4:30 مساءً إلى 5:30 مساءً. على خلفية بحيرات هيا، سيتم تحويل المكان إلى أرض عجائب احتفالية من خلال
تضيف باقات الزهور المذهلة من Flowers AE لمسة سحرية إلى التجربة. تشتهر Flowers AE بتصميماتها الفاخرة، وتضمن لك براعة عملها إقامة حدث لا يُنسى حقًا. احتفل بالموسم بلحظات من التأمل تحت ضوء غروب الشمس الخلاب في دبي. تفضل بزيارة www.veofitness.com أو تابع Veo على Instagram لحجز مكانك.
أجواء مع "شون بول" مباشرة
سيقدم شون بول، فنان الرقص الحائز على جائزة جرامي، عرضًا حيًا في الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر. يمكنك مشاهدته في Etihad Arena في أبوظبي في 21 ديسمبر، خلال بطولة العالم للتنس، إلى جانب Akon. كما سيقدم عرضًا في Coca-Cola Arena في دبي في 30 ديسمبر، مع مغني الراب TI
تبدأ أسعار التذاكر من 150 درهمًا إماراتيًا. لا تفوت هذه العروض المفعمة بالطاقة والتي تضم أغانيه الشهيرة - احصل على تذاكرك الآن لتجربة لا تُنسى!
كسارة البندق في أوبرا دبي
استمتع بمشاهدة الباليه الخالد The Nutcracker في دار الأوبرا بدبي من 19 إلى 22 ديسمبر. يقدم هذا الإنتاج الساحر الذي تقدمه فرقة باليه وأوركسترا أوبرا أستانا تحفة تشايكوفسكي الفنية بأسلوب رقص مذهل وديكورات ساحرة. إنها متعة احتفالية مثالية للجمهور من جميع الأعمار للاحتفال بالموسم.
لقاء "آبا" في المسرح
استمتع بأشهر أغاني فرقة آبا في حفل ABBA Reunion in Theatre الذي تقيمه شركة QE2 في الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر. يتميز هذا العرض الرائع بأغاني كلاسيكية محبوبة مثل "Dancing Queen" و"Mamma Mia"، والتي يتم أداؤها بطاقة مبهرة.