الموسم الاحتفالي في الإمارات: أفضل الأنشطة من 20 إلى 22 ديسمبر

سيقدم شون بول، فنان الرقص الحائز على جائزة جرامي، عرضًا حيًا في الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر. يمكنك مشاهدته في Etihad Arena في أبوظبي في 21 ديسمبر، خلال بطولة العالم للتنس، إلى جانب Akon. كما سيقدم عرضًا في Coca-Cola Arena في دبي في 30 ديسمبر، مع مغني الراب TI