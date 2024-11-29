اكتشف كنوز الإمارات المكنونة خلال عطلة العيد الوطني

انطلق في رحلة قصيرة من دبي، ودع قدميك تطأ أرضاً تُشعرك وكأنك في عالم آخر! شواطئ رملية بيضاء ناصعة، وأشجار قرم تحيط بك من كل جانب. ولإقامة تكلّل هذه الرحلة بالسحر، اختر منتجع أوبيروي بيتش في الزوراء، حيث ترحّب بك هندسة معمارية عصرية وتصاميم فسيحة تُطلّ على مياه المحيط الزرقاء. دلّل نفسك بعلاجات السبا المميزة، وانطلق في مغامرات مائية تنعش روحك. في هذه الجوهرة المخفية، ستشعر وكأنك في إجازة خارج الإمارات رغم قربها منك!