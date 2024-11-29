اكتشف كنوز الإمارات المكنونة خلال عطلة العيد الوطني
ها هي عطلة العيد الوطني تقترب، ومعها فرصة ذهبية لاكتشاف كنوز الإمارات المكنونة! فقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن عطلة نهاية أسبوع طويلة تبدأ من 2 ديسمبر وتستمر حتى 3 ديسمبر، على أن يعود الجميع إلى أعمالهم في 4 ديسمبر. فلنغتنم هذه الفرصة وننطلق في رحلة استكشافية قصيرة، نتعرف فيها على مناطق جديدة ونستمتع بأجواء هذه المناسبة الوطنية.
هل ترغب في الهروب من صخب الأماكن السياحية التقليدية، ولكنك لا تملك الوقت الكافي للتخطيط؟ لا تقلق، فهناك وجهات قريبة تُخبئ لك تجارب استثنائية وذكريات لا تُمحى!
1. محمية المرموم الصحراوية بدبي
دع صخب المدينة خلفك، وانطلق إلى محمية المرموم الصحراوية، هناك حيث الطبيعة البكر تلامس السماء. تقع هذه المحمية على مشارف مدينة دبي، وهي أول محمية غير مسيجة في الإمارات العربية المتحدة، وتزخر بأنواع نادرة من الحيوانات البرية، مثل المها العربي والغزلان.
سواء اخترت ركوب الدراجات على طول مسارها الممتد لمسافة 84 كيلومتراً، أو فضّلت الاسترخاء بجانب بحيرات القدرة الساحرة، تُعدّ محمية المرموم وجهة مثالية لعشاق الطبيعة. الدخول مجاني، مما يتيح لك استكشافها بحرية تامة. ولمن يرغب في تجربة أكثر عمقاً، يمكنه حجز تجربة المرموم البدوية، ابتداءً من 356 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.
2. مركز مليحة الأثري
انطلق في رحلة ليلية ساحرة إلى مركز مليحة الأثري في الشارقة، حيث تتعانق الآثار القديمة مع سحر الصحراء. ابدأ جولتك بين الكنوز الأثرية والتحف التاريخية، ثم انطلق في مغامرة مثيرة على الكثبان الرملية، واستمتع بجمال المناظر الطبيعية الهادئة. تبدأ أسعار التخييم الليلي من 300 درهم للشخص الواحد، مع إمكانية حجز تجارب ممتعة مثل ركوب الخيل ومشاهدة النجوم.
3. منتزه القرم الوطني بأبوظبي
لعشاق الطبيعة وهواة التصوير، يُعدّ منتزه القرم الوطني في أبوظبي ملاذاً ساحراً. تخيّل نفسك تُجدّف بقارب الكاياك عبر ممرات مائية متعرجة، تحيط بك الخضرة من كل جانب، وتشاهد الحياة البرية في أبهى صورها. سواء كنت تبحث عن المغامرة أو الهدوء، ستجد في هذا المنتزه مزيجاً مثالياً يلبي جميع رغباتك. للحجز وخوض هذه التجربة المميزة، اتصل على +971 2 693 4444.
وإذا رغبت في قضاء ليلة هادئة بعيداً عن ضوضاء الحياة، ففندق أنانتارا إيسترن مانجروفز هو خيارك الأمثل. استمتع بإقامة فاخرة في قلب الطبيعة، وانعم بالراحة والهدوء الذي تستحقه.
4. واحة ليوا بأبوظبي
على بُعد ساعات قليلة من صخب المدينة، تنتظرك واحة ليوا لتهديك تجربة أصيلة تلامس ثقافة البدو في قلب الصحراء الإماراتية. تُعرف هذه الواحة بكثبانها الرملية الشاهقة، مما يجعلها وجهة مثالية لمحبي استكشاف الصحراء. هناك، يمكنك الانطلاق في مغامرات على الكثبان الرملية، أو التعرّف على حياة البدو من خلال زيارة مخيماتهم التقليدية.
5. الزوراء، عجمان
انطلق في رحلة قصيرة من دبي، ودع قدميك تطأ أرضاً تُشعرك وكأنك في عالم آخر! شواطئ رملية بيضاء ناصعة، وأشجار قرم تحيط بك من كل جانب. ولإقامة تكلّل هذه الرحلة بالسحر، اختر منتجع أوبيروي بيتش في الزوراء، حيث ترحّب بك هندسة معمارية عصرية وتصاميم فسيحة تُطلّ على مياه المحيط الزرقاء. دلّل نفسك بعلاجات السبا المميزة، وانطلق في مغامرات مائية تنعش روحك. في هذه الجوهرة المخفية، ستشعر وكأنك في إجازة خارج الإمارات رغم قربها منك!
6. فندق السيف التراثي، دبي
هل تبحث عن إقامة قصيرة تجمع بين عبق التاريخ وراحة الحاضر؟ فندق السيف التراثي، مجموعة كوريو من هيلتون، هو وجهتك المثالية. يقع هذا الفندق الساحر على ضفاف خور دبي، ليصبح نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف معالم دبي القديمة العريقة وأسواقها النابضة بالحياة. ولا تنسى زيارة برواز دبي القريب، حيث تشاهد مشهداً بانورامياً خلاباً يجمع بين ماضي دبي ومستقبلها في منظر واحد!
7. إجازة محلية في اللحظة الأخيرة
أطلق العنان لاحتفالاتك بعطلة اليوم الوطني في فندق جيه إيه أوشن فيو، المُطل على مياه الخليج العربي من قلب جميرا بيتش ريزيدنس. هل تُخطط لقضاء إجازتك في اللحظة الأخيرة؟ اغتنم فرصة الحصول على خصم يصل إلى 40% على الغرف والأجنحة عند الحجز مباشرة عبر موقع الفندق.